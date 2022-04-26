苗栗三腳督？時力宋國鼎宣布參選縣長；國民黨鍾東錦發文「這一戰，我當仁不讓」

民進黨日前剛剛拍板將由徐定禎參選2022苗栗縣長；時代力量籍苗栗縣議員宋國鼎今（26）日上午宣布，將放棄連任縣議員，決定參選苗栗縣長，希望改變永遠都是同一群面孔，把持了苗栗的政治的狀況。這也是時代力量首次投入地方縣市長的選戰。而國民黨目前狀況未明，不過苗栗縣議會議長鍾東錦也在昨晚發文表示，苗栗這一戰他將「當仁不讓」。

宋國鼎：一起打破70年不曾政黨輪替的銅牆鐵壁

宋國鼎認為，從小到大，苗栗的政圈就都是同一群人的面孔，派系世襲的政治，讓苗栗年輕人看不到未來；這些掌權的人只有派系利益的競逐，完全看不見苗栗縣民的未來，這讓苗栗人蒙羞，也扼殺了下一代的發展。身為兩個孩子的爸爸，宋國鼎希望帶給孩子是個年輕人留得下來、能夠大聲說出我是苗栗人、能夠感到驕傲的苗栗。

他還說，在協助造橋反坤輿自救會抗爭的過程中，最常聽到「國鼎，請你幫幫苗栗」這句話，因此他決定不再選擇連任議員，要用競選縣長，拼一次苗栗改變的機會，徹底洗刷苗栗國的污名。

宋也期許，透過這場選戰，振奮苗栗的人心，找回苗栗的驕傲。他也向螢幕前的觀眾喊話，呼籲大家勇敢加入，一起打破70年不曾政黨輪替的銅牆鐵壁，為苗栗走出一條全新的道路。

宋國鼎是在苗栗縣出生長大，完成學業及取得律師資格回到苗栗執業。在執業第一年加入包括立委邱顯智在內的義務律師團隊，投入知名「關廠工人案」的辯護工作。後來選擇加入時代力量，盼透過苗栗縣議員的身分改變苗栗。



2018年3月21日，宋國鼎代表時代力量參加苗栗縣議會第四選區（後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮）縣議員選舉。最後以5298票、與當時仍是同黨盟友的曾玟學，兩人都成功當選苗栗縣議員，成為首批並非以中國國民黨、民主進步黨或無黨籍身分當選的議員，時力以2席之態，一舉成為苗栗縣議會第三大黨。後來曾玟學在2020年8月因不滿黃國昌退黨，宋國鼎則維持時代力量黨籍繼續在苗栗耕耘。

2021年時苗栗電子廠Covid-19群聚事件發生後，宋國鼎協助京元電子員工於2021年10月13日成立工會。後來又投入造橋反坤輿自救會的抗爭運動，經常陪鄉親開記者會或是北上陳情抗議。

時代力量4月8日已經在宋國鼎的選區提出縣議員參選人葉忠倫，至於宋國鼎爭取黨內提名參選苗栗縣長，黨主席陳椒華當時表示，仍須經由提名小組機制，因此會安排與宋國鼎面談；宋國鼎則表示，雖然目前沒有其他人選，但還是要照黨的提名機制走完程序，據了解目前已通過宋國鼎的提名程序。

立委邱顯智和王婉諭都對宋國鼎參選表達支持，王婉諭說，宋國鼎放棄了議員連任的機會，選擇去挑戰一個艱難的任務；她由衷地對眼前這位年輕人充滿欽佩，一個連民進黨都幾乎放生的區域，這位年輕的議員、律師，毫無畏懼地站出來要為苗栗爭一口氣。

國民黨鍾東錦：國民黨必須大破大立

苗栗縣議長、國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦今（26）日稍早也表示，做一個敢戰敢衝的國民黨人，一起打贏苗栗這一仗，「這一戰，我當仁不讓」。自己會盡力爭取代表國民黨出戰，是他給予支持者的承諾，如今對手已經確定，黨必須立刻整軍備戰。

鍾東錦表示，對於綠營將會推出哪位候選人，黨部做過各種模擬與推演，所有戰略都指向同一個目標，就是要勝選，沒有其他選項。他也隔空向黨中央喊話，「要一個恢復昔日榮光的國民黨？還是蠶食鯨吞掉本黨的最後價值？」鍾東錦強調，他也說國民黨在年輕選民心中老舊、黑箱、新世代無法出頭的刻板印象，如今已到必須大破大立的時刻。

「這不是與綠營的一次縣長之爭，而是本黨內部必須面臨的精神再造。」鍾東錦說，國民黨的前進，以及世代交替，將不再以「傳承」為先，而是擇優從之。他呼籲，找出人民可以接受的候選人，而不是黨意指定的候選人，尤其在國民黨支持者逐漸凋零的現在，如果還不能有所覺悟，那麼被時代所裂解也是必然結果。

國民黨苗栗縣長布局原本趨向明朗化，鍾東錦和前農田水利署苗栗管理處長謝福弘表態參選，立委徐志榮則多次稱沒意願；苗栗縣是台灣西部唯一民進黨沒有執政過的縣市，民進黨選舉對策委員會週開會決議，徵召行政院政務顧問、苗栗縣小英之友會總會長徐定禎參選，徐定禎受訪表示，蔡英文總統交辦，他全力以赴。

徐定禎挾著兩屆頭份市長的政績，2018年底受民進黨禮讓，以無黨籍身分挑戰國民黨連任縣長徐耀昌，11萬2704票敗給徐耀昌17萬5756票，去年初立委選舉，他加入民進黨參選苗栗縣第二選區，以5萬0629票輸給連任國民黨連任立委徐志榮9萬1144票，連兩戰代表參選重要選舉。

「比起2018年跑下來，這次感覺好多了」，徐定禎說，民進黨中央執政有成績，無論外交、國防，及財政、經濟等方面都有成長，尤其今年5月班班有冷氣，8月津貼調高1個月5000元，這些都讓人民有感，下屆縣長選戰比較好打。

苗栗縣長期都由國民黨執政，且由地方派系「劉派」（劉定國）與「黃派」（黃運金）兩大派系輪流執政。在2016年起，苗栗縣被戲稱為「苗栗國」，用以形容苗栗縣長期在政治、經濟及文化方面都異於台灣的其他縣市；包括苗栗縣長期由國民黨執政、長期處於財政赤字，而議會有長達27年未曾刪減縣府預算（直至2020年始有刪除記錄）。