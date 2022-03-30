2022/03/30,
醫療

北市五旬婦女打AZ後死亡獲600萬救濟金史上最高，莊人祥：專家首度認定死因與接種有關

北市五旬婦女打AZ後死亡獲600萬救濟金史上最高，莊人祥：專家首度認定死因與接種有關
Photo Credit：AP／達志影像

我們想讓你知道的是

莊人祥表示，雖然此案並非首例接種COVID-19疫苗後死亡或救濟個案，但是專家首度認定死因與COVID-19疫苗接種有關個案，過去死亡個案都是無法確定關聯性，核予大約50萬元左右救濟金。

（中央社）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，台北市50多歲女性接種AZ疫苗後血栓併血小板低下症死亡，獲法定最高救濟上限新台幣600萬，也是台灣疫苗接種史上最高救濟金額數目。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今（2022）年3月10日開會，這次COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種救濟審議57案，僅7案核予救濟，分別為莫德納疫苗2案，救濟金介於新台幣2.5萬元至30萬元、4案AZ疫苗，金額介於6000元至600萬元、1案輝瑞BNT疫苗救濟金額為2.5萬元。其餘50案皆不予救濟。

核予救濟600萬元救濟金個案，為台北市50多歲女性，接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症致死亡。據會議報告顯示，個案無慢性病病史，也無任何固有疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群，但個案血液檢驗結果顯示其確實罹患血栓併血小板低下症候群。

專家認為，個案發病時間在接種AZ疫苗後，是可能發生血栓併血小板低下症候群合理時間內，研判個案血栓併血小板低下症候群與疫苗接種相關，個案血栓併血小板低下症候群直接造成腦部梗塞及導致腦壓升高，併發後續腦出血致死，認定個案死亡與接種AZ疫苗。

根據審議小組公布的會議紀錄，綜合考量個案之受害就醫過程、醫療處置及與預防接種之關聯性等關事項，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第18條第1項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金新臺幣600萬元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（29）日晚間接受媒體聯訪時表示，自去（2021）年3月中旬接種COVID-19疫苗起，此案為目前核予救濟的最高金額者，已達法定最高救濟金額上限，更創下預防接種受害救濟制度創辦以來，在所有種類疫苗接種救濟中，首度出現救濟金600萬元。

莊人祥也表示，雖然此案並非首例接種COVID-19疫苗後死亡或救濟個案，但是專家首度認定死因與COVID-19疫苗接種有關個案，過去死亡個案都是無法確定關聯性，核予大約50萬元左右救濟金。

另外，這次予以救濟案件中，值得注意的還有1例輝瑞BNT疫苗救濟案，莊人祥表示，此案為10多歲青少年，個案接種輝瑞BNT疫苗4天後出現心悸及胸口不適等症狀，經醫師診斷為心肌炎，與接種輝瑞BNT疫苗相關，核予救濟金2萬5000元，是COVID-19疫苗接種救濟最年輕個案。

依據審議小組的會議記錄，莫德納疫苗方面，本次審議中有1名彰化縣個案，個案於接種莫德納後出現呼吸淺快、咳嗽及聲音沙啞等症狀，醫師診斷為過敏，與接種疫苗後誘發過敏導致支氣管痙攣之情況相符，獲核予救濟金新台幣2萬5000元。

台南市有1名個案接種疫苗後3日出現臉部發紺而後死亡，依發生時間可能為心肌梗塞、主動脈剝離等疾病，考量個案雖有高血壓病史，但控制尚屬穩定，且時序上無法排除發生心肌炎之可能性，故其症狀無法確定與接種疫苗之關聯性，核予救濟金新臺幣30萬元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。