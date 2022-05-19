巢運民調：蔡英文「房市三箭」政策民眾無感，過半收入中位數以上青年仍在租屋

總統蔡英文2016年提出「房市三箭」住宅政策，包含改革房產稅制、健全租屋體系、20萬戶社會住宅。在蔡總統就職滿6週年前夕，關注居住議題的民間團體巢運今（18）日發布調查指出，房市三箭缺了兩箭，錯誤政策「射垮了」青年，有超過半數以上18-45歲收入超過全台中位數的青年仍在租屋，且因為高房價短期無購屋計畫，對租屋居住仍感到沒有保障；呼籲總統盡速亡羊補牢兌現承諾。

巢運民調：買不起又租不好，高房價成沈重負擔

巢運表示，為瞭解青年的居住問題，展開為期一個月的問卷調查，回收了5011份有效問卷。其中92%填寫者年齡在介於18-45歲之間，62%填寫者年收入超過全國中位數，但也有51.1%仍住在租屋，僅有11%住在自有住宅中。

在購屋問題上，整體有99.3%的民眾認為台灣高房價嚴重，且目前「未居住於自宅」的民眾，未來5年僅不到3成有購屋計畫，其餘則多是過去5年曾經想購屋而未果或根本沒有購屋計畫。整體而言，民眾對於高房價下的購屋整體抱持悲觀態度。

「未居住於自宅」的民眾認為高房價問題造成的前三大困擾分別為：「房貸壓力大，不敢多消費」、「只買得起小坪數房子，生活空間擁擠」、「只買得起偏遠區位房子，需要長時間通勤」。顯示了高房價嚴重影響民眾生活與消費品質，讓期望購屋者望而卻步。

在租屋問題上，有45%的租屋族認為「租屋」無法作為穩定的居住選項。即便部分租屋族認為「租屋」還算是可以穩定居住的選項，也對現行租屋制度有不滿。

租屋族最大的困擾與不滿，來自於租屋黑市下的合法權利難以保障與居住不穩定。包含房東會拒絕遷入戶籍申請租金補貼申報租金支出抵扣所得稅、租金過高或價格不穩定、租期不夠穩定，房東隨時會拒絕續約等因素。

改革房產稅制和健全租屋體系，不是只發錢就好

巢運指出，上述調查中所反應的民眾居住困境，正是房市三箭中「改革房產稅制」、「健全租屋體系」要改善的問題。但6年來，三箭除了「建20萬戶社宅」有較為明確的推動外，其餘兩箭幾乎闕如。

「改革房產稅制」部分，巢運認為，目前措施僅著重房屋的「買賣交易稅」，然而對「持有稅」的改革不動如山，也不願面對台灣大量的囤房空屋問題。例如自2019年民間與在野黨提出囤房稅主張後，經歷去年至今年多場公聽會與委員會審查，財政部最終仍然於今年3月決定不推動囤房稅修法。

立委邱顯智表示，目前已經開了好幾次次記者會，呼籲政府不能只有交易稅，更要有囤房稅，但至今囤房稅仍難產，房屋被集中持有，無法重新釋放回房市中，呼籲加速相關進程。

立委賴香伶則表示，房價高漲與土地成本有關，但地方政府出售公地的方式也成為房價推手之一。她舉例，五年來，台中市與桃園市的賣地收益佔財政收入的1成，但這些經費卻沒有挹注社會住宅上，反而出現愈來愈多建案，再度推升了土地成本。

在租屋部分，巢運則批評，面對青年租屋困境，「健全租屋體系」這枝箭，只有毫無財政可持續性的300億元中央擴大租金補貼專案，試圖透過短期發錢安撫無殼中產青年。但在調查中，有高達87%的租屋族認為「300億租補只是發錢迴避高房價問題，難以解決租屋困境」；而《租賃住宅市場發展及管理條例》實質上只是扶植業者的「租賃產業條例」，而民眾租屋真正在乎的設籍、領租補、不合理租約等問題，依舊視而不見。

例如《租賃條例》修法12日在內政委員會審查，但關於租屋登錄、房客抵稅制度合理化、改良糾紛調解機制等提案，均被內政部反對。

巢運表示，即日起至2023年總統大選前，將持續推動立法與修法改革工作。讓民眾看清楚面對他們的居住困境時，到底是誰「不想做改革」。針對今年地方大選，巢運將結合各團體展開網路行動，並拜訪六都市長參選人，發布市長居住政策評比。同時也將串連跨黨派進步議員，公布「挺青年居住」的議員參選人名單

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