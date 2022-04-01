為何東西方對威爾史密斯「巴掌事件」的風向不同？這正好是宗教思想的差異

文：momoge (毛毛牙)

威爾史密斯（Will Smith）打了克里斯洛克（Chris Rock）一記耳光，這同時打出很多問題來，我們稍微聊一下。而我們就先不帶情緒描述一下到底發生哪些事情，其實大家應該也都知道，不過我再稍微帶一下過程。

首先是克里斯洛克在奧斯卡頒獎典禮時，在頒獎時，拿威爾史密斯的老婆潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）的短髮開了個玩笑。這裡面有幾個背景資訊，首先是潔達長期飽受禿毛症之苦，這件事在當地影藝圈應該不算新聞，但仍舊不能確認克里斯洛克確知其事（雖然我沒注意過），所以克里斯洛克是拿潔達的病痛開玩笑，還是用造型開玩笑，是有疑義的。

其次，聽說頒獎人的講話內容都會先經過審查，換句話說，這個笑話橋段是有人事先擬稿（當然也可能就是克里斯洛克本人寫的稿子），而且經過主辦單位審查過的笑話內容；又或者是可能是克里斯洛克脫稿演出的橋段，而主辦單位並不知情。接下來的事情就是威爾史密斯上台，一掌巴下去，然後還一邊罵髒話下台，在座位上還繼續罵，但克里斯洛克之後繼續主持，好像沒事一樣。

（編按：根據《綜藝報》明確指出，此事為克里斯洛克脫稿演出，主辦單位事先並未安排此段子）

再來是休息時間，丹佐華盛頓（Denzel Washington）跑去找兩個人開導一番，然後威爾史密斯獲獎上台時道歉了（但沒有對克里斯洛克道歉），並解釋了自己的行為動機；事後則是威爾史密斯在網路上再次道歉，也對克里斯洛克道歉，而美國影藝學院也針對威爾史密斯的暴力行為正式發出譴責聲明。

這些事情其實引起很多討論，畢竟這裡面有很多平常就存在的衝突元素。例如，情緒控制、公然施暴、雙方膚色、怎樣算伸張正義、拿弱勢者處境開玩笑的道德性、丈夫以暴力方式幫妻子出頭裡面的性別角色，等等之類有的沒的。

但有趣的是，台灣大多數輿論事站在威爾史密斯「伸張正義」這件事情上面，西方社會則是對於威爾史密斯「公然施暴」這件事情感到不滿。

關於種族、性別角色之類的討論我就跳過去，我只針對東西方差異來討論，不過這一點大家可以先看看這篇文章：

我們要努力「消滅」的，是「罪惡」本身，絕對不是「罪人」，尤其你不能用罪去消滅罪，這是絕對不可能的。

這就是觀念差異所在，因為在基督教價值觀裡面（其實就是現代理性法律觀念，別忘記基督教神學是理性主義與現代科學概念的源頭），這個事件裡面出現了兩個犯罪行為，一個是言語暴力（而且還不確定為真），一個是肢體暴力（全世界都看到了），所以是兩個暴力事件，雖有因果關係，卻是兩個案件，不能混為一談。

因為罪不能用另一個罪去抵銷，只是創造更多罪。

也因此有所謂正當防衛的概念，當使用正當防衛的權力時，的確會採取某種暴力行動，這時的暴力不是犯罪，但僅限於用來「阻斷對方的罪行」，或者「使對方無法繼續罪行」，但你在執行這項「暴力行為」時，還要考量比例原則。

附帶一題，有些死刑支持者的論點，就是死刑能「預防再犯」，這就是非常明顯的「犯罪思想」，拿他人沒做的事情來合理化自己的邪惡，任何「預防」都不該涉及針對個人的權益侵害，死刑支持者先自己反省一下，因為那些殺人犯有一大半也是這種想法，簡單說你們一樣。

回到正題，所以，當對方以言詞暴力攻擊時，你以肢體暴力作為回應，這就不認可為正當防衛，只是「另一項犯罪行為」，而且，在這件事情上面，能採取正當防衛的，是遭到嘲諷的潔達蘋姬史密斯本人。

當然，人都會生氣，每個人對於開玩笑的界線也都不一樣，更麻煩的是你不知道別人的界線在哪裡，甚至我們自己都不知道自己的界線在哪裡，所以才會突然抓狂。

也看到有人拿俄羅斯侵略烏克蘭來說嘴，說俄羅斯也是忍無可忍等等，我認為，這樣合理化暴力行為是很可恥的，要知道，現在烏克蘭的反擊，正是正當防衛的表現，至於俄羅斯的侵略，只要拿我上面提的基督教價值觀來看就很清楚了：

就算俄羅斯真的在情感上很委屈，也不構成你使用暴力的理由，因為你做了更嚴重的罪行。

這一點正是中國人最愛重複的民族情感，好啦，就算你的情感真的很容易受創好了，想用打台灣來處理自己情緒的問題，這件事本身就是一種罪惡，要知道多的是這種暴力犯罪者，他們犯下暴行總是有滿口理由，獄中可是充滿了這種正義感爆棚的人啊！

當然，這種東西方差異，正好就是宗教思想的差異，因為這就是因果論本身立論粗糙的地方，也是多神論架構底下，缺乏是非辯證所造成的價值觀差異（多神論架構講的是權力與階級，不是是非）。

當然，喜歡當眾羞辱人的傢伙被賞一巴掌，當下許多人的反射情緒都是「爽」，只是過幾秒以後，你可以想更多。

對了，或許過幾年的頒獎典禮，這兩個人會一起上台，而且拿這件事情開玩笑，你信不信。因為克里斯洛克的言論，在美國文化裡面離侮辱還有段距離（尤其當他只是拿造型開玩笑的話），而被認為是玩笑話。

其實，東西方對於言語暴力的感受很不一樣，這個有時間可以再談，這裡面同樣反應神學態度的差異，對了，別跟我說東方沒一神教那種宗教堅持，錯了，多神教在這方面更嚴重，因為根本沒有自覺，也因此更原始更暴力。

還有，如果你以為能擺脫宗教價值觀，就別妄想了，因為連你這種想法，都是宗教價值觀，而且數千年來一直有人嘗試做這種事情，還沒人成功過，別以為這樣很潮，其實是很原始的逃避反應。