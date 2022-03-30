新加坡拒絕最後申訴，馬來西亞智能不足者運毒被判死刑

新加坡法院29日駁回因走私毒品被判死刑的馬來西亞籍男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam）的上訴。這是納加德蘭最後一次上訴機會，預計將在數日之內執行判決。

根據《透視大馬》報導，新加坡首席大法官梅達順（Sundaresh Menon）表示，納加德蘭案件中所提出的質疑及推遲進行精神疾病評估的要求均被拒絕。他認為，辯方試圖獲得進一步評估，並且推遲執行，這等同於公然及嚴重濫用法庭程序。

納加德蘭的代表律師維利特．納托（Violet Netto）曾經以保密為由，拒絕提供納加德蘭的監獄醫療紀錄，並為他尋求獨立的精神科檢查。此舉被梅達順認為是不合理，同時辯方也沒有確鑿證據證明納加德蘭精神狀況的惡化，唯一的證據是前辯方律師拉維（Ravi）在宣誓書中對納加德蘭心智年齡的斷言，而拉維也承認他缺乏做出醫學判斷的能力。由5名法官組成的司法小組說明：「上訴有依照法庭程序，但他沒有提出任何值得考量的質疑。」

獄中度過10餘年

12年前，納加德蘭因涉及走私42.27公克（約三匙）海洛因進入新加坡，隔年被法庭宣判死刑。馬來西亞外交部、新加坡反對黨及非政府人權組織積極向法庭請求特赦，民間也收集超過10萬人連署，要求法院免除死刑。

納加德蘭智商只有69（一般人為85至115），同時也患有輕微過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）。2009年被捕時，他宣稱自己是在被毒販脅迫的情況下販毒。然而，法庭依然沒有掌握足夠證據顯示他在濫用毒品時精神失常。

2015年，納加德蘭要求法庭改判終身監禁，遭到駁回。2020年，他再次申請總統哈莉瑪．雅各布（Halimah Yacob）特赦，也一樣沒有成功。原訂於2021年11月10日執行絞刑，但納加德蘭在絞刑前被測出確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），審訊再度展延。

各界聲援仍難逃死刑

根據《衛報》報導，納加德蘭的姊姊莎米拉（Sarmila Dharmalingam）對於法庭判決感到非常失望，她說：「請給我的弟弟第二次機會過自己的生活，每個人都會犯錯，我們必須讓他們認知自己的錯誤。」她也補充，弟弟離家後在監獄中已度過漫長的13年。在29日的聽證會上，莎米拉更是聽到弟弟喊出「為我禱告」。

馬來西亞捍衛自由律師團（Lawyers Of Liberty）對於法院審判結果表示詫異，批評法院拒絕讓納加德蘭進行精神狀態及健康狀況的評估。該律師團協調員再益．瑪莉（Zaid Malek）聲明，新加坡法院的裁決無視《身心障礙者權利公約（CRPD）》，即確保身心障礙人士不會被判死刑。

瑪莉解釋，提交的宣誓書上說明納加德蘭精神狀況不斷惡化，因此有必要進行身心健康評估，而法庭的拒絕是不合理的。捍衛自由律師團寫道，「我們敦促馬來西亞在這個關鍵時刻介入並將此事向國際法院上訴，因為它違反了國際法的規定。」

廢死非營利組織Reprieve負責人瑪雅．福阿（Maya Foa）說：「我非常擔心本案的聽證會和裁決過於倉促。」他認為患有智力殘疾的納加德蘭應該免於死刑。「令人心碎的是，他還以為自己要回家與家人團聚，和他們閒話家常，這表明他並不完全理解自己即將面臨處決。」

納加德蘭的家人也對媒體說，法庭應該為身心障礙者提供便利，例如允許家人在審判的過程中陪伴他們。然而事實上，當年納加德蘭被捕大約一週後，家人才得知他的消息。

從一開始被告至今，納加德蘭與律師已經用盡各種法律途徑來減輕死刑的判決。然而在新加坡，一個被譽為全球最嚴厲毒品法的國家，他的多次申訴都遭到駁回。官方顯示，2016年至2019年，新加坡有25人被判死刑，其中大部分都犯下與毒品有關的罪行。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒