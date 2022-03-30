2022/03/30,
商業

LINK Bank、樂天銀行與將來銀行累計虧損達44億元，「純網銀」的未來何去何從？

LINK Bank、樂天銀行與將來銀行累計虧損達44億元，「純網銀」的未來何去何從？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

LINE Bank累積虧損達22.7億元，樂天銀行累積虧損7億元，還有將來銀行（NEXT Bank）開業首日，已經賠錢達13.8億元，3家純網銀總共約44億元。

3月29日，金管會公布純網銀經營狀況，截至今（2022）年1月底，LINK Bank（連線銀行）、樂天銀行及將來銀行（NEXT Bank），3家網銀均處於虧損，達新台幣44億元。其中LINE Bank幅度最大，超過資本額3分之1，今年必須辦理增資，而近日即將開業的將來銀行，則強調有信心面對未來營運。

3大網銀虧損達新台幣44億元

純網路銀行指的是，銀行業務完全透過「網路」進行，無實體分行，常利用手機作為裝置，搭配ATM取款和轉帳，但實際上為了和客戶溝通，仍設有專門的客服中心處理庶務。

根據彰化銀行的研究報告指出，鑑於全球網路和行動裝置普及，民眾多以數位辦理銀行業務，顯示使用習慣已由實體轉向數位，促使純網銀的發展。

這類新興的銀行模式，最早由1995年於美國成立Security First Network Bank，後來傳入歐洲、亞洲等地區。就亞洲而言，日本為純網銀的領頭羊，以樂天銀行的開戶數居首位。相較於各國台灣起步較晚，2019年年底才漸有雛形，台灣直到2020年金管會才完成審查工作。

不過，此類新興銀行，無論國內外獲利表現都不是很好。金管會銀行局資料顯示，LINE Bank累積虧損達22.7億元，樂天銀行累積虧損7億元，還有將來銀行開業首日，已經賠錢達13.8億元，3家純網銀總共約44億元。

而將來銀行因為最大股東為中華電信（還包含兆豐金、新光金、全聯、凱基銀行等股東），具有國銀色彩，特別引起注意。

金管會銀行局副局長童政彰告訴《自由時報》，尚未正式營業的將來銀行虧損是因為場地費用、電腦系統維護等相關人事設備開銷。他也強調，LINK Bank虧損較大，是由於該公司採積極「獲客策略」，拉抬相關成本有關係。

根據金管會公布數據，在客戶數方面，每季才公布1次，截至去（2022）年12月底為止，LINE Bank有73萬2638位客戶，樂天銀行有6萬7204戶，主要都以第3帳戶開立為主。

純網銀的未來何去何從？

台灣央行告訴《關鍵評論網》，如果純網銀要能成功，安全、效率、創新及客戶體驗最佳化是做好的做法。央行引述研究報告強調，純網銀雖高度運用各項新金融科技，但是本質上還是銀行。這意味著，傳統銀行的風險，例如：信用、流動性還有聲譽等風險，也會同樣面臨挑戰。

其中，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）分析，網銀可能產生的6大風險，包含：流動性風險、作業風險、法遵風險、個資保護風險、委外風險以及資安風險。

報告稱，「流動性風險」帶來的問題是，新科技使客戶可快速在不同銀行、不同帳戶間轉換資金，取得高報酬，導致客戶忠誠度降低及存款波動度提高，提高銀行的流動性風險，將成為純網銀大問題。

BCBS特別強調，委外風險，由於銀行仰賴第3方廠商（金融科技公司），當作業發生問題時責任歸屬不清，且若多家銀行依賴相同第3方廠商，一旦該廠商出問題，將產生系統性風險。

不過，面對種種挑戰，將來銀行似乎胸有成竹。在本週開業記者會上，將來銀行總經理許柏林強調看好未來發展，並且秀出多項優惠方案，如開戶送價值新台幣200元的點數、簽帳卡支付回饋5%、每月66次跨行轉帳等優惠搶客。

將來銀行開業 謝繼茂鍾福貴合影
Photo Credit: 中央社

中華電信轉投資的純網銀「將來銀行」29日正式開業，中華電信董事長謝繼茂（右）出席記者會，與將來銀行董事長鍾福貴（左）合影。 中央社記者徐肇昌攝 111年3月29日

外界預期，將來銀行將透過股東全聯旗下的電子支付品牌「全支付」合作，綁定付費，又可以結合中華電信業務，讓民眾繳納生活帳單。全聯董事長林敏雄回憶甚至對此強調：「當初毫不考慮就決定成為股東！」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。