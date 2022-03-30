本土+56：大潭電廠疫情延燒、基隆群聚案計68人確診，陳時中：社區多點散發須提高警覺

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增163例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為56例本土個案及107例境外移入（53例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

今日高雄化工廠群聚新增1例確診個案22394，為案22641弟弟，居家隔離期間陰轉陽，此群聚案沒有外擴情況，狀況相對穩定。

台東群聚新增2例，由於23083參加進香團活動，因此驗出23265陽性，同團尚有1、2位採驗結果未出爐，其他皆為陰性。先前公布個案23125與22264為同事，匡列採檢陽性。案23264自11日開始有發燒、上呼吸道感染症狀，CT值較高為31.9，被懷疑是案子的源頭，案23264有北部足跡，會進一步查清楚。

新北樹林某科技公司新增6例確診個案。基因定序為BA.2.3，是第22條新Omicron序列。6案例中有3例是在居隔期間陰轉陽，其中案23131、案23182距離該職場較遠，列自主健康管理，但採檢陽性，會再對其工作區域擴大匡列採檢。

另外新北中和公寓群聚沒有新增個案，主要增加來自案23074家人，並非住在同一地方的女兒和孫子確診。案23074有到診所洗腎，診所得知案23074確診後主動對病人篩檢，篩出2位陽性，分別為案23180病人、案23184陪病家屬，診所將擴大對病人和家屬採檢、匡列居隔。

先前公布個案23072在同一補習班的23183，經衛生局通知採驗後確診。而案23269為足跡相關，加上有症狀，自行篩檢陽性，該個案身分為資優班老師，目前該班學生都已經匡列，全校約720位學生安排採檢。

大潭電廠疫情持續延燒，今新增12位。先前公布確診個案23086曾應徵工作，應徵工作人員23262確診，其兒子23188、女兒23263確診，小孩的朋友23186也確診。承攬大潭電廠工程的中華工程公司中共有5名工程人員確診，下游包商1位確診。先前確診的22949因曾載女兒和女兒同學上學，女兒同學今日確診。

陳時中表示，讓相關單位比較擔心的是，中華工程的案場旁邊，由其他承包商負責的另一工程中，有1位移工（案23260）也確診，該工程涉及人員多，現在做PCR採檢。

基隆群聚個案昨（29）日快篩2000多例，今日新增19例確診，陳時中表示，因為有6位是在快篩站或自行採檢發現，關聯性目前不清楚，現在基隆群聚個案已累積68人。多地方不同場域，包含國中都有確診狀況，他提醒此案未收斂，須提高警覺。

有關台中婚宴群聚，個案23266、23268均住在台北市，26日到台中參加婚宴。案23277住在基隆，目前在高雄服役中。21日至28日休假，28日回高雄，同袍匡列檢驗為陰性，因為案23277曾經有到北部足跡，傳播來源須釐清。

桃園案23258、23275皆為舞蹈老師，教室在桃園，但在台北、宜蘭皆有兼課，指揮中心將針對兼課學校展開匡列和檢驗。

指揮中心發言人莊人祥表示，有關近日有民眾誤解「社區定點診所發放公費COVID-19家用快篩試劑方案」為直接免費領用一事，指揮中心重申，該方案為強化社區風險監測，並依據科學資料評估篩檢效益後，發放對象規定為具有呼吸道等症狀且於定點診所掛號看診之病患，由醫師評估後始可發放試劑；故民眾領用需經掛號及醫師評估後才可發放，如為未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，皆非試劑發放對象；另若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

若居住或工作地區屬於確診數較多，確診者足跡熱區，有確診者接觸史、足跡重疊，可依說明到定點診所掛號請醫師評估後給予快篩，亦請民眾取得公費快篩試劑後，立即配合居家檢驗並回報快篩結果，以利衛生單位及早發現可能病例。

另外，為強化特定娛樂場所防疫作為及參與繞境活動需要，和便民服務，數位新冠病毒健康證明查驗程式將增修查驗畫面，畫面包含：

已接種3劑（或以上）疫苗，查驗通過畫面加註「已接種滿3劑」，以利查驗人員快速辨識民眾是否已接種3劑（或以上）疫苗。

已接種第2劑且滿3個月，查驗通過畫面加註「2劑滿3個月」，以提醒民眾應及時接種第3劑。

指揮中心說明，有關民眾反應於國外接種之劑次未被數位證明採認，致民眾為取得可通行國際的數位健康證明，而需在國內接種更多劑疫苗。配合歐盟規定及我國政策，將國外已接種世界衛生組織（WHO）核發EUL（緊急使用清單）或我國核准緊急授權、專案製造，並於衛生所完成補登疫苗者，亦視為有效劑次，若後續在國內接種，其數位證明之劑次計算會符合實際登錄情形。

陳時中補充，昨日接種疫苗為6萬3503劑，第1劑涵蓋率為83.4％，第2劑涵蓋率為78.28％，第3劑涵蓋率為49.69％。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺