國泰世華CUBE卡「玩數位」3%回饋無上限，打造完美數位生活體驗

「耳戴Air Pods、聽著Spotify播放喜愛歌手的新單曲；手拿iPad mini、打開Netflix看著昨晚尚未看完的電影」這樣的場景可說是現代通勤族的日常，每天不斷地在擁擠的捷運車廂中上演。歸功於網路科技與行動裝置的普及，如今影音串流媒體服務，已成為人們不可或缺的生活必需品。

數位串流服務進入戰國時代，民眾消費金額與筆數皆呈爆炸性增長

近年國外影音串流平台陸續進軍台灣，加上本土影音平台業者加入戰局，提供多元的訂閱方案，消費者能選擇的影音串流平台非常多，喜歡看美漫改編電影的消費者，大多會訂閱Disney+；喜歡獨立製作影集、韓劇的族群，Netflix可能會是首選，另外像KKTV、friDay影音、CATCHPLAY+等國內影音平台，也都各有擁護者。

線上音樂串流平台也是百家爭鳴，例如跨國集團的Apple Music、Spotify、YouTube Music等，以及國內的KKBOX，都有提供免費試聽與付費訂閱服務。近年國人對智財權保護的觀念愈趨成熟，大多數民眾也能接受「使用者付費」，花錢訂閱服務的意願與平台數都大幅增加。

根據聯合信用卡中心調查，去年(2021年)11月底，民眾在影音串流平台的消費筆數與消費金額，分別較前年(2020年)1月成長1.5倍與2倍，呈現爆發性增長，凸顯出爭取消費者眼球的「戰場」，已經從家中客廳的電視機，移轉到“everywhere”，無論人在哪，只要有手機、平板，就能隨時收看、收聽節目。影音串流平台的出現，完全顛覆了人們的生活方式。

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數位內容服務令人眼花撩亂，國泰世華CUBE卡全都包，「玩數位」3%回饋無上限

洞悉民眾對數位生活的需求，國泰世華CUBE卡的「玩數位」權益，除在國內外知名電商(PChome線上購物、Yahoo奇摩購物、momo購物、蝦皮購物、小樹購、淘寶/天貓、Amazon等)刷卡消費，可享至少3%回饋無上限外，更特別針對跨國大型影音串流平台，如Netflix、Disney+、Apple TV，以及線上音樂平台Spotify、Apple Music等，提供刷卡消費3%回饋。

目前雖有部分主打數位串流平台的信用卡有更高的回饋率，但每月回饋金額有上限，現代人訂閱的數位內容服務越來越多，因此實際上能拿到的回饋金，多少都被打了折扣。但CUBE卡回饋3%無上限，讓卡友無論訂閱多少數位內容，都能享有至少3%回饋，對於習慣使用數位內容服務的卡友來說，是不可多得的一張信用卡！

除了影音串流服務外，CUBE卡也針對數位媒體服務提供刷卡消費3%回饋無上限，無論是蘋果手機愛用者，或是安卓手機的支持者，在各自的軟體服務生態圈（如iCloud、App Store、Google Play等）刷卡消費，皆可享有3%小樹點（信用卡）回饋。

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遊戲平台消費同享3%回饋，讓你成為元宇宙中的「一級玩家」

隨著網路科技的發展，不僅民眾的觀影體驗已從電視機轉到行動裝置，連年輕人最喜歡的電玩遊戲，也從單機版遊戲轉移到線上，尤其是最近蔚為風潮的「元宇宙」，更是打破虛擬與現實的界線，未來的線上遊戲，可能如同電影「一級玩家」般，每個人可以化身自己心目中的理想角色，譜出自己的故事。國泰世華CUBE卡與MyCard、PlayStation、 Steam、Nintendo、Garena、EA等遊戲平台及App Store、Google Play，玩家無論是要在平台上、App內買虛寶、儲值，或是購買新遊戲，只要將CUBE卡切換到「玩數位」權益，刷卡消費即享3%回饋無上限，讓玩家徜徉自身打造的元宇宙，同時又可拿到最實質的回饋。

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三大權益方案自由切換，點數回饋無上限

除了「玩數位」外，國泰世華CUBE卡三大權益方案還包含了「趣旅行」及「樂饗購」，可以隨地、隨選切換（一天僅限切換一次），指定消費回饋3%起、累積無上限。只要在晚間12點前完成切換，當日所有刷卡的消費都可適用該權益回饋。回饋點數將在消費請款入帳後，依適用權益方案計算，並於次二日（遇假日順延）回饋至正卡人信用卡帳戶。

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