2022/03/30,
教育

人才培育 永續思維 財團法人李長榮教育基金會持續鼓勵年輕學子超越自我 透過基金會全方位規劃 倡導新人才的無限思維

人才培育 永續思維 財團法人李長榮教育基金會持續鼓勵年輕學子超越自我 透過基金會全方位規劃 倡導新人才的無限思維

我們想讓你知道的是

致力啟發、鼓勵、培育優秀人才，關懷未來新公民的專業發展及理想願景，以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動、進而關懷自然、人文，為台灣社會帶來更多價值。

人才培育是一切發展之基礎，更是永續未來的基石。財團法人李長榮教育基金會於2010年即鎖定人才培育，創立了第一屆優秀學生獎學金與青年教授獎，每年均因應全球趨勢，而有不同主題設計的獎學金營隊活動，已成為國內跨領域學子熱烈期盼參與的盛事。去年第十屆優秀學生獎學金營隊活動以「無限賽局」為主旨開跑，鼓勵學生在人生這場無限賽局中不斷突破昨日的自己。李長榮教育基金會更新增碩士生獎助學金，讓整體基金會的人才培育從大三學生開始到博士生，結合基金會向下的李長榮學術研究傑出青年教授獎，不斷透過與時俱進方式進行高等教育的人才培育計畫。

李長榮教育基金會董事長李謀偉表示：「出於對人才的重視，培育並鼓勵全方位、跨領域人才一直是李長榮教育基金會最重要的宗旨之一，藉由開辦各式獎學金計畫的實際行動來幫助年輕世代，希望可以為台灣持續培育人才，提升學生未來競爭力，幫助更多優秀的台灣學子，有機會站上世界的舞台發光發熱。」

圖說二：各組代表抽選「黃金寫手」任務指定元素，參與踴躍

面對變化飛快的世界，未來人才必備的不只是特定領域的專業知識，更重要的是不斷學習、勇於創造雙贏、突破自我並培養與他人共融的素養。麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)提出未來人才所需要具備的十三種能力，其中就包含了今年「無限賽局」營隊活動所期待學生瞭解的新式思考「無限思維」- 未來懷抱具體願景的「崇高的信念」；致力於打造安全信任的環境，透過合作解決問題的「彼此信任的團隊」；能從競爭對手身上找到啟發，懂得「學習可敬的對手」；為了有效地推動信念，具備放手一博、顛覆既定模式的勇氣與決心，敢接受「大膽出手的冒險」；最後，在面對挑戰或道德的十字路口，能以智慧與膽識採取行動，具備「領導的勇氣」。李長榮教育基金會董事長李謀偉認為：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」

圖說三：李長榮教育基金會董事長李謀偉頒發「無限賽局獎」予第六組同學

李長榮教育基金會董事長李謀偉在3月26日的營隊活動中也特別鼓勵同學：「一個快樂的人生要找到目的(Purpose)，這個目的是高於物質層面的。透過持續不斷學習、創造價值、並且懷抱利他精神，都有助於探索這個『更高的目的』，也就是所謂的崇高信念。這也是李長榮教育基金會希望藉由活動在同學們心中種下的小小種子，也是讓同學們帶走的最好永續禮物。」

圖說四：李長榮教育基金會董事長李謀偉勉勵同學懷抱利他精神

李長榮教育基金會鼓勵臺灣優秀青年跳脫框架、跨領域學習，思考自己的無限可能，並勇敢追求目標。李長榮教育基金會自2010年起獎學金營隊活動已吸引超過千人報名，第十屆更影響國內近百間大專院校、449個系所、超過1,500位教授，每年獲獎學生近60人。未來也將繼續提供各式創新、突破框架的獎學金活動，不斷擴大人才培育及產學合作計畫， 吸引更多優秀青年報名參與，更期盼每次的活動都能為台灣注入新能量，培育更多未來產業所需的傑出人才。

更多活動精彩照片請詳見連結https://bit.ly/3iM9FZK


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