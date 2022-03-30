LINK Bank、樂天銀行與將來銀行累計虧損達44億元，「純網銀」的未來何去何從？

3月29日，金管會公布純網銀經營狀況，截至今（2022）年1月底，LINK Bank（連線銀行）、樂天銀行及將來銀行（NEXT Bank），3家網銀均處於虧損，達新台幣44億元。其中LINE Bank幅度最大，超過資本額3分之1，今年必須辦理增資，而近日即將開業的將來銀行，則強調有信心面對未來營運。

3大網銀虧損達新台幣44億元

純網路銀行指的是，銀行業務完全透過「網路」進行，無實體分行，常利用手機作為裝置，搭配ATM取款和轉帳，但實際上為了和客戶溝通，仍設有專門的客服中心處理庶務。

根據彰化銀行的研究報告指出，鑑於全球網路和行動裝置普及，民眾多以數位辦理銀行業務，顯示使用習慣已由實體轉向數位，促使純網銀的發展。

這類新興的銀行模式，最早由1995年於美國成立Security First Network Bank，後來傳入歐洲、亞洲等地區。就亞洲而言，日本為純網銀的領頭羊，以樂天銀行的開戶數居首位。相較於各國台灣起步較晚，2019年年底才漸有雛形，台灣直到2020年金管會才完成審查工作。

不過，此類新興銀行，無論國內外獲利表現都不是很好。金管會銀行局資料顯示，LINE Bank累積虧損達22.7億元，樂天銀行累積虧損7億元，還有將來銀行開業首日，已經賠錢達13.8億元，3家純網銀總共約44億元。

而將來銀行因為最大股東為中華電信（還包含兆豐金、新光金、全聯、凱基銀行等股東），具有國銀色彩，特別引起注意。

金管會銀行局副局長童政彰告訴《自由時報》，尚未正式營業的將來銀行虧損是因為場地費用、電腦系統維護等相關人事設備開銷。他也強調，LINK Bank虧損較大，是由於該公司採積極「獲客策略」，拉抬相關成本有關係。

根據金管會公布數據，在客戶數方面，每季才公布1次，截至去（2022）年12月底為止，LINE Bank有73萬2638位客戶，樂天銀行有6萬7204戶，主要都以第3帳戶開立為主。

純網銀的未來何去何從？

台灣央行告訴《關鍵評論網》，如果純網銀要能成功，安全、效率、創新及客戶體驗最佳化是做好的做法。央行引述研究報告強調，純網銀雖高度運用各項新金融科技，但是本質上還是銀行。這意味著，傳統銀行的風險，例如：信用、流動性還有聲譽等風險，也會同樣面臨挑戰。

其中，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）分析，網銀可能產生的6大風險，包含：流動性風險、作業風險、法遵風險、個資保護風險、委外風險以及資安風險。

報告稱，「流動性風險」帶來的問題是，新科技使客戶可快速在不同銀行、不同帳戶間轉換資金，取得高報酬，導致客戶忠誠度降低及存款波動度提高，提高銀行的流動性風險，將成為純網銀大問題。

BCBS特別強調，委外風險，由於銀行仰賴第3方廠商（金融科技公司），當作業發生問題時責任歸屬不清，且若多家銀行依賴相同第3方廠商，一旦該廠商出問題，將產生系統性風險。

不過，面對種種挑戰，將來銀行似乎胸有成竹。在本週開業記者會上，將來銀行總經理許柏林強調看好未來發展，並且秀出多項優惠方案，如開戶送價值新台幣200元的點數、簽帳卡支付回饋5%、每月66次跨行轉帳等優惠搶客。

Photo Credit: 中央社 中華電信轉投資的純網銀「將來銀行」29日正式開業，中華電信董事長謝繼茂（右）出席記者會，與將來銀行董事長鍾福貴（左）合影。 中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日

外界預期，將來銀行將透過股東全聯旗下的電子支付品牌「全支付」合作，綁定付費，又可以結合中華電信業務，讓民眾繳納生活帳單。全聯董事長林敏雄回憶甚至對此強調：「當初毫不考慮就決定成為股東！」

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核稿編輯：翁世航