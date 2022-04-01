拜登民調創新低，對普亭的強烈批評恐怕使美歐關係陷入尷尬處境

拜登民調新低，普亭民調遠勝拜登

美國總統拜登（Joe Biden）上任至今約14個月，剛上任蜜月期的支持率「如日中天」，去（2021）年4月《NBC News》製作的民調顯示拜登有高達53％支持率。一年多過去，拜登支持率風雲變色並持續下探。從2021年4月53％一路下跌到今（2022）年1月43％。隨著今年「俄烏衝突」、「歷史記錄高通膨」兩大問題浮現，更直接衝擊拜登國內聲望。

《NBC News》3月27日公布民調顯示，拜登目前支持率已掉到上任以來最低點，僅有4成美國人認同他現在的表現，不認同的人更高達55％。

民調指出，有高達71％受訪者認為拜登正帶領美國走在錯誤的道路上，僅有22％受訪者認為美國走在正確道路。在各項議題的處理，民眾則有不同看法。疫情上，拜登處理疫情的成效，仍被過半數受訪者所認可，有51％支持度。然而，在經濟和外交政策的表現則受民眾嚴重質疑。

經濟上，僅有33％受訪者認同拜登的處理方式，卻有高達63％受訪者不贊同。有高達62％的受訪者認為他們家庭的收入是「正在衰退」（falling behind）。而在1月民調中，同樣問題早有高達61％民眾表示他們家庭收入正在衰退。這顯示這問題並非近期才產生，而是已持續數月仍未解決。

另外，民調詢問：「通貨膨脹應該歸咎於『誰』（who）或『什麼』（what）？」受訪者中38％認為應歸咎於拜登和其政策；28％認為應歸咎於疫情；23％認為應歸咎於企業價格提高；僅有6％認為通貨膨漲是因為俄羅斯入侵烏克蘭所造成。

外交政策上，雖然拜登支持率較於1月上升5％來到了42％，仍有51％受訪者不認同拜登處理外交政策的表現。而這樣差強人意的表現，過去在美國聯邦參議院外交關係委員會有超過十年經驗，並且選前被認為是「外交老手」的拜登看了更不是滋味，更別說拜登還曾在歐巴馬（Barack Obama）政府擔任8年副總統。

再者，民調顯示，僅有12％民眾表示對拜登處理俄烏衝突的能力很有信心；16％表示有信心；27％表示只有一點信心，但有高達44％受訪者對拜登處理俄烏衝突沒什麼信心。若以黨派區分，有高達43％（36％有一點信心加7％沒什麼信心）的民主黨支持者對拜登處理俄烏衝突沒什麼信心。

拜登施政表現也會涉及今（2022）年11月初的美國期中選舉，而目前民眾較支持在野的共和黨掌控國會多數。民調指出，46％受訪者傾向支持共和黨掌控國會，44％受訪者支持民主黨。儘管共和黨的支持率僅高於民主黨2％，但這是自2021年4月以來，這項議題民調首次由共和黨領先民主黨。相信所有民主黨人看到這項數據後，會對期中選舉選情越趨悲觀。

目前僅有37％受訪者對拜登有正面印象。然而，可能為共和黨角逐2024年總統大選的前總統川普（Donald Trump）則與拜登半斤八兩，36％受訪者對川普有正面印象。

拜登國內支持度有如雲霄飛車般下滑，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在俄羅斯國內的支持率則相當高。《新聞週刊》（Newsweek）3月13日報導引述俄羅斯非政府研究組織「利維達中心」（Levada Center）民調指出，普亭支持度從2022年1月的69％，上升到2月的71％，而71％的支持率也是自2018年5月以來最高的一次。

《新聞週刊》引述一份3月初製作的電話民調，民調顯示高達58％俄羅斯受訪者支持俄羅斯軍事行動，僅有23％反對。不過，有分析指出，普亭並未得到預期般的高支持率。《新聞週刊》也提到，俄羅斯政府自俄烏戰事報發後，就開始強化國家對媒體的審查力度，刪除有關俄烏衝突的負面報導。

拜登怒批普亭「戰犯」、「惡棍」、「不應掌權」

3月26日，拜登「歐洲行」結束前於波蘭首都華沙的皇家城堡（Royal Castle）發表演說。他在演講中稱普亭為屠夫（butcher），並強調俄羅斯入侵烏克蘭是「戰略失敗」。拜登在演說最後強調：「看在老天爺份上，此人（普亭）不能繼續掌權。」

而拜登這句話加上演講內容，引發嚴重爭議。畢竟拜登這話是暗示或鼓勵俄羅斯人民推翻普亭政權。另外，拜登這話也有違美國一直以來強調的「民主價值」，即誰掌握政府權力應由當地人民決定。雖說俄羅斯並非「真民主」國家，但美國仍應該尊重多數俄羅斯民眾的選擇，並非跨越紅線干預他國內政。

《路透社》（Reuters）報導，白宮官員在拜登演講完後迅速澄清，拜登並非尋求俄羅斯政權更迭。另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在3月27日表示：「美方無意改變俄羅斯政權。」拜登也在3月29日則對他的發言澄清稱：「我只是表達我對此普亭行徑道德上的憤怒，他不應該繼續掌權，就像是壞人不應該繼續作惡一樣。」同時拜登也說，他不會道歉也不會收回他所說的話。

實際上，這早已不是拜登第一次對普亭強硬的批評。早在2021年3月17日接受《美國廣播公司新聞網》（ABC News）訪問時就稱普亭「沒有靈魂的劊子手」（killer with no soul）。此次歐洲行前，拜登還曾以「標準惡棍』（pure thug）、「戰犯」（war criminal）、「兇殘獨裁者」（muderous dictator）來形容普亭。

法、德領袖對普亭立場有別於拜登