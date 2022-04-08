2022/04/08,
健康

健保部分負擔新制5月15日上路，5張圖表帶你一次看懂新制內容與健保財務狀況

健保部分負擔新制5月15日上路，5張圖表帶你一次看懂新制內容與健保財務狀況
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

衛福部健保署署長李伯璋表示，新規定實施後，約50%民眾就醫支出不受影響，另有40%民眾每天多負擔不到4元，每年約可挹注健保99.9億元，到了年底安全準備金預計可維持1.32個月的水準。

衛福部今（8）日宣布健保部分負擔新制將於5月15日起施行，主要是在一般藥品、檢驗檢查以及急診部分負擔向民眾多收取費用，並訂定收費上限。《關鍵評論網》以5張圖表，帶你了解新制內容以及健保財務狀況。

  • Q1：2021年初健保不是才調漲過，今年為何又調漲？

衛福部於2021年初宣布調漲的是健保的「一般保費」以及「補充保費」費率，前者從4.69%調升到5.17%、後者則從1.91%調升到2.11％

此次調漲的項目主要是針對「部分負擔」，包含了門診一般藥品和檢驗檢查，以及急診。

  • Q2：此次部分負擔調漲的新制為何？與尚未調漲前有何差異？

藥品部分負擔新制，醫學中心和區域醫院將為收取20％費用，上限為300元；地區醫院及基層診所維持現行收取方式，藥費100元以下免收取藥品部分負擔，101元以上收取20%，最多收200元。

慢性病連續處方箋第一次調劑費用，則與一般藥品費用合併計算部分負擔，第二次起則免收。

門診藥費部分負擔調整_一般藥品v2
門診藥費部分負擔調整_連續處方箋v2

門診檢驗、檢查部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院收取10%部分負擔，前者最多收200元，後者最多收150元，但未經轉診至該二類醫院，將收取20%的部分負擔，前者最多收400元，後者最多收300元。

地區醫院500元以下免收，501元以上收取10%，最多收100元。西醫基層診所、牙醫及中醫之檢驗、檢查費用1000元以下，免收部分負擔，1001元以上收100元。

新增檢驗分項計收部分負擔v3

急診部分負擔新制，檢傷分類4-5級的患者若到醫學中心，部分負擔將從550元漲到800元。

急診負擔調整v2
  • Q3：受部分負擔調漲新制影響的人數與金額為多少？可為健保帶來多少收入？

衛福部健保署署長李伯璋表示，新規定實施後，約50%民眾就醫支出不受影響，另有40%民眾每天多負擔不到4元，每年約可挹注健保99.9億元，到了年底安全準備金預計可維持1.32個月的水準。

  • Q4：健保歷年的收支情形如何？

依據健保署的數據，歷年健保收支當年結餘情形在2010-2016年之間，每年收入扣掉成本後有結餘，2017年起迄今則呈現入不敷出的趨勢。2020年的餘絀更是短差了676億元。

歷年健保收支「當年」結餘情形v5

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核稿編輯：楊士範


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