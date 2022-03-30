香港晚報：英籍法官辭香港終院職位，英外相指《國安法》侵蝕民主自由達臨界點

1）英籍法官辭任終審法院職位

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），今宣佈即時辭任香港終審法院非常任法官。韋彥德的聲明表示，香港法院對法治的堅持繼續備受國際尊重，但與英國政府共同商討後認為，若繼續留任該職，難免顯得是為一個不再尊重政治、言論自由的政府背書（endorse）。

韋彥德說，英國最高法院委派在職法官來港出任終院職務，是履行對香港在九七後的承諾。英國政府一直認同做法符合國家利益、並予以支持，但前年《港區國安法》生效，這個立場「越見爭持」（increasingly finely balanced）。

英國外交大臣卓慧思（Elizabeth Truss）發表聲明，支持兩名法官的決定，她指《港版國安法》已背棄作為主權移交基礎的《中英聯合聲明》。而英方已見證香港自由民主的系統性侵蝕已達臨界點，英籍法官再沒任何理由（no longer tenable）留任該職，否則將變相為政治打壓正當化（legitimising oppression）。卓慧思另在聲明引國安法黎智英案、初選47人案作事件背景。

去年8月，兩名法官稱正審視《聯合聲明》的實行情況，而當時評估終審法院仍大致保有司法獨立空間，因此留任該職位；不過，他們也稱會與英政府商討，視乎香港情況再檢視決定。

2）警隊免居港7年入職要求

警隊招募組宣布，由4月1日起，要求投考者在港居留7年或以上的規定將會取消，只須符合「香港特別行政區永久性居民」即可投考，與其他紀律部隊睇齊。警隊人事部招募組警司陳純青表示，每年大約有30多名投考者不符合居港7年或以上的要求，期望調整規定後，可吸引到以往未必符合資格人士投考，例如一些長年在內地或海外讀書的港人，或在港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流。

陳純青表示，受整體勞工市場萎縮、紀律部隊吸引力下降，以及疫情影響，2021至22年度，僅成功取錄170名見習督察及484名警員，招募率僅得目標的三成。他又透露，目前警隊職位空缺達5千，承認人手方面有壓力，但相信亦是由於幾年來新崗位增加有關。

另外，下月起招募程序將新增尿液驗毒測試。陳純青說，此為經過定期檢討的決定，以加強誠信管理。他補充，過去5年警務人員因毒品有關案件而被捕的數字極低，只有6人。

3）疫苗通行證申覆核被拒

香港市民羅綺媚不滿港府「疫苗通行證」措施，早前入稟高院申請司法覆核，要求將商場和食肆等「基本民生的戰略場所」剔出通行證適用範圍。高院法官高浩文（Russell Coleman）今指申請人的理據不具爭辯之處，拒絕受理該覆核申請。

判辭稱，該措施是為鼓勵未打疫苗者打針，以保障公眾健康；該措施設豁免條件，而且措施屬臨時安排，港府會定期檢討。而疫苗通行證沒有限制市民選擇是否打疫苗的權利。

法官高浩文在判辭交代香港防疫背景時提到，港府在推行防疫措施時，可能有人覺得「缺乏邏輯或常識」、「前後矛盾」、「缺乏同情同理」；推行「清零」政策的人未能清晰界定政策所指，令人欠足夠信心。但就覆核疫苗通行證而言，唯一相關的問題是該措施是否違反任何公共法原則。

高官續指，疫苗通行證為未打疫苗者帶來不便，但均為權衡下合理、合比例的要求。他認為，接種疫苗仍是抗疫關鍵，而本港高危人士仍未充份接種疫苗；已打疫苗者或甚至覺得需為未打疫苗者承受越來越多的防疫限制。

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin