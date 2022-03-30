日本高中教科書刪改慰安婦敘述、竹島被非法佔領，韓國外交部抗議「扭曲史實」

二戰期間，日本對韓國的殖民統治在歷史上留下諸多爭議，但根據《韓聯社》報導，日本文部科學省在高中二年級和三年級學生的教科書中，刪除或修改了許多對韓國人暴行的描述。

在政府審查的教科書中，韓國人在二戰期間，被迫在日本的礦場和工業設施所服的苦役，從「強迫動員」被修改為較為中性的「動員」或「徵召」。另一方面，許多經教育部批准的教科書，省略了慰安婦的描述或者淡化相關史實。

除此之外，這些教科書聲稱日本擁有位於日本海的竹島（韓國稱獨島），這個爭議島群目前由韓國實質控制，但日本和北韓也都宣稱擁有主權，而在書中，韓國被描述為是非法佔領竹島。

《合眾社》的報導指出，對於這批將於2023年開始使用的教科書，韓國外交部表示「深感遺憾」。外交部在一份聲明中強調，這些教科書是根據以日本為中心的史觀，扭曲過去的史實，並呼籲予以糾正。

慰安婦問題一直是日韓關係的結，根據《合眾社》的報導，日本在1910至1945佔領韓國期間，有多達20萬、以韓國人為主的女孩或婦女被迫成為慰安婦。

日本方面辯稱，慰安婦問題已經在1965年兩國關係正常化的《日韓基本條約》，以及2015年所達成的協議中解決，其中有一筆用來支持受害者的800萬美元資金。

然而，韓國政府在2017年宣布，當時達成的協議並沒有充分反映受害者自己的意見。在本月稍早，由慰安婦倖存者和倡議者所組成的國際團體，才剛向聯合國人權調查單位發送請願書，欲推動把慰安婦問題交給國際法庭審理。

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責任編輯：李芯

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