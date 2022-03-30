解碼日本：高齡化社會

文：葉子

日本是全球人口老化速度最快的國家之一，全國幾乎三分之一人口年齡在65歲以上，是世界平均長者人口比例的3倍。令人擔憂的是現時日本的生育率非常低，前所未見。預計至2030年，勞動人口會由6,800萬減少至6,000萬，可想而知高齡化社會將會帶來重大經濟危機。

估計日本有620萬名獨居長者，不少因行動不便及缺乏支援，難以與外界保持聯繫。

世界銀行資料顯示，日本人平均預期壽命達84歲，而退休年齡為65歲，意味退休人士平均可享受近20年退休生活。不過，傳統日本人視工作至上，不少人退休後難以適應失去工作的空虛與失落，而退休人士亦是日本自殺人口中，增長最快的年齡組別。

銀髮族要適應退休生活，首先要有退而不休的決心。84歲的若宮正子是全球年長的流動程式開發員之一；多年前由銀行業退休後，若宮婆婆開始對科技產生興趣，但卻難以找到適合銀髮族的遊戲程式，於是自行設計「雛壇」應用程式，將傳統女兒節中的人偶擺設做成遊戲，讓長者能透過熟悉的傳統，打開科技世界大門，鼓勵他們終生學習、退而不休。

81歲的若宮正子退而不休，自行開發供長者使用的「雛壇」應用程式。

若宮正子希望將長者熟悉的傳統，融入科技，為長者打開走入科技世界的大門。

不過，並非每位長者都有條件退而不休。據估計，日本有620萬獨居老人，不少因缺乏支援或行動不便，難以與外界聯繫，要依靠大家伸出援手。在東京都政府營運的住宅區「村山團地」，超過52%居民超過65歲。

2009年，當地的商店店主開始免費接送長者，讓他們有動力到商店街逛逛，走出隱蔽生活。商店街上除有各式商店，亦有長者咨詢中心，為他們解決服藥、填表格等各種疑難，亦可坐下與鄰居飲茶談天，讓長者們感受到被關心與照顧，不會因獨居而鬱鬱寡歡。

村山團地有商戶發起義載長者，讓區內長者可以多到街上走動。

日本科學界亦致力尋找方法應對人口老化，東京理科大學機械工程學教授小林宏，研發肌力輔助裝置「外骨骼」，穿上後能輔助臀部肌力，增強使用者力量，讓人輕鬆地拿起重物，更能避免受傷。小林教授指，他希望裝置能讓大家能輕鬆地工作，減少對體力勞動的需求，從而延長人類的工作年數。

有工程學教授研發肌力輔助裝置，希望延長人類工作年數，以及減少對體力勞動的需求。

除了以科技提升身體力量，思想上亦要有所進步。高齡化人口難免造成死亡率大增，日本人對死亡這個禁忌話題亦開始有不同看法。

專門協助顧客預備人生終點的顧問村田表示，現在有更多人願意談論死亡，甚至找他們協助安排身後事，避免突然面對死亡時，令自己及家人措手不及。

在店內，顧客可以親身體驗「瞓棺材」，在密閉空間內靜心思考死亡，以及好好計劃自己的人生，讓生命活得更有意義。

有公司專門協助人準備生命的終點，更可體驗睡棺材的感覺。

現今醫學昌明，人類平均壽命較以往長，人口老化不止困擾日本，越來越多地方都要面對；這個影響複雜而深遠的問題，需要社會各界齊心合作，才能找到解決方法。

有長者成立街舞團體四出表演，鼓勵其他退休長者尋找興趣。

（播放：港台電視31，2022年3月30日（三），晚上11時）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex