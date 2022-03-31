2022/03/31,
歐洲

俄外交部長拉夫羅夫出訪亞洲：遭西方制裁後，俄羅斯想從中國和印度那得到什麼？

俄外交部長拉夫羅夫出訪亞洲：遭西方制裁後，俄羅斯想從中國和印度那得到什麼？
俄羅斯外交部長拉夫羅夫與中國外交部長王毅30日於安徽會面。Photo Credit: 中國外交部

我們想讓你知道的是

俄羅斯外交部長拉夫羅夫31日將前往印度。在西方社會開始制裁俄羅斯後，印度已成為俄羅斯商品的最大進口國之一，傳出印度正在考慮使用俄羅斯中央銀行系統（SPFS）進行雙向支付。

在以歐美為首的西方世界對俄羅斯祭出制裁，將俄羅斯越來越孤立於全球金融體系和供應鏈以外時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫本週進行了兩場非常有意義的訪問。

中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天（30日）在安徽屯溪舉行會談，表面上是參與在中國舉辦的阿富汗鄰國外長會，但拉夫羅夫藉此機會與中國討論了烏克蘭戰爭。這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄外交部長首次面對面會談。

王毅：中國與俄羅斯更有決心加強關係

王毅會後發表聲明表示中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。王毅強調，中俄「雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固」，中方也「願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。」

在烏克蘭問題上，王毅說其有著複雜歷史經緯和來龍去脈，是「歐洲安全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果」。

王毅表示，中國會「支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫，支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。」

俄羅斯外長：中俄將在全球事務上「口徑一致」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫指出，俄羅斯正經歷國際關係史上一個非常嚴肅的階段，相信形勢之後會變得明朗，中俄及其他志同道合的國家將一起邁向多極、公正、民主的世界秩序。

拉夫羅夫表示，（中俄）雙方批評美國及其盟友對俄實施非法單邊制裁會「產生反作用」兩位部長一致認為，俄羅斯和中國將繼續加強戰略夥伴關係，並就全球事務發表「口徑一致」的意見。

傳俄羅斯將與印度討論使用俄羅斯系統進行雙向支付

拉夫羅夫明天將前往印度。在西方社會開始制裁俄羅斯後，印度已成為俄羅斯商品的最大進口國之一，傳出印度正在考慮俄羅斯的一項提議，即使用俄羅斯中央銀行系統（SPFS）進行雙向支付，繞過總部位於比利時的跨境支付系統運營商環球銀行金融電信協會（SWIFT），直接以盧比-盧布計價支付，不過目前還在討論尚未做出最終決定，有可能在拉夫羅夫週四（31日）到訪印度期間進行討論。

知情人士指出，根據該計劃，盧布將存入印度銀行，並兌換成盧比；或者將盧比存入俄國銀行，再兌換成盧布，不過匯率是固定的還是浮動目前仍未決定。

另一名知情人士表示，因Visa和萬事達卡（Mastercard）已暫停在俄羅斯業務，俄羅斯也希望印度能將其統一的UPI支付系統與俄方的MIR支付系統連接起來，以便印度和俄羅斯的銀行卡可以通用。

中國和印度都未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也持續與俄羅斯進行貿易，在印度方面，特別是指石油和武器的交易。報導指出，俄羅斯在遭西方國家制裁後願意以20%的折扣價向印度兜售俄羅斯石油；由於俄羅斯原油大幅降價，印度自2月24日以來至少購買了1300萬桶原油；2021年印度全年進口的俄羅斯石油總計約1600萬桶。

消息指出，如果印度決定向俄羅斯採購原油，將不會使用美元或歐元來進行支付，很可能使用印度盧比或俄羅斯盧布支付，使用人民幣支付也是可能選項之一。不過印度初級石油部長週一（29日）表示，印度尚不考慮使用盧比從俄羅斯或任何其他國家購買石油。

烏克蘭戰爭後，俄羅斯更向亞洲靠攏？

美國《外交政策》雜誌指出，在後烏克蘭戰爭時代，俄羅斯將向亞洲體系靠攏。

在政治上，雖然俄羅斯退出歐洲委員會，但在聯合國，俄羅斯仍有中國和印度的支持（棄權）。在經貿上，當西方不歡迎俄羅斯的資金、也不歡迎俄羅斯能源，將促成俄羅斯與中國的雙邊貿易激增，俄羅斯將更多地依賴中國進口——包括它已經要求支持其在烏克蘭的戰爭的武器系統，俄羅斯也將通過轉向中國，增加能源出口作為補償。

《外交政策》指出，隨著通往德國的北溪二號管目前被擱置，但俄羅斯和中國剛剛同意加快完成另外兩條中俄天然氣管道。與此同時，中國還同意今年加大向俄羅斯石油購買力度，以增加儲備。

另外，當歐盟各國代表已同意將7家俄羅斯銀行踢出國境支付系統SWIFT，可能會促進中國銀聯提款卡、跨境支付系統與俄羅斯支付系統的整合將加快推進。美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前也警告，烏克蘭戰爭可能促使中國加快腳步，在美元主導的國際支付體系外開發替代系統。

俄羅斯在歐洲失去的能源市場，是否能靠中國補回來？

《BBC》指出，答案是很難。

根據國際能源組織（IEA）數據顯示，去年中國僅佔俄羅斯石油出口的20%，絶大部分俄國石油還是輸往歐洲。如果俄羅斯石油要運往中國，意味著必須通過蘇伊士運河或繞過好望角，漫長海上航行將推高運輸成本，中國煉油廠會要求大幅折扣，而且很一下子難消化如此大量的份額。

在天然氣方面情況類似。目前俄羅斯通過「西伯利亞力量1號」（Power of Siberia-1）管道每年向中國輸送160億立方公尺天然氣，2025年將擴能到380億立方公尺；還有一條100億立方公尺的天然氣管道要到2026年生效。但即便所有中俄在建管道都滿負荷運行，出口量仍將不及北溪2號（Stream 2）管道規劃的對德國的輸送量（550億立方公尺）。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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