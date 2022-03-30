夜幕降臨時，讓我們起舞——《一無所知的夜晚》

文：朱嘉喬

電影開首，微弱光線下屏幕投影著不知名的電影，身體隨著聽不見的音樂扭動，連鏡頭也彷彿隨著節奏搖晃。人們的剪影像細胞一樣時而結合、時而分裂。曾經我們都經歷過最燦爛的青春，那時電影、音樂、舞蹈等是生活的全部；但當身處動蕩不安的時代，傷痕累累的我們還可以相信藝術嗎？面對醜陋的人性，擁有夢想是一種罪嗎？

印度導演Payal Kapadia執導首部長片《一無所知的夜晚》（A Night of Knowing Nothing，台譯我們一無所知的夜晚）與其說是部紀錄片，不如說是一封寫給電影的情書。電影拼湊新聞片段、閉路電視畫面、學生短片、家庭電影等，以自2015年印度電影電視學院學生發起的抗爭運動為背景，譜寫一個交織困惑、焦慮、愛與夢想的故事，反思電影創作者在銀幕內外的社會責任。

圖片來源：電影《一無所知的夜晚》海報

《一無所知的夜晚》在今年康城影展（台譯坎城）獲最佳紀錄片「金眼睛」獎，而它之所以被歸類為紀錄片，大概是因為電影輯錄不少印度學運的真實片段：2015年，印度電影電視學院學生不滿校方遴選親右翼莫迪政府的演員擔任董事長，批評莫迪政府藉此把政治影響力帶入校園；罷課活動隨即蔓延至印度各個大學校園，觸發一波波示威浪潮，抗議政府歧視穆斯林、持續壓制低種姓學生、暴力鎮壓和平示威等。

電影並非以傳統紀綠片手法敘述故事，而是遊走於虛構和紀實之間，借用印度電影電視學院學生L的聲音，閱讀一封又一封她寫給戀人K的信件，從她的視角描繪學運期間日常生活的肌理。L顫抖的聲音緩緩解釋，這些信件之所以從未寄出，是因為二人來自不同階級；在根深蒂固的種姓制度下，K的父母反對他們交往，並把K帶走。

對於K的背叛，L是這樣說的：「我只是不明白，你怎麼能在罷課時站在我身旁，高喊自由的口號對抗政府，卻不挺身而出反抗父母的種姓歧視？」她的控訴讓我不禁思考：我們可以在運動中捍衛某些價值觀，而不對日常的家庭和人際關係中的歧視進行自省嗎？「個人即政治」，可是所謂的個人與政治，有清晰的分界線嗎？

這樣的矛盾正正構成《一無所知的夜晚》的主調。電影中L近乎喃喃自語的獨白伴隨粗糙模糊的黑白影像，拼接大量示威、罷課、集會及警察暴力鎮壓片段，當中穿插青年日常生活的零碎畫面：洗澡後收回晾乾的衣服、在看高達（Godard）的《斷了氣》時睡著、半裸躺在床上。

值得一提的是，除了少部分片段保留現場聲音，整部電影幾乎都配上畫外音（non-diegetic sound）。聲畫分離固然能營造疏離感，導演另一方面亦以L的畫外音貫穿全片，讓觀眾猶如置身她的腦海。

圖片來源：電影《一無所知的夜晚》劇照

我們無法得知L是否真的存在，到底她的回憶是建基於曾同為電影學院學生的導演身邊朋友的真實經歷，或只是幻想，但是當她的聲音疊加在真實新聞片段之上，虛實變得交替難辨。蒙太奇式剪接把個人情感及情緒延伸到公共領域，同時也為私密情感賦予政治性。

L日記式的敘述為個人日常與公共政治提供了相互介入及互涉的空間，當觀眾不斷在平淡日常與暴力衝突間穿梭、在私密與公共之間遊走，一股矛盾的情緒油然而生——面對荒誕與暴力時，紛亂的社會能容納微小的個人情感嗎？

美國學者Michael Hardt曾在訪談中提到，在絕佳的政治行動及示威中，人們會有一種類似愛情的感覺，他認為若要理論化這種感覺，可以把它稱為政治行動中經歷的「集體轉變」（collective transformation）。

切格瓦拉（Che Guevara）亦寫道，真正的革命者往往是受強烈的愛所引導。 情感一直都是公共政治的要素，即便是親密關係中矛盾模糊的情感，也是社會權力結構下的產物，有著貫穿公共領域的潛力。以L與K的情感關係為例，他們的疏離映照印度社會的種姓歧視，以貼身經歷揭示社會體系的不平等。

《一無所知的夜晚》以黑白為主色調，營造朦朧懷舊的感覺，彷如逐漸變得模糊、褪色的記憶。不過導演就在訪談中提到，除了部分是以8mm電影菲林拍攝的檔案片段外，全片皆以數碼拍攝，粗糙的菲林質感是後期製作的效果。電影所投射的懷舊並不是戀附過去或緬懷舊日的情緒，而是對年輕和理想主義狀態的渴望，這也是導演開拍這部電影的初衷。

圖片來源：電影《一無所知的夜晚》劇照

在電影的中後段，一名學生代表說：「身為電影創作者，我們必須更加細緻入微，絕不能黑白分明的思考。」藝術創作者當然肩負公共責任，但這不代表創作必須受特定意識形態驅動、或刻意地探討公共議題。我認為更重要的，是要以藝術全心投入並真誠地反映當下——不論是抗爭或日常。

如托爾斯泰（Tolstoy）在晚年論著《何謂藝術》中寫道，藝術不僅能傳遞情感，亦能以共通情感聯繫人們。 作為一部詩意電影，《一無所知的夜晚》正正透過建構共同可感的維度，立足於公共性上。

電影結尾，我們看見校園牆上的塗鴉寫著：「愛，和平，音樂，罷工，抗爭，人民，電影，寂寞」。曾經有一段時間，我努力想忘記沉痛的回憶，讓自己遠離現實的衝擊，但這幾個字——這部電影，卻深深地觸碰了我內在的某個部分。

法國導演Chris Marker在紀錄片《沒有陽光》中，就1960-70年代日本學運的片段以旁白回應：「不過這個運動⋯⋯讓所有『對任何不義氣憤填膺的同志』都站起來，這溫柔，可能比他們的政治行動本身擁有更長的生命。」 若抗爭是為了抵抗遺忘，所謂的溫柔大概就是以藝術創作守護記憶，在未知的黑暗中尋得一點慰藉。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：王祖鵬