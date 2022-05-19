巢運民調：蔡英文「房市三箭」政策民眾無感，過半收入中位數以上青年仍在租屋
我們想讓你知道的是
在調查中，有高達87%的租屋族認為「300億租補只是發錢迴避高房價問題，難以解決租屋困境」。
總統蔡英文2016年提出「房市三箭」住宅政策，包含改革房產稅制、健全租屋體系、20萬戶社會住宅。在蔡總統就職滿6週年前夕，關注居住議題的民間團體巢運今（18）日發布調查指出，房市三箭缺了兩箭，錯誤政策「射垮了」青年，有超過半數以上18-45歲收入超過全台中位數的青年仍在租屋，且因為高房價短期無購屋計畫，對租屋居住仍感到沒有保障；呼籲總統盡速亡羊補牢兌現承諾。
巢運民調：買不起又租不好，高房價成沈重負擔
巢運表示，為瞭解青年的居住問題，展開為期一個月的問卷調查，回收了5011份有效問卷。其中92%填寫者年齡在介於18-45歲之間，62%填寫者年收入超過全國中位數，但也有51.1%仍住在租屋，僅有11%住在自有住宅中。
在購屋問題上，整體有99.3%的民眾認為台灣高房價嚴重，且目前「未居住於自宅」的民眾，未來5年僅不到3成有購屋計畫，其餘則多是過去5年曾經想購屋而未果或根本沒有購屋計畫。整體而言，民眾對於高房價下的購屋整體抱持悲觀態度。
「未居住於自宅」的民眾認為高房價問題造成的前三大困擾分別為：「房貸壓力大，不敢多消費」、「只買得起小坪數房子，生活空間擁擠」、「只買得起偏遠區位房子，需要長時間通勤」。顯示了高房價嚴重影響民眾生活與消費品質，讓期望購屋者望而卻步。
在租屋問題上，有45%的租屋族認為「租屋」無法作為穩定的居住選項。即便部分租屋族認為「租屋」還算是可以穩定居住的選項，也對現行租屋制度有不滿。
租屋族最大的困擾與不滿，來自於租屋黑市下的合法權利難以保障與居住不穩定。包含房東會拒絕遷入戶籍申請租金補貼申報租金支出抵扣所得稅、租金過高或價格不穩定、租期不夠穩定，房東隨時會拒絕續約等因素。
改革房產稅制和健全租屋體系，不是只發錢就好
巢運指出，上述調查中所反應的民眾居住困境，正是房市三箭中「改革房產稅制」、「健全租屋體系」要改善的問題。但6年來，三箭除了「建20萬戶社宅」有較為明確的推動外，其餘兩箭幾乎闕如。
「改革房產稅制」部分，巢運認為，目前措施僅著重房屋的「買賣交易稅」，然而對「持有稅」的改革不動如山，也不願面對台灣大量的囤房空屋問題。例如自2019年民間與在野黨提出囤房稅主張後，經歷去年至今年多場公聽會與委員會審查，財政部最終仍然於今年3月決定不推動囤房稅修法。
立委邱顯智表示，目前已經開了好幾次次記者會，呼籲政府不能只有交易稅，更要有囤房稅，但至今囤房稅仍難產，房屋被集中持有，無法重新釋放回房市中，呼籲加速相關進程。
立委賴香伶則表示，房價高漲與土地成本有關，但地方政府出售公地的方式也成為房價推手之一。她舉例，五年來，台中市與桃園市的賣地收益佔財政收入的1成，但這些經費卻沒有挹注社會住宅上，反而出現愈來愈多建案，再度推升了土地成本。
在租屋部分，巢運則批評，面對青年租屋困境，「健全租屋體系」這枝箭，只有毫無財政可持續性的300億元中央擴大租金補貼專案，試圖透過短期發錢安撫無殼中產青年。但在調查中，有高達87%的租屋族認為「300億租補只是發錢迴避高房價問題，難以解決租屋困境」；而《租賃住宅市場發展及管理條例》實質上只是扶植業者的「租賃產業條例」，而民眾租屋真正在乎的設籍、領租補、不合理租約等問題，依舊視而不見。
例如《租賃條例》修法12日在內政委員會審查，但關於租屋登錄、房客抵稅制度合理化、改良糾紛調解機制等提案，均被內政部反對。
巢運表示，即日起至2023年總統大選前，將持續推動立法與修法改革工作。讓民眾看清楚面對他們的居住困境時，到底是誰「不想做改革」。針對今年地方大選，巢運將結合各團體展開網路行動，並拜訪六都市長參選人，發布市長居住政策評比。同時也將串連跨黨派進步議員，公布「挺青年居住」的議員參選人名單
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。