華視發布公評人報告：21名編輯要應付全天候新聞，監看螢幕在後腦，人力、設備與空間都有問題
我們想讓你知道的是
過去一年來新聞部採訪組人力離職不斷，主因是薪水跟不上工作負擔。當其他電視台薪水動輒加薪數千元，華視新聞留不住人才。
（中央社）華視新聞近期7度製播出錯，重傷華視與公廣集團專業形象，華視昨（19）日發布由公評人撰寫的特別報告，指出華視新聞有著人力、設備與空間等多項問題。
華視在官網公開由台灣大學新聞研究所教授、華視新聞公評人王泰俐所撰寫的特別報告 「華視新聞為什麼『崩壞』?－從新聞標題七連錯事件談起」。內容主要是自4月20日開始進行為期一個月，一連串的獨立調查與研究。
報告指出，公評人進行的最新民調顯示，華視新聞的不信任度大幅提升，出錯前只有20.1%，出錯後飆高到36%，公評人就此提出4點改進方向。
設備老舊與空間問題，人力嚴重不足
首先是新聞編輯台監看新聞設備缺失，編輯台監看器在編輯的後腦勺，副控室無監看大螢幕，第一時間很難發現錯誤。雖然設備老舊與空間問題無法立即解決，但建議出錯率高的晨間新聞編輯和製作人重新安排工作位置，確保能看到播出後的標題。
報告中提出，外界最感不解的是為什麼華視新聞標題出錯，尤其是第一次最重大的誤報「共軍入侵」訊息，出現在7點的晨間新聞時段長達7分45秒，都無人發現。 多位內部同仁還原當天現場，發現幾個重大的癥結點。包括編輯台的新聞監看器只有7台，其中固定監看自家螢幕的監看器掛在晨間新聞編輯的後腦勺的位置。晨間新聞編輯加製作人僅有3位輪班，1位編輯坐在副控室， 剩下2位在編輯台，要進行編輯工作的同時，還要隨時轉頭去看後方監視器，「坦白說，就算要轉頭去看清楚距離3公尺以上、15吋螢幕中位於最下面的新聞快報的文字，再怎麼好的眼力也看不到！」
第二點是人力不足，新聞從4節增到24小時，編輯人力增加卻有限，21名編輯要應付全天候新聞，人力嚴重不足，且部分編輯未具足夠新聞資歷，公評人建議加快員工在職訓練。
報告中也提到，相較於其他新聞台編輯團隊動輒40人以上，華視人力實在嚴重不足。新聞台節目企劃中心編制高達38人，然而新聞編輯台卻永遠缺人。加上編輯有些缺乏專業背景；就有記者表示，自己要很小心盯自己新聞的標題。好幾次編輯都下錯編題或畫錯重點 ，受訪者姓名也有錯字，在外面採訪到一半發現自己的新聞出錯，還要打回公司請編輯台改。華視新聞的文字記者很少，攝影同仁常常需要一人單機作業。在拍攝畫面的同時，新聞台編輯還要不斷打電話來下指令，很多時候下的還是很不專業的指令。
第三是華視補足人力流程龜速。據華視提供資訊，目前新聞台文字採訪記者24人，加上所有採訪部同仁與其他部門、主管共260人。相較其他新聞台，不含地方文字記者就60人，整體有500人，相差極大。
公評人指出，現在人力與華視上架52台時承諾要在2021年擴到330人目標有距離。此外，內部人員認為華視薪水跟不上工作負擔，導致離職潮不斷，還有複雜的海選制度，新上任的新聞部採訪經理蔡莞瑩承諾，第一要務是補充人力與尋找採訪主管。
新聞台台長陳雅琳解釋，前華視總經理莊豐嘉在任時，為了公開徵聘各方人才以達到公平的目的，所有新聞台招募進來的人力都要先在人力網站上公開海選，筆試後再經過新聞台複試，最後再由公司其他部門主管團體面試。層層關卡好不容易篩選進來的人才，最後往往在人資部門的薪資談不攏破局，整個過程又重新來過。加上每月都有員工離職就導致人力拮据的局面。
新聞部副理黃柏齡則補充，過去一年來新聞部採訪組人力離職不斷，主因是薪水跟不上工作負擔。當其他電視台薪水動輒加薪數千元，華視新聞留不住人才。要補人時則遇上華視嚴格的內規，檢視對方年資、不能超過離職人原薪、為什麼要加薪等。
主管身兼多職無法掌握狀況
最後一點，針對台長陳雅琳身兼多職與管控問題，在她擔任代理總經理前，陳雅琳已負責主管新聞台、晚間新聞播報，還主持兩個節目，並不定期開闢特別報導節目。有員工提及陳雅琳平時在11樓辦公室，除非錄影化妝才會在新聞部辦公室見到她。
《蘋果日報》報導，陳雅琳對此表示，「我上任時，原新聞部經理的辦公室已經給副台長蔡明達使用。另外兩個新聞部副理也在新聞部 有辦公室。當時莊總認為，新聞部空間已經不夠，我在11樓既然已經有辦公室，就不必在新聞部另外占一個空間」。
公評人指出，華視董事長兼總經理鄭自隆上任就在員工內部信表示，「新聞台台長要兩邊跑，除了11樓副總辦公室之外，也在新聞部設置辦公室或開放式辦公空間，指揮官不能離開自己的部隊」，盼能改善問題。
報告最後表示，華視目前兩名公評人皆是兼任，報告也由公評人獨立進行調查，但有責無權，許多重要資料難調閱。雖然公評人與華視新聞主管設有社群群組，但這次事件發生後，卻無任何主管在群組中提供即時訊息給公評人，希望發生重大事件時如能主動告知，將更凸顯公共問責的精神。
華視近期被發現的新聞出錯已有7次：
- 4/20早上7時：新聞跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕
- 4/30早上9時：出現「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」
- 4/24：把行政院長蘇貞昌誤植成總統
- 4/30：快訊打出「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的錯誤訊息
- 4/30：播報美國職棒新聞將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，而白襪隊的隊徽也誤植成堪薩斯皇家
- 5/3：將總統蔡英文打成「蔡EE」
- 5/13：將前副總統陳建仁打成「美副總統」
延伸閱讀
- 華視6度出包，董事長鄭自隆回聘劉俊麟任副總，NCC：8月期中評鑑要求提出檢討報告
- 馮賢賢：錯上加錯、火上添油，華視跑馬燈風暴給了我們什麼啟示？
- 華視三度出包，立委批42台監看電視沒人盯「怠惰散漫」，陳雅琳道歉：內部SOP未落實
新聞來源
- 華視發布公評人報告 直言人力設備空間均不足（中央社）
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。