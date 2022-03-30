涉3年前反送中示威，港警重新拘捕13人控暴動等罪

（德國之聲）香港警方昨日（29日）重新拘捕13名反送中示威者，他們涉及三年前10月1日國慶日的示威，被控暴動等罪名，案件週三（30日）上午在東區裁判法院提堂。

2019年10月1日，大批示威者於灣仔及金鐘一帶聚集，期間多處有堵路、縱火、有人向警員投擲雜物等，警方當場拘捕57人，涉嫌非法集結，一經定罪最高可處以監禁5年。被捕人其後「踢保」獲釋。

香港警方稱經深入調查及諮詢律政司意見後，週二重新拘捕57人之中的13名男子，年齡20至54歲，當中12人被控暴動罪，另一人被控管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪；部份人同時被加控無牌管有彈藥、阻撓在正當執行職務的警務人員、在公眾地方管有攻擊性武器等罪。

「踢保成功」可再被起訴

「踢保」是香港的術語，意思是踢走保釋、到警署報到後拒絕再「續保」。

香港奉行無罪推定原則，警方在拘捕後不得無限期拘留被捕人，必須在拘捕的48小時內決定是否將被捕人交由法官審訊，或是讓其保釋。在羈留期間，警方會進行蒐證工作，如有足夠證據會落案起訴，若證據不足則要讓被捕人保釋外出並定期到警察報到，或者無條件釋放被捕人。

假如保釋後警方一直未正式起訴或無條件釋放被捕人，被捕人或認為拘捕行動沒有充分證據，可選擇「踢保」，警方便要無條件釋放被捕人。不過即使「踢保成功」，由於刑事案件沒有起訴期限，警方仍可在任何時間再起訴。

自2019年反送中運動至今，香港警方拘捕了超過1萬2千人，年齡介乎11歲至84歲，被捕數字為香港歷年社會運動之最；當中逾2,600人遭檢控，超過700人被控暴動罪，一經定罪可處監禁10年。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin