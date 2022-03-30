中國太陽能廠遭檢舉利用東南亞「洗產地」規避關稅，美商務部擴大調查

美國太陽能公司Auxin Solar向美國商務部（USDC）檢舉中國太陽能廠，他們利用東南亞「洗產地」規避關稅。該部會於3月28日宣布，擴大調查相關中企太陽能電池板製造商，是否存在逃避關稅行為，並且在150天以內做出初步調查。

再生能源讓美國陷入兩難

近年來，極端氣候加劇，美國要在牽制中國高科氣產業和應對氣候變遷上，取得一個平衡。目前太陽能產業以矽晶太陽能電池為主流，又以中國廠商為主要供應商。

其中，全球多晶矽材料為應用的製造商，中國企業強占全球10強名單的8名，著名業者這包含：通威太陽能、大全新能源、保利協鑫還有新疆東方希望新能源等。另外，在太陽光電系統（又稱光伏）也多由中企把持主導。

有鑑於此，美國今年向眾多中企課稅。不過，這個太陽能板課稅期限到了今（2022）年即將到期。其實，美國有相當多環保人士，或太陽能用戶，希望能夠取消關稅，讓太陽能相關材料下降，促使更多民眾能夠接觸到太陽能產品。

美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）不斷向拜登（Joe Biden）政府遊說：「太陽能產業實際上是在努力拯救地球⋯⋯」更聲稱關稅會破壞再生能源取代化石燃料的努力。

不過，美國的太陽能製造商可不這麼想，他們則呼籲白宮應該再延長4年關稅，否則美國就會把太陽能電池板製造產業拱手讓給中國企業，擴大北京對全球太陽能供應鏈的主導地位。

《華爾街日報》引述雙方說法稱，美國政府始終保持模糊立場，尤其主管關稅業務的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）對本事不予置評，而報導中強調，拜登承諾減少燃油排放的主張，受到嚴峻挑戰。

根據美國能源部（USDE）估計，美國最快到2035年，將有多達40%電力來自於太陽能，而要達成如此目標，就必須仰賴中國業者的協助，也是最低成本的一條路徑。

美國傾向保護主義，擴大太陽能中企在東南亞調查

不過，繁榮美國聯盟（CPA）的執行長Michael Stumo抨擊認為，提高再生能源重要，但也不能犧牲美國國內產業。不過，私人資助的調查機構National Solar Jobs Census的估計，自從關稅實施以來，美國太陽能產業並復甦。

反而，因為關稅使民眾安裝太陽能成本上升，而在其產業的就業人數也不斷下滑。調查機構IHS Markit的Zoco表示，美國人在購買太陽能電池的金額，相對其他國家高了許多。

今（2022）年3月28日，美國商務部大動作宣告，將進一步調查中國太陽能業者，是否透過4個東南亞「洗產地」規避關稅。這舉動意味著，美國將延續過去4年的牽制政策。

該調查受到加州太陽能零件商Auxin Solar檢舉，未來將在柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞查核。《華爾街日報》稱，若美國商務部調查證實，關稅措施將擴大到東南亞的供應商。

獨立研究公司ClearView Energy Partners LLC表示，美國商務部有保護主義的傾向，日後有150天的時間進行調查，若正式裁定將追溯到到調查啟動時。

太陽能原料業內人士告訴《關鍵評論網》，如果美國持續對中國關稅措施，並且擴大在東南亞廠區的調查，對除了中國以外的業者，將有利於其他廠商。此外，台灣聯合再生日前也強調，未來要從技術上，尋求切入點。

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核稿編輯：翁世航