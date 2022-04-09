《小艷秋回憶錄》：《桃花過渡》的賣座我始料未及，既然風帆揚起了，我就向前航行

文：何思瑩

口述：小艷秋

追隨電影夢

《桃花過渡》是流傳在台灣民間，一齣經典的男女對唱戲碼，在以前廟台前的車鼓戲和南管，或是歌仔戲、客家山歌採茶戲裡都會出現。演的是搖船的擺渡人阿伯，和名為「桃花」的船客小姑娘，兩人你來我往、互相調侃的精采過程。

阿伯老猶風流，不斷言語逗弄桃花；桃花則伶牙俐齒，不甘示弱還以顏色。兩人從正月交替唱到十二月，歌詞不但調皮逗趣，輕快的旋律，只要聽過一次便能朗朗上口。當時只要有看戲的觀眾都再熟悉不過，所以將它搬上大銀幕真的是非常聰明的選擇。

郭柏霖在民謠的基礎上改編了劇本。《桃花過渡》電影版的故事是這樣的：少女彩霞與青年劍英相戀，卻遭到彩霞父親反對，逼迫彩霞與表兄結婚，兩人出於無奈只好私奔，在山中隱居。不幸的是半年之後，曾向劍英求愛不成的採茶姑娘阿愛撞見兩人，氣憤之下向彩霞父親報信，夫妻被迫分開，劍英更被判入獄。服刑期間兩人失去聯絡，劍英出獄後也找不到彩霞，只好在桃花溪撐船營生，日日唱著彩霞喜愛的歌曲，以淚洗面。

多年後的某一天，劍英遇上了一位名叫桃花的小姑娘要搭船渡河，驚覺桃花的容貌神似妻子彩霞，,而劍英所唱的歌曲也讓桃花頗為熟悉，互相詢問之後，才發現原來桃花不是別人，正是兩人的女兒。桃花也娓娓道出，彩霞在劍英入獄後再度被父親強迫嫁給表兄，帶著桃花逃走，一人經營小酒館，辛苦將桃花撫養長大。最後，歷經磨難的一家人總算得以團聚。

我在片中一人分飾彩霞、桃花兩角，男主角劍英則是由本省的歌仔戲班「日光劇團」的小生月華桂來反。月華桂是桃園大溪人，在江湖上可說是傳奇人物，因為她是到了二十歲才開始學戲曲，但因為底子好，一年後就出了名，紅片全台灣，有「台灣第一小生」的美稱。

月華桂最有名的是她的唱功，她中氣強勁，喉韻技巧一流，而且還有歌唱時下巴會抖動的招牌特色，被戲迷封為「戽斗寶貴」。極富個人魅力的她，那哪裡表演都是票房保證。這也是她第一次拍電影。

《桃花過渡》整部片除了演戲，唱歌也占很大篇幅。電影裡穿插了包括〈恆春調〉、〈宜蘭調〉、〈哭調〉等十多首民謠，我想大同影業也是看上月華桂的專長與高人氣，才找她當男主角。要不然，她當時已經四十多歲，其實說起來並不那麼上相。現在流傳的那張，我和情人在船上相依偎的浪漫劇照，裡頭的男子並不是男主角月華桂，而是後來找另一個年輕男演員林金炎來作桃花的男朋友，視覺上比較匹配。

電影拍攝的新體悟，演藝生涯的再開發

那時台語片才剛開始發展，大家都還不太有經驗，資源也不多，印象拍得很波折。據說《桃花過渡》預算有台幣四十萬元，幾乎都是外景拍攝，像是林家花園以及附近的竹林。不過，其中最重要的渡船場景，我已經忘了是去哪裡拍攝的，只記得那幾天天氣大好，萬里無雲，豔陽高照，穿著一身厚重古裝的我，簡直要被晒昏了，這才體會到電影演員的辛苦。

而當你被巨大的攝影鏡頭對著、被一群陌生的工作人員圍著，其實是有很強烈的壓迫感的。許多演員會不自主地緊張，拚命吃螺絲，沒辦法自在地演出。也許是已經有過和郭柏霖合作連鎖劇的經驗，加上多年的新劇磨練，首度出演電影對我來說，倒也駕輕就熟，並不覺得特別困難。唯一需要花點時間適應的，大概就是如何掌握角色情感的轉變和延續吧！

我們演新劇時，無論是情緒或是台詞，完全是照著劇情發展的時序順著，但拍電影不一樣，電影會按照場景來安排拍攝的內容。比如說，今天在林家花園，那麼整本劇本裡所有發生在林家花園的情節，都要集中在今天拍掉。所以有可能早上拍電影開場的戲，下午是拍電影的結尾。你想想，那角色的狀態、情緒有多麼不一樣，得靠演員自己去琢磨和調。

分鏡也是。我也是拍了電影才知道，有時候演一段戲，要分成不同的鏡位來拍。有時候遠景，有時候特寫、側面或是拉背。有時候就只是幾句台詞或是一個動作，都有可能要切成好幾個鏡頭。才剛醞釀好的情緒，導演一喊卡，又得重來，很不容易連貫。

經過四十天左右的拍攝，電影順利殺青。因為當時還沒有出現同步錄音的技術，所以影片剪好後，我們還要到北投的台製廠配音。最後，《桃花過渡》在民國四十五年十月二十六日在「台北」和「中央」兩家戲院首映。因為大受歡迎，三天後，大觀戲院和大光明戲院也加入放映。

所以我想，其實人生啊，很多時候就是一種「運勢」吧。眼前的路模模糊糊，會遭遇什麼困難、經歷什麼奇蹟，沒有人能預測，但背後總有幾隻手默默推著你向前。台語片如此，我的演藝之路也是如此。《桃花過渡》的賣座是我始料未及，既然電影的風帆揚起了，我也別無選擇，那就乘風破浪，向前航行吧！

相關書摘 ▶《小艷秋回憶錄》：戲班的人都誇我很聰明，是天生吃這行飯的優等生

書籍介紹

本文摘錄自《台語片第一女主角：小艷秋回憶錄》，雙囍出版

作者：何思瑩

口述：小艷秋

「燃燒的星星，何時能為自己閃耀？」

息影六十年後，小艷秋袒露自我的脆弱與悲傷。

「集愛之大成，是生之總匯」

她是戰後台灣電影發展縮影；是台灣不屈不撓的堅毅女子代表

成為台語片第一女主角

台語電影以親切的語言，和熟悉的題材，成為大眾休閒的新選擇。以新劇走紅全台的小艷秋獲得片商力邀在《桃花過渡》裡飾演女主角，精湛的演出立即吸引了香港的廈語片商，簽下三部片約；同時間，台灣的製片也捧著白克導演的劇本《瘋女十八年》非要小艷秋答應演出不可。