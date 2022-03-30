2022/03/30,
藝文

義美董座高志尚接任國表藝董事長，文化部長：具國際視野的音樂素養，長期關心台灣藝文展演

義美董座高志尚接任國表藝董事長，文化部長：具國際視野的音樂素養，長期關心台灣藝文展演
文化部長李永得｜Photo Credit: 中央社

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接棒的高志尚為義美食品董事長，本身是企業家也是收藏家，能否率領國家表演藝術中心也引起表藝圈的討論，而李永得表示，高志尚具有國際視野的音樂素養，過去不僅在企業經營方面追求卓越創新，打造出品牌形象鮮明的義美食品，平時亦善盡社會責任，長期關心台灣藝文展演。

文化部今（30）日正式對外公布，已依規定報請行政院核定，第三屆國家表演藝術中心董事長將由義美食品董事長高志尚接下。依《國家表演藝術中心設置條例》，國表藝董監事任期四年，第三屆董監事任期將自2022年4月2日起至2026年4月1日止。而文化部長李永得也特別感謝任滿兩屆的董事長朱宗慶，此外也對董監事的付出與奉獻表示敬意。

李永得指出，尤其近兩年面對疫情的衝擊，國表藝迅速因應，推出各項方案維持表演藝術界的動能，協助表演團隊度過困境。期盼第三屆董監事在既有營運基礎上，新任與續任董監事能夠經驗傳承，以各自領域的專業經驗，為國表藝帶來更多區域的聲音及視野，提升區域發展的平衡。

而朱宗慶則在（29）日於粉絲專頁推廣新書《心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄》時，談到在國表藝任職的相關心得，朱宗慶表示，2017年接任國表藝董事長時，決定接任就是玩真的，「回顧這段日子，我幾乎依照接下棒子時所設定的願景和目標，清楚而明確地進行每一天的工作，馬不停蹄地為我所熱愛的表演藝術全力以赴。」

朱宗慶進一步寫道：「在這五年多的時間裡，我和幕僚團隊，也將所有的工作紀錄，做了完整的保留和累積。」其中包含，國表藝三館一團發展願景的擘畫、「落實藝術專業治理」核心價值的實踐與堅守，到「一法人多館所」體制下中介組織發揮「整合平台」之能的各項階段性成果，再到對攸關表演藝術整體發展之法制的關切與實際作為，以及自2020年以來因應疫情籠罩對藝文界帶來的衝擊與影響。

朱宗慶說：「我在書中逐次闡述理念、提出觀點，也分享決策與推動經驗，除了作為紀錄，也提供各界參考，希望可以一棒接一棒，共同推進台灣表演藝術的動能。」

最後，朱宗慶於文中總結，「身為終身的表演藝術工作者，我雖然即將卸下國表藝董事長的職務，但並沒有要從藝文界退休。接下來，還有很多計畫和事情，已經著手要去進行。我將會從民間團隊的角度，繼續為建構一個美好的表演藝術生態系而努力。」

至於接棒的高志尚為義美食品董事長，本身是企業家也是收藏家，能否率領國家表演藝術中心也引起表藝圈的討論，而李永得表示，高志尚具有國際視野的音樂素養，過去不僅在企業經營方面追求卓越創新，打造出品牌形象鮮明的義美食品，平時亦善盡社會責任，長期關心台灣藝文展演。

最後，李永德指出，高志尚先生過去四年擔任董事，非常熟悉國表藝的運作，相信在高志尚董事長的帶領之下，國表藝能夠整合更多企業資源，投入台灣表演藝術發展，創造台灣藝文的新里程碑。

第三屆其他14位董事如下：

  • 那高・卜沌（策展人及藝術家）
  • 鄭榮興（國立台灣戲曲學院歌仔戲學系教授）
  • 林淑真（國立台灣師範大學音樂學系退休教授）
  • 蔡長海（中國醫藥大學及亞洲大學董事長）
  • 蘇昭英（財團法人國家文化藝術基金會前執行長）
  • 陳沁紅（國立台灣師範大學音樂系教授）
  • 于國華（國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所副教授兼所長）
  • 林麗娟（義守大學資深副校長及講座教授）
  • 陳建甫（財團法人陳啟川先生文教基金會執行長）
  • 郭玲玲（財團法人奇美博物館基金會董事長）
  • 沈國榮（和大工業股份有限公司董事長）
  • 蔡清華（教育部政務次長）
  • 曾厚仁（外交部政務次長）
  • 蕭宗煌（文化部政務次長）

第三屆5位監事如下：

  • 陳玲玉（國際通商法律事務所執行合夥律師）
  • 張敏玉（張敏玉會計師事務所執業會計師）
  • 楊其文（國立台北藝術大學戲劇學院退休教授）
  • 陳以亨（國立中山大學人力資源管理研究所教授）
  • 劉明津（文化部主計處處長）

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核稿編輯：羅元祺


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