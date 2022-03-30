臺北創業家齊聚「臺北新創生態圈交流活動」交流 共創無限商機

創新創業已經成為驅動經濟成長的顯學，全球各地掀起一股創業風。臺北市為促成創業家交流，昨(28)日特別於 N24 台北方舟(ARK·TPE)舉辦「豐盛台北創業進擊-臺北新創生態圈交流活動」，邀請曾受獎勵補助並且曾獲得亮點企業獎的本市新創企業分享在創業路上如何透過北市府協助，同時與現場參加的北市創業家及生態圈夥伴彼此跨業交流、商機對談，增進企業間相互合作機會，創造更多槓桿效益！

臺北市的創業生態系能在國際版圖佔有一席之地，除了本身產業發展條件厚實外，關鍵在於北市府以創新創業的全方位策略，致力打造北市為亞洲創新創業最適發展的城市。產業發展局針對創業者所面臨的資金、行銷資源、投資環境優化與法規調適等各項需求，自104 年開始成立「StartUP@Taipei」創業服務辦公室作為單一窗口，導入一站式創業解決方案，提供諮詢輔導、人才培育、資金協助、場域支持、生態鏈結及對接交流等在創業過程中需要的各種軟硬體資源。

「StartUP@Taipei」成立迄今，已協助超過 3 萬件創業諮詢輔導，提供 20 億元獎勵補助以及協助企業各項融資核貸逾 25 億元，成效卓著。

另外，產業發展局為展現「臺北市產業發展獎勵補助計畫」扶植產業發展並表揚企業創新投資成果，自 2014 年起舉辦亮點企業選拔，由曾獲臺北市獎勵補助之企業提出亮點成果爭取榮耀，透過亮點獎項的設立，協助獲補助的優秀企業展現「企業創新力」、「企業競爭力」、「企業市場力」、「對整體產業、經濟與社會之影響力」以及「企業社會責任之影響力」，迄今合計頒發 80 家績優亮點企業！

活動中邀請到臺北市政府黃珊珊副市長與雲象科技葉肇元創辦人、優樂地永續服務蔡承璋執行長以及米菲多媒體盧俊諺執行長等 3 位亮點企業得主創辦人進行「亮點企業 創業實踐」對談，分享創業實戰經驗與進行 QA。黃珊珊副市長從政府單位的角度觀察，當代新創能量充沛，政府要提供的是助力，以政策支持透過扶植青年創業，無限放大臺北新世代的創業潛力，臺北市政府將持續挹注資源且透過不斷深化創業服務內容，完善臺北市創業生態圈，做創業家最堅強的後盾。

「雲象科技」致力於提供病理數位轉型及人工智慧輔助診斷之解決方案，葉肇元創辦人表示期望運用人工智慧實現精準醫療，讓深度學習落實臨床，提升醫療品質與一致性；「優樂地永續服務」致力結合新科技、跨域合作等多元的創新方案，蔡承璋執行長藉由長期實務經驗，提供企業永續培力、永續議題的國際認證輔導，協助企業建構「永續競爭力」；「米菲多媒體」以 XR 技術為核心，盧俊諺執行長率團隊以全臺唯一 AR/VR/MR 開發引擎「MAKAR XR Platform」引領數位轉型的潮流，融入多元軟硬整合，提供全新且完善的 XR 的解決方案。

本次交流活動額外設置靜態展區，以「創業關鍵字」為主題，呈現臺北市產業發展局壯大發展創新創業生態之施政成效，包含人才培育、資金協助、對接交流、生態鏈結以及場域支持等面向；並透過「臺北創業家群像」，匯集臺北創業家給創業者的一句話，分享自身創業心得；會場中也邀請 14 家亮點企業得獎企業在現場進行產品展示，讓與會創業生態圈夥伴更了解臺北市政府推行創新創業之成果。

臺北市產業發展獎勵補助計畫提供北市企業創業、研發、品牌到投資的全方位獎勵補助，鼓勵新創企業有站在浪頭上衝破侷限的創新態度，並把握政府資源，一圓創業理想， 相關活動資訊將不定期更新於創業台北 FB 粉絲專（https://www.facebook.com/StartUPTaipei/）及「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網（www.industry-incentive.taipei）。