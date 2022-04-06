2022/04/06,
社會

意外發現小孩不是自己的，丈夫可以要求賠償或「斷絕親子關係」嗎？

意外發現小孩不是自己的，丈夫可以要求賠償或「斷絕親子關係」嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

若發現孩子為非親生子女，向對方請求精神賠償，就是維護自己權益最常見的一種方式，若想徹底切斷與孩子間的親屬關係，也可以向法院提出「否認子女之訴」。

有位人夫在前妻發生車禍不幸過世後，本來沒有想要續絃，因為他擔心繼母可能會對孩子較不友善，而在經過多年，這位人夫幸運遇到了一位伴侶，對方也對自己的女兒很好，因此決定與對方再度步入婚姻。

原本想說可以再有一段幸福的家庭生活，然而，讓人夫沒有想到的是，在一次全家健檢當中，他意外發現女兒的血型是A型，而自己與前妻的血型則分別是O型及B型，這讓人夫感到不對勁，因此再次進行親子鑑定來確認自己的疑惑，沒想到結果卻顯示兩人確實沒有親子關係，讓人夫感到錯愕且難以置信，不知道該怎麼辦。

不少網友都向這位人夫表示就放下一切，也不要告訴女兒這件事情，就不要讓這個祕密公諸於世，畢竟人夫對女兒的愛是真實的，而且前妻也已經因為車禍離世了，就算女兒真的不是親生的，彼此間的親子情感也難以被分割，因此繼續疼愛女兒，擁有一個幸福的新家庭，或許才是對大家都好的方式。

如果在一般的情況下，丈夫在孩子生下後才意外發現孩子並非親生時，丈夫可以做些什麼來維護自己的權益呢？

通常發現孩子為非親生子女，多半都是在無意間發現的，這類情況許多時候都是被刻意隱瞞，而被隱瞞的那方在發現事實的真相時一定會感到非常憤怒且難受，畢竟好像自己長年以來付出這麼多的心血與金錢，都是在幫出軌的另一半養小孩，無論是在親情或是精神上一定都會因此受到極大的傷害。

因此，向對方請求精神賠償，就是維護自己權益最常見的一種方式。

假如在發現這樣驚人的真相後真的難以釋懷，已經無法再繼續將孩子當成自己的來養育，並且也不想將其認定為自己的小孩時，可以透過法律來解除雙方的親子關係嗎？

若是因為發現真相而難以接受，想徹底切斷與孩子間的親屬關係，就需要向法院提出「否認子女之訴」，透過法律程序來切短彼此的親人關係。

不過有個細節需要注意，若是想要提出否認子女之訴，是需要在得知孩子並非自己親生的兩年內向法院提出，否則一旦過了這個兩年的時間，將會因為所謂的已逾除斥期間而遭到法院駁回請求，這樣一來就真的無法去將彼此的關係給徹底切斷。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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