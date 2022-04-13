《最後，我會變成你嗎？》：這個人需要的是治療而不是懲罰，因為他是一個病人，而不是一個犯人

文：鍾灼輝

消失的牛奶

相比起進醫院之前，老爸好像忽然間變得安靜了許多，不只是不太說話，就連外出活動也減少了。老媽不知道他的安靜是源於身體還沒有完全恢復，還是因為醫院的那件事，令他耿耿於懷，所以顯得有些悶悶不樂。老爸除了心不在焉外，反應也變得緩慢，有時候更會出現健忘的情况。但怎麼說老爸也快踏入70歲了，經歷了一次又一次的心臟病，身體快速衰退只是遲早的事。

真正不對勁的事情，其實是發生在老爸出院後的第三個月裡。那一天黃昏，老爸到家附近的超級市場幫老媽買牛奶，他在裡頭逛了好幾個圈，突然忘記了自己想要買些什麼，便放棄地離開了。在經過超級市場的大門時，防盜警鈴突然響起，他被保安員攔了下來，保安員要求檢視他的隨身袋子，因為懷疑他拿了店裡的東西卻沒有付錢。

老爸聽得一頭霧水，覺得自己被冤枉了，感到十分生氣，便跟保安員吵起來。經理表示如果他不肯配合，就只好報警求助，最後老爸萬般不願意地讓保安員搜查了袋子。保安員逐一翻出袋裡的東西，結果真的找到一盒還沒有付錢的牛奶。

老爸先是呆了半响，然後腦袋像突然被什麼敲醒了似的，他記起來了！他本來就是想要買牛奶的！只是在他的印象中，自己明明還沒有拿牛奶，牛奶又怎會跑進袋子去的？一時間老爸的腦海裡揚起了十萬個為什麼，他根本不懂如何去跟經理及保安員解釋。他只能不斷否認自己有盜竊，情緒變得異常激動，呼吸也急促起來了，像快要暈倒似的。

經理見狀也不敢再刺激老爸，馬上報警及召喚救護車。同一時間，經理在搜查老爸的袋子時找到了一張我的舊名片，名片上寫著我從前的警務職銜及聯絡電話。

我接到通知後，第一時間趕到超級市場，並在保安室裡找到老爸，老爸看起來一臉蒼白，目光帶點呆滯、又帶點害怕，救護員替他做了簡單的檢查，確定他的身體暫無大礙，只是心跳有點不規律，我叫老爸先坐下來休息。同時間警察亦已經到場了，來的警察剛好就是上次在醫院裡碰見的新丁。

「鍾……鍾 Sir。」警察有點尷尬地說。

「沒想到我們這麼快又見面，只是每次見面的場景好像都不太合適。」我苦笑說。

「這一次情況比較麻煩，你老爸拿了一盒牛奶，被保安員發現沒有付錢，可以說是人證物證俱在。」警察簡單地向我陳述了當時的情況。

我聽完後心裡大感不妙。以老爸的這種情況，可以說是人贓俱獲，能夠脫罪的可能性微乎其微。以我的經驗及過往的案例，哪怕你是達官貴人，能聘請多有名的辯護律師，店鋪盜竊這罪名肯定是脫不了的。但我不明白，老爸怎會跑去偷東西的？在我的認知裡，他不大可能會幹這種事，從前即使再窮，他也不曾有這樣的貪念，更何況現在家裡的環境根本就不缺錢，他更沒必要這樣做啊。

「可否給我一點時間，我只是想確認一些事情。」我問。

「沒問題。如果有需要幫忙的地方，你大可跟我說。」警察客氣地回答。

我檢查了老爸的袋子，發現有一罐油漆及小油掃，裡面還有五金店的收據，證明他買東西是有付款的。我再查看老爸的錢包，發現裡頭有好幾百元，所以他根本不缺金錢。

「老爸，你為何拿了牛奶卻沒有付錢？」我不解地問。

「我本來是想要買牛奶的，但中途突然忘記了自己要買什麼，所以便離開了。我根本不知道為何袋子裡會有一盒牛奶。」老爸一臉無辜地說。

我感到老爸的回答有點不對勁，轉向保安查問。「請問你有看見我老爸拿走牛奶嗎？他的行為表現是否有異常？」

「之前我在店裡的飲品部巡查貨，看見你老爸在飲品櫃前不斷地來來回回，表現得怪怪的，好像想要找什麼，又呆在那裡好一段時間。他離開後，我發現貨架上少了一盒牛奶，我想應該是他拿走了，但他卻直接越過收銀檯，沒有停下來付款，於是我便跟上去並把他攔住了。」保安回答。

我要求到飲品櫃查看，那裡的飲品排得整整齊齊，像是剛剛補充過一樣。保安員指著其中的一個貨架說：「就是這個牌子的牛奶，只有最前排的一盒被人拿走了，而且跟在你爸袋子裡找到的屬同一個牌子。」

「沒錯，這確實是老爸經常買回家的一款牛奶。」

我在檢查貨架旁邊放著的幾款牛奶時，像忽然想到什麼似的。我抬頭看看四周，發現不遠處裝有一個閉路電視鏡頭，應該可以拍攝到當時的景像。

「可否再帶我去查看一下閉路電視的錄像？」我向保安員提出額外要求。

保安員瞄了經理一眼，經理點了點頭表示同意。「那請跟我回保安室吧。」

在翻看閉路電視的過程，我記下了老爸的每個細微動作，與他在不同位置的停留時間。我拿著筆記，在腦海裡快速模擬了當時的情景，以及老爸的行為與心理狀態。他這樣做的目的到底是為了什麼？突然間，我有一個重大發現。

「我想向大家證明一件事，就是我老爸根本沒有盜竊的意圖。大家可否跟我到飲品貨架，我想以心理戲劇的形式重組當時的事發經過。」我提議說。

於是，眾人折返現場，我開始模仿老爸的行為，在飲品櫃前不斷地來回走動。

「老爸首先拿起A牌子牛奶，因為這個牌子的牛奶通常是最便宜的。老爸的個性十分節儉，他從來只會買打折或特價的東西，要是遇上了幾款不同的牌子，他亦只會挑選價格最便宜的一款。就拿牛奶來作例子，老爸不會理會牛奶的產地或營養成分，甚至食用期限他都不太在意，他唯一關心的就只有價格。」我解釋說。