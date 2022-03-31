俄外交部長拉夫羅夫出訪亞洲：遭西方制裁後，俄羅斯想從中國和印度那得到什麼？

在以歐美為首的西方世界對俄羅斯祭出制裁，將俄羅斯 越來越孤立於全球金融體系和供應鏈以外時， 俄羅斯外交部長拉夫羅夫本週進行了兩場非常有意義的訪問。

中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天（30日）在安徽屯溪舉行會談， 表面上是參與在 中國舉辦的阿富汗鄰國外長會，但 拉夫羅夫藉此機會與中國討論了烏克蘭戰爭。 這是俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄外交部長首次面對面會談。

王毅：中國與 俄羅斯更有決心加強關係

王毅會後發表聲明， 表示中俄關係經受住國際風雲變幻新的考驗，保持正確前進方向，展現堅韌發展勢頭。王毅強調，中俄「雙方發展雙邊關係的意願更為堅定，推進各領域合作的信心更為牢固」， 中方也「願同俄方一道，以兩國元首重要共識為引領，推動新時代中俄關係不斷向更高水平邁進。」

在烏克蘭問題上，王毅說其有著複雜歷史經緯和來龍去脈，是「歐洲安全矛盾長期積累的爆發，也是冷戰思維和集團對抗造成的結果」。

王毅表示， 中國會「支持俄烏雙方克服困難繼續和談，支持迄今談判達成的積極成果，支持現地局勢盡快實現降溫，支持俄羅斯以及各方為防止大規模人道危機所作的努力。」

China and Russia have agreed to broaden bilateral cooperation and speak on global affairs "with a united voice."https://t.co/efKHUNtrPw — DW News (@dwnews) March 30, 2022

俄羅斯外長：中俄將在 全球事務上「口徑一致」

俄羅斯外交部長 拉夫羅夫 指出，俄羅斯正經歷國際關係史上一個非常嚴肅的階段，相信形勢之後會變得明朗，中俄及其他志同道合的國家將一起邁向多極、公正、民主的世界秩序。

拉夫羅夫表示， （中俄） 雙方批評美國及其盟友對俄實施非法單邊制裁會「產生反作用」 。 兩位部長一致認為，俄羅斯和中國將繼續加強戰略夥伴關係，並就全球事務發表「口徑一致」的意見。

🇷🇺🇨🇳 Foreign Ministers Sergey Lavrov and Wang Yi meet in Tunxi, China#RussiaChina 🤝 pic.twitter.com/tMaLlQmn0z — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 30, 2022

傳俄羅斯將與印度討論使用俄羅斯系統進行雙向支付

拉夫羅夫明天將前往印度。在西方社會開始制裁俄羅斯後， 印度已成為俄羅斯商品的最大進口國之一 ，傳出 印度正在考慮俄羅斯的一項提議，即使用俄羅斯中央銀行系統（SPFS）進行雙向支付，繞過總部位於比利時的跨境支付系統運營商環球銀行金融電信協會（SWIFT），直接以盧比-盧布計價支付，不過目前還在討論尚未做出最終決定，有可能在拉夫羅夫週四（31日）到訪印度期間進行討論。

知情人士指出，根據該計劃，盧布將存入印度銀行，並兌換成盧比；或者將盧比存入俄國銀行，再兌換成盧布， 不過匯率是固定的還是浮動目前仍未決定。

另一名知情人士表示， 因Visa和萬事達卡（Mastercard）已暫停在俄羅斯業務，俄羅斯也希望印度能將其統一的UPI支付系統與俄方的MIR支付系統連接起來，以便印度和俄羅斯的銀行卡可以通用。

Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov is visiting China and India this week https://t.co/OGxvxv48B3 — Bloomberg (@business) March 30, 2022

中國和 印度都未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，也持續與俄羅斯進行貿易， 在印度方面，特別是指石油和武器的交易 。報導指出， 俄羅斯在遭西方國家制裁後願意以20%的折扣價向印度兜售俄羅斯石油；由於俄羅斯原油大幅降價，印度自2月24日以來至少購買了1300萬桶原油；2021年印度全年進口的俄羅斯石油總計約1600萬桶。

有消息指出，如果印度決定向俄羅斯採購原油，將不會使用美元或歐元來進行支付，很可能使用印度盧比或俄羅斯盧布支付，使用人民幣支付也是可能選項之一。不過印度初級石油部長週一（29日）表示，印度尚不考慮使用盧比從俄羅斯或任何其他國家購買石油。

India is not considering buying oil from Russia or any other country using Indian rupees, the junior oil minister told parliament on Monday, after Western nations imposed sanctions on Russia over its invasion of Ukraine. https://t.co/BgM2KRzb5j — Jayess (@Sootradhar) March 29, 2022

烏克蘭戰爭後，俄羅斯更向亞洲靠攏？

美國《外交政策》雜誌指出，在後烏克蘭戰爭時代，俄羅斯將向亞洲體系靠攏。

在政治上，雖然俄羅斯退出歐洲委員會，但在聯合國，俄羅斯仍有中國和印度的支持（棄權）。在經貿上，當西方不歡迎俄羅斯的資金、也不歡迎俄羅斯能源，將促成俄羅斯與中國的雙邊貿易激增，俄羅斯將更多地依賴中國進口——包括它已經要求支持其在烏克蘭的戰爭的武器系統，俄羅斯也將通過轉向中國，增加能源出口作為補償。

《外交政策》指出，隨著通往德國的北溪二號管目前被擱置，但俄羅斯和中國剛剛同意加快完成另外兩條中俄天然氣管道。與此同時，中國還同意今年加大向俄羅斯石油購買力度，以增加儲備。

另外，當歐盟各國代表已同意將7家俄羅斯銀行踢出國境支付系統SWIFT，可能會促進中國 銀聯提款卡、跨境支付系統與俄羅斯支付系統的整合將加快推進。 美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前也警告，烏克蘭戰爭可能促使中國加快腳步，在美元主導的國際支付體系外開發替代系統。

俄羅斯在歐洲失去的能源市場，是否能靠中國補回來？

《BBC》指出，答案是很難。

根據國際能源組織（IEA）數據顯示，去年中國僅佔俄羅斯石油出口的20%，絶大部分俄國石油還是輸往歐洲。如果俄羅斯石油要運往中國，意味著必須通過蘇伊士運河或繞過好望角，漫長海上航行將推高運輸成本，中國煉油廠會要求大幅折扣，而且很一下子難消化如此大量的份額。

在天然氣方面情況類似。目前俄羅斯通過「西伯利亞力量1號」（Power of Siberia-1）管道每年向中國輸送160億立方公尺天然氣，2025年將擴能到380億立方公尺；還有一條100億立方公尺的天然氣管道要到2026年生效。但即便所有中俄在建管道都滿負荷運行，出口量仍將不及北溪2號（Stream 2）管道規劃的對德國的輸送量（550億立方公尺）。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元