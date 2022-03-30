2022電商全球化跨境趨勢，衝破疫情都擋不住的購物浪潮

疫情催化下，全球消費者使用社群、線上購物的時間倍增，根據國際市場研究機構eMarketer統計，全球網路零售業銷售總額自2020年以來屢創新高，2022年預估將突破5兆美元，且全球有超過50%的網購者採用跨境的方式購買商品，吸引境內電商或是傳統品牌紛紛欲投入跨境電商的行列。

過去台灣產業長期靠實體展覽會拓展銷售通路，受到疫情影響，許多展覽會改成線上形式，商家也開始接觸跨境電商，但對於中小型商家或是傳統產業來說，要跨足跨境電商的門檻相當高，例如：物流、供應鏈、陌生的異國消費文化及快速變換的行銷手法等都非一蹴可幾，因此需要有規模及專業的電商平台協助提供解決方案，目前提供跨境服務的平台不勝枚舉，然而除了協助境內商家擴展境外市場外，能獲得境外品牌信賴、將單一跨境拓展為雙向交流的跨境電商服務，無論是對消費者或產業界而言，都是品牌力的一大展現，也是許多大型電商平台紛紛挑戰的里程碑。

國際電商巨擘亞馬遜、阿里巴巴如何經營雙向跨境生態圈？

綜觀國際級的電商巨擘，除了自身經營電商平台外，也提供跨境B2C、C2C經營的服務，其中亞馬遜即是最好的代表，亞馬遜除了是全球最大的電商零售平台之外，更是全球最大的跨境服務電商平台之一。亞馬遜運用本身的流量優勢以及長期建立的消費者信賴感吸引商家，更提供物流服務(Fulfillment by Amazon，FBA)及亞馬遜Prime訂閱服務，包含客服管理、財稅與合規、物流、行銷廣告、電商教育等。

FBA協助跨境電商在各國的物流管理，提供全球各地的倉儲及物流中心，倉儲、揀貨、配送及售後服務等項目，包含出貨、退貨、客服一手包辦，商家能將商品寄到亞馬遜的倉儲，且由亞馬遜全權負責物流過程中的所有問題。Prime訂閱服務累積了超過2億的會員，利用快速到貨等加值服務培植消費者忠誠度，相對也提供跨境商家潛在的消費者資源，服務市場超越185個國家。

Photo Credit:爆米花數位 亞馬遜跨境利用FBA、Prime會員制提供完整服務吸引商家。

中國電商巨頭阿里巴巴也不斷拓展國際市場，在2010年便啟動海外平台「全球速賣通」提供跨境服務，媒合供應商及商家，服務廠商包含行銷服務、設計、客服、企業輔導、數據分析、產品檢測、財稅等面向都有，讓新手賣家可以迅速上手，在物流方面，旗下負責物流業務的菜鳥網路，甚至還有專屬機隊「菜鳥號」協助跨境物流的運送，此外官方也會選定優良的服務廠商，給予認證和推薦，提供健全的生態圈。

以上述國際電商巨擘提供雙向跨境服務來看，成為規模跨境電商需要有的優勢，必須有品牌信賴且流量大的交易平台、一手包辦的物流倉儲服務，以及跨境電商經驗帶來的行銷資源。

Photo Credit:爆米花數位 阿里巴巴跨境電商有完整生態圈，旗下物流網路菜鳥物流甚至有專屬機隊及完整跨境物流服務。

台灣電商推動雙向跨境，跟上世界腳步提供完整跨境服務

台灣目前的跨境服務電商平台有很多，但以規模和提供的服務內容來看，PChome本身就具有以上提及的跨境電商服務條件，PChome從PChome SEA開始，成為台灣第一家提供跨境電商服務的電商平台，後來也推出比比昂跨境電商代購代買服務，了解境內外市場，帶台灣商家走向國際，也協助消費者安心購買境外商品，近來更逐漸拓展雙向跨境，完整跨境服務。

PChome SEA是首間帶著台灣品牌前進東南亞的台灣電商平台，所提供的服務十分完整，包含在地行銷、國際物流、金流皆一應俱全。其中以行銷服務更具特色，PChome SEA提供的在地行銷包含語言翻譯、當地網紅堆廣、社群推播、結合當地電商購物節促購等，精準掌握當地消費者需求，協助台灣品牌與廠商拓展東南亞市場，並提供輕鬆的跨境電商體驗。

除了協助台灣商家將產品銷售到東南亞，也因為對於市場的洞悉和多年來經營東南亞市場累積商家對PChome的品牌信任，今年三月更開設了PChome Thai，引進上百個泰國品牌，讓台灣消費者可以使用中文介面跨境購買泰國商品。

Photo Credit:爆米花數位) PChome SEA協助台灣商家進軍東南亞市場，而PChome Thai也在三月開站，足見其雙向跨境布局及服務完整性。

比比昂為PChome旗下跨境代標代購電商，讓消費者能購買日本樂天、日本雅虎等商品，也不斷拓展品牌合作，如平價連鎖藥妝店巨頭SUNDRUGサンドラッグ、電商家俱品牌LOWYA、甚至是日本最大的二手交易平台Mercari上架，提供B2C服務，並以品牌力尋求國際物流夥伴合作，強化國際物流服務，運用PChome的長項成為台灣消費者的跨境購物及B2C合作對象首選。

Photo Credit:爆米花數位 PChome旗下跨境代標代購電商比比昂與日方品牌強強聯手，強化國際物流服務。

跨境電商是許多平台躍躍欲試的領域，聯手強勁的國際夥伴打造健全的雙向跨境物流服務，有效度地將國內的商品輸出到其他國家，建立雙方互惠互信的良善合作模式，未來對於賣家及消費者都具有極大化的利基點，藉此才能實質性的扶植更多產業，幫助更多商家走出國家大門，成功接軌全球跨境的趨勢腳步。

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