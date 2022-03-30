被威爾史密斯搶盡風頭的2022奧斯卡，其實還有這些荒腔走板的糗事值得罵

第94屆奧斯卡頒獎典禮於美國時間3月27日「轟轟烈烈」地落幕，為本屆獎季劃下了句點。隨著世界各地疫情逐漸趨緩下，今年頒獎典禮重新回到好萊塢大道上的杜比戲院，典禮後各大派對也眾星雲集，人們終於可以再次面對面，一同慶祝好萊塢最盛大的夜晚。

眾所皆知，奧斯卡頒獎典禮的收視率逐年下降，入圍電影往往非主流觀眾所好、典禮過度冗長等因素，都被視為是觀眾逐漸遠離奧斯卡頒獎典禮的主因，2021年典禮觀看人數僅僅985萬，創下史上最低的難堪紀錄。

收視率直接影響的便是廣告時段的銷售，不過這點主辦單位倒是不需過度擔心，本屆奧斯卡所有的廣告時段早在數個月前便銷售一空，即便去年創下收視新低，但今年的價碼仍要價平均每30秒170萬美金（2021年為每30秒150萬美金），某些黃金時段更來到220萬美金。

本屆頒獎典禮試圖顛覆傳統，某種層度來看象徵著奧斯卡渴望能翻開疫情後現場頒獎典禮的新頁，於是今年的典禮製作人重擔，交給了製作出數部賣座喜劇片的電影製片人Will Packer，而非傳統專精於典禮製作的人選。

Will Packer的首要目標再也明顯不過：要如何為奧斯卡贏回大眾的芳心？在先前幾個媒體訪問中，他也明確地表明，他將本屆典禮視為是一個娛樂產品，而非單純的頒獎典禮，典禮主題定為「Movie Lovers Unite」，正是希望能創造一場全球影迷一同參與享受的盛會。

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奧斯卡的賽前爭議

不過也一如往常，今年典禮在籌備階段便迎來各種風波。首先，受邀出席的影人是否該強制接種疫苗，即便美國的疫情好轉了不少，疫情的存在仍是一個不可否認的事實。

然而，一開始官方卻宣布不強制要求疫苗接種規定，好萊塢在這幾年始終站在宣傳人民戴口罩、接種疫苗的最前線，如今這決策簡直是自打嘴巴，在輿論的批評下，官方才在數週後更改規範。

接著，為了要讓全球各地影迷更有參與感，奧斯卡這回特別設立了兩項特別「獎項」，民眾可以去奧斯卡官網投票，選出「史上最佳電影時刻」（Oscars Cheer Moment）以及「年度最受歡迎電影」（Oscars Fan Favorite），之後這場投票完全失控，最終在當晚的頒獎典禮成為一場鬧劇 （這點在下面段落會提及）。

另外，在典禮的前幾天還有一個小插曲，入圍七項大獎的《西城故事》女主角瑞秋曾格勒（Rachel Zegler），竟然在社群帳號上與粉絲的問答中，透露她沒有收到邀請函，在粉絲與媒體廣大的討論下，典禮最終邀請她擔任頒獎嘉賓，瑞秋曾格勒才終於拿到奧斯卡典禮的入場券，在頒獎時，同台男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）說很難相信自己有一天能站在奧斯卡頒獎舞台上，瑞秋曾格勒也幽默調侃說自己六天前才確定能來到這。

不過，最受爭議的仍是接下來這項決定。為了要縮短典禮時間，典禮單位宣布包括最佳剪輯、配樂、妝髮等八項技術類獎項，將在明星走紅毯的時間於杜比戲院率先頒發，隨後再以預錄的形式於轉播播放得獎片段，這不是奧斯卡第一次試圖這麼做，典禮單位曾在2018年宣布，部分獎項將於廣告時段頒發，隨後以跑馬燈方式插播實況，當年這項決議最終在壓力與批判下取消。

而今年這項決定有點像是「2.0改良版」，仍引起工會成員們的不滿，不少影星也一同響應，像是新科影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）便在典禮前表示她會直接跳過紅毯，進場支持《神聖電視台》的妝髮團隊，或是吉勒摩戴托羅（Guillermo Del Toro）在紅毯進行當下，發推特表示自己人在場內支持所有幕後工作人員。

根據現場記者們轉述，當時杜比戲院內大約坐滿了八成，顯示無論幕前、幕後人員都對此決議的不滿，也因為不少明星趕著要進場支持幕後人員，導致今年眾星雲集的紅毯上，出現明星們草草拍完照，小跑步奔入典禮現場的有趣畫面。

Photo Credit: AP / 達志影像 潔西卡雀絲坦紅毯照

獎項毫無意外、獎項平均分配

無論如何，正式的頒獎典禮仍在體壇巨星威廉絲姐妹（Williams sisters）的登台下開場，兩姐妹率先介紹講述她們父親的傳記電影《王者理查》，由天后碧昂絲（Beyoncé）演唱的入圍主題曲〈Be Alive〉，這回碧昂絲選擇不以現場演唱，而是將表演移師至康普頓，當年兩姐妹真實訓練的網球場，帶來一段氣勢驚人的開場演出，電視機前的觀眾看得開心，但我想到現場眾星們是看著螢幕的畫面，就不免莞爾。

隨後三位主持人汪妲賽克絲（Wanda Sykes）、艾米舒默（Amy Schumer）、瑞吉娜霍爾（Regina Hall）一同登場，睽違三年奧斯卡頒獎典禮終於再次有了主持人，整體而言，我覺得這回三位主持人表現都不錯，在控制典禮節奏同時仍展現各自的魅力。

至於整晚獲獎的名單，也被不少人封為史上最毫無意外的結果，以往總有一兩個項目出現驚喜的局面完全沒發生，我一周前在個人社群帳號發的各項目預測，也在今年創下100％命中率的新高；《沙丘》在技術獎項大獲勝抱回了六項，《樂動心旋律》贏回了最佳影片等三項，《神聖電視台》贏得兩項 （後兩部片皆是入圍項目全拿的佳績），除了這三部之外，其餘電影皆抱回一項，整體而言獎項分配得很平均。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》劇組拿下最佳影片

重要的收視率，ABC的壓力