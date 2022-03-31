【關鍵眼中盯】陳時中若選台北市長，就算不贏也能解決民進黨的兩個大問題

在羅智強退出後，扣除少數邊緣耳語，國民黨與民眾黨的台北市長候選人基本上各自定於一尊，但民進黨雖一直有陳時中披戰袍上場的傳聞，其個人從台灣防疫標準是否放寬到要不要戒菸，也都被視為參選動向的指標，阿中部長個人卻始終沒有清楚明確的宣布參選。

誰不知道，選台北市對綠營政治人物就是個屎缺，在陳水扁1994年以43.67%的未過半得票率成為至今唯一一屆民進黨籍台北市長後，從說要台北辦奧運的謝長廷到抱貓起公憤的姚文智，民進黨人投入選戰若非為了擔責，就是要當戰術砲灰。

從四大公投時全國投票率最高、同意皆多過不同意，就可以看出同樣的狀況仍然存在。不過隨著陳時中投入選舉呼聲越來越高，綠營在這場幾乎不可能勝利的選舉中，戰略目標也越來越明顯：拉下民眾黨縣市首長，活化民進黨接班梯隊。

讓民眾黨難看的輸掉台北，是最有助民進黨長期執政的事

沒錯，本次選舉民進黨在台北市的目標不該是贏，而是第二名——或更精確的說，讓民眾黨第三名。

其實從近來的輿情戰就可觀察到，民進黨幾乎有點「懶得」打國民黨，畢竟在公投和補選接連失利後，藍營至今仍找不到有效的方向和立論。對欲長期執政的民進黨來說，2024年最大隱憂其實是柯文哲和民眾黨，而非連誰能出來選都不知道、韓國瑜還可能回歸的國民黨。

正因為這樣，在久攻不下而且過往幾次選舉看來仍是藍鐵板一塊的台北市，蔣萬安贏不贏其實無關大局，因為民進黨2022年所能得到最大的勝利，就是讓民眾黨在縣市首長上顆粒無收，然後隨著柯文哲任期屆滿下台，在接下來兩年成為缺乏補給彈藥、也無臨兵支援的一門砲，使民眾黨被鎂光燈忘記之下斷送總統路。

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在這樣的戰略背景下，本次充滿派系鬥爭民進黨提名中，不屬於四大派系的陳時中才有機會在台北出頭，畢竟根據幾家比較有鑑別度的民調，他還是最有機會當第二、最能夠排擠黃珊珊、最能夠凝聚傳統綠營支持者的人。

陳時中不用贏，只要讓民眾黨用很難看的數字失掉台北市，就是民進黨未來20年發展的最大助力。不僅如此，光榮獲得銀牌的陳時中還能解決民進黨內部的一個大問題：接班梯隊。

衛福部接班梯隊被堵住六年，阿中參選是最皆大歡喜的解決

仔細觀察，當民進黨內閣成員逐漸從李世光、鄭麗君、葉俊榮，變成王美花、李永得、徐國勇之時，陳時中仍是極極少數林全時代留存至今的老部長（另一個是教育部長潘文忠，但他是去職後經過另外兩任部長後再回鍋）。

事實上，早在疫情開始之前就已傳出陳時中要被接班的規劃，沒想到疫情一燒就是兩三年，表現穩當的阿中部長毫無下野理由，更讓原本的接班梯隊們焦急萬分。

在台灣疫情逐漸走向穩定開放之時，陳時中若投入台北市長選舉，便能順理成章離開衛福部長位子，之後不論是要轉任政委還是順勢功臣身退，都疏通了這條堵住六年的晉升之路，讓正確派系的人得以上位，取代沒有人罩也難分好處的陳時中。

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雖然要拉下黃珊珊與民眾黨，綠營內部並非沒有更適合的人，但考量到長期執政與內部和諧，推派陳時中參選才是民進黨於內於外最一舉兩得的棋。

最耐人尋味的，是從陳時中近期動向來看，他似乎也對這樣的局勢樂在其中，2020年就曾說過想退休的他，真是為他所愛的民進黨燃燒最後的價值？是被登高的野望迷失理性？還是心中另有無人知的盤算呢？

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核稿編輯：翁世航