2022/03/31,
醫療

打「第四劑」對抗Omicron有效嗎？以色列研究：好處恐怕微不足道

打「第四劑」對抗Omicron有效嗎？以色列研究：好處恐怕微不足道
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我們想讓你知道的是

以施打疫苗效率快速聞名的以色列，今（2022）年1月率先針對醫事人員施打第4劑，結果顯示接種第４次疫苗的益處，可能不如各界想像地多。

本土疫情於3月27日再度爆發，不僅單日確診新增83例、境外移入更高達120例，疫情儼然出現升溫態勢。此狀況也不免讓人思考，是否該將「第四劑」列為未來的防疫方針之一？素以施打疫苗效率快速聞名的以色列，今（2022）年1月率先針對醫事人員施打第四劑，結果顯示接種第四次疫苗的益處，可能不如各界想像地多。

第四劑讓體內抗體「多10倍」？達成「免疫原性」打三針就夠？

來自以色列衛生部的研究團隊，將醫事人員施打第四劑疫苗的結果刊載於《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）。醫事人員在施打莫德納（Moderna）與輝瑞-BNT兩種mRNA疫苗後，數據顯示兩種疫苗使接種者體內的中和抗體高出9－10倍，但中和抗體的增加幅度與第三劑差距甚微，兩種疫苗之間亦無顯著差異存在。

副作用方面，研究顯示，儘管大多數接種者有發燒、肌肉痠痛、噁心、暈眩等等不症狀，但情節輕微者居多，並未導致實質不良反應。與接種與第三劑相比，副作用並沒有變得比較明顯，或者更顯輕微。

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圖片來源：潮健康

研究團隊指出，第四劑BNT對Omicron病毒有81.7％的保護力；第四劑莫德納則為79.3％。對任一COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒（如Delta、Alpha）的總保護力，BNT為30％、莫德納則為11％。

綜合上述，研究證明第四劑mRNA疫苗具有免疫原性、安全性以及一定的抗病毒功效，對有症狀感染者而言，保護力也顯著增加（BNT為43％、莫德納為31％）。不過，接種者體內對第四劑的免疫反應，與第三劑高峰期的免疫反應無顯著差異；這也表示，mRNA的最大免疫原性透過施打三劑疫苗就能達成。

第四劑對年輕人好處「微不足道」？不斷「追加劑量」難以結束疫情？

未命名
圖片來源：潮健康

以色列衛生部認為，對於健康的年輕醫療人員從業者而言，進行第四次疫苗接種可能只有「微不足道」的好處。

「當面對Omicron時，那些相對年輕、健康且無慢性病史的族群，可能不會從施打第四劑中受益。」研究作者Gili Regev-Yochay表示。

儘管如此，Regev-Yochay仍指出，第四劑可能對重症風險較高的族群有益。例如長者，慢性病患者等等。以色列衛生部也公布初期統計數據，表明60歲以上族群，接種第四劑疫苗相對第三劑的保護力約提高了兩倍。

雖然該研究的結果統計，是基於較小的樣本數量，且存在不確定性，但第四劑疫苗仍可能對特定族群產生作用。不過，Regev-Yochay卻認為，不斷地追加劑量，很難做為結束疫情大流行的解決方案。

「我們還在等待『流感針』的問世。只有病毒流感化，且人類與之共存，疫情結束才能希望可言。」Regev-Yochay表示。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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