2022/03/30,
政治

香港晚報：英籍法官辭香港終院職位，英外相指《國安法》侵蝕民主自由達臨界點

香港晚報：英籍法官辭香港終院職位，英外相指《國安法》侵蝕民主自由達臨界點
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

兩名英籍法官今宣佈，即時辭任香港終審法院非常任法官。韋彥德聲明稱，若繼續留任該職，難免顯得是為一個不再尊重政治、言論自由的政府背書（endorse）。

1）英籍法官辭任終審法院職位

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），今宣佈即時辭任香港終審法院非常任法官。韋彥德的聲明表示，香港法院對法治的堅持繼續備受國際尊重，但與英國政府共同商討後認為，若繼續留任該職，難免顯得是為一個不再尊重政治、言論自由的政府背書（endorse）。

韋彥德說，英國最高法院委派在職法官來港出任終院職務，是履行對香港在九七後的承諾。英國政府一直認同做法符合國家利益、並予以支持，但前年《港區國安法》生效，這個立場「越見爭持」（increasingly finely balanced）。

英國外交大臣卓慧思（Elizabeth Truss）發表聲明，支持兩名法官的決定，她指《港版國安法》已背棄作為主權移交基礎的《中英聯合聲明》。而英方已見證香港自由民主的系統性侵蝕已達臨界點，英籍法官再沒任何理由（no longer tenable）留任該職，否則將變相為政治打壓正當化（legitimising oppression）。卓慧思另在聲明引國安法黎智英案、初選47人案作事件背景。

去年8月，兩名法官稱正審視《聯合聲明》的實行情況，而當時評估終審法院仍大致保有司法獨立空間，因此留任該職位；不過，他們也稱會與英政府商討，視乎香港情況再檢視決定。

2）警隊免居港7年入職要求

警隊招募組宣布，由4月1日起，要求投考者在港居留7年或以上的規定將會取消，只須符合「香港特別行政區永久性居民」即可投考，與其他紀律部隊睇齊。警隊人事部招募組警司陳純青表示，每年大約有30多名投考者不符合居港7年或以上的要求，期望調整規定後，可吸引到以往未必符合資格人士投考，例如一些長年在內地或海外讀書的港人，或在港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流。

陳純青表示，受整體勞工市場萎縮、紀律部隊吸引力下降，以及疫情影響，2021至22年度，僅成功取錄170名見習督察及484名警員，招募率僅得目標的三成。他又透露，目前警隊職位空缺達5千，承認人手方面有壓力，但相信亦是由於幾年來新崗位增加有關。

另外，下月起招募程序將新增尿液驗毒測試。陳純青說，此為經過定期檢討的決定，以加強誠信管理。他補充，過去5年警務人員因毒品有關案件而被捕的數字極低，只有6人。

3）疫苗通行證申覆核被拒

香港市民羅綺媚不滿港府「疫苗通行證」措施，早前入稟高院申請司法覆核，要求將商場和食肆等「基本民生的戰略場所」剔出通行證適用範圍。高院法官高浩文（Russell Coleman）今指申請人的理據不具爭辯之處，拒絕受理該覆核申請。

判辭稱，該措施是為鼓勵未打疫苗者打針，以保障公眾健康；該措施設豁免條件，而且措施屬臨時安排，港府會定期檢討。而疫苗通行證沒有限制市民選擇是否打疫苗的權利。

法官高浩文在判辭交代香港防疫背景時提到，港府在推行防疫措施時，可能有人覺得「缺乏邏輯或常識」、「前後矛盾」、「缺乏同情同理」；推行「清零」政策的人未能清晰界定政策所指，令人欠足夠信心。但就覆核疫苗通行證而言，唯一相關的問題是該措施是否違反任何公共法原則。

高官續指，疫苗通行證為未打疫苗者帶來不便，但均為權衡下合理、合比例的要求。他認為，接種疫苗仍是抗疫關鍵，而本港高危人士仍未充份接種疫苗；已打疫苗者或甚至覺得需為未打疫苗者承受越來越多的防疫限制。

AP22084277164452
Photo Credit：AP / 達志影像

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。