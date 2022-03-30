仕高利達 LEAD嗨吧！全台一起Run起來、Shot起來，整個春天High起來！

跑吧文化近年來開始興起，過往夜間Drinker們一個晚上通常只選定一間店與朋友小酌聊天，因為並沒有那麼多好地方可以去；但台灣現在的Bar無論是密集度、精緻度、專業度在整個亞洲地區都已經成為Leading Market，而且自然而然的形成了都市熱區，讓喜歡熱鬧的酒友們可以靠雙腳就在一個晚上走訪數間喜歡的店；在台北有世界50大酒吧最多的東區以及經典老店最多的安和路；台中有餐酒館最多的公益路與美術館商圈周邊、台南有全台酒吧密集度最高的中西區…….全台各大都市都可以讓你跑到哪喝到哪，絕不寂寞。

Photo Credit : 仕高利達

這次仕高利達要讓你扮演團體中帶隊Leader的角色，揪團帶好友們喝起來兼shot起來！仕高利達因其年輕動感的形象與細緻滑順的口感，在台灣一直是最受歡迎蘇格蘭調和威士忌品牌，也是專業Bartender最LEAD挺的威士忌基酒；致力推展酒吧文化的仕高利達在去年舉辦了第一屆Bar Leader Competition調酒大賽，發掘了許多新銳調酒師以及令人驚艷不已的新創調酒。今年仕高利達更是集合了這些優秀店家並邀請更多的新血加入，串聯全台74間潮流好Bar，要在揮別陰雨的初春揪大家一起走出去；每間合作店家都會為我們的Leader設計兩杯特調，只要點用任何一杯，打卡上傳社群軟體就可以換一杯shot，全台共148杯特調等著你去品味體驗，喝完再跟Bartender敲敲shot聯絡感情，一間間跑下去不斷電High整晚。每一杯特調都還可以累積點數換仕高利達特別準備的好禮，拿到15點還有機會抽Apple Watch以及Air Pods；趕快上活動網站研究一下屬於你的嗨森路線，別遲疑，今晚的Leader就是你，讓我們一起嗨起來吧！

《仕高利達 LEAD嗨吧!!》活動辦法

活動期間：3/31 (五) - 5/1 (日)

活動網址：https://scl-event.tw/

活動內容：

任務一、集點送好物

1.於活動店家索取紙本活動集點卡。

2.活動期間內每購買一杯仕高利達特調即可獲得一點，每間店家最多可獲得兩點。

3.累積至一定點數可兌換不同活動贈品，點數不可累計

任務二、拍照打卡喝不停

1.於活動店家購買指定仕高利達特調一杯，拍照上傳個人社群頁面(FB/IG)，並打卡酒吧名稱，即可獲得仕高利達Shot一杯 (不算點數)

[集點卡活動店家兌換獎項]

1.集滿4點：LEAD嗨摺扇 + 金牌50ml

2.集滿8點：LEAD嗨漁夫帽

[集滿15點，並將集點卡填好寄回活動小組]

1. 集滿15點：LEAD嗨醉好禮盒(內含LEAD嗨摺扇*1、LEAD嗨漁夫帽*1、仕高利達金雪莉700ml*1、仕高利達12年700ml*1)（限量100份）

2. 集滿15點加碼再抽：獎項與名額如下

頭獎：Apple Watch 7 45mm(GPS) （市價新台幣$12,900元，共計3名）

貳獎：Apple Air Pods Pro（市價新台幣$6,090元，共計3名）

參獎：仕高利達限量麻將組（市價新台幣 $1,680元，共計 5名）

肆獎：仕高利達金雪莉700ml ( 市價新台幣$580元，共計 15名）

更多相關細節與注意事項請上活動網址查詢：https://scl-event.tw/