華視發布公評人報告：21名編輯要應付全天候新聞，監看螢幕在後腦，人力、設備與空間都有問題

（中央社）華視新聞近期7度製播出錯，重傷華視與公廣集團專業形象，華視昨（19）日發布由公評人撰寫的特別報告，指出華視新聞有著人力、設備與空間等多項問題。

華視在官網公開由台灣大學新聞研究所教授、華視新聞公評人王泰俐所撰寫的特別報告 「華視新聞為什麼『崩壞』?－從新聞標題七連錯事件談起」。內容主要是自4月20日開始進行為期一個月，一連串的獨立調查與研究。

報告指出，公評人進行的最新民調顯示，華視新聞的不信任度大幅提升，出錯前只有20.1%，出錯後飆高到36%，公評人就此提出4點改進方向。

設備老舊與空間問題，人力嚴重不足

首先是新聞編輯台監看新聞設備缺失，編輯台監看器在編輯的後腦勺，副控室無監看大螢幕，第一時間很難發現錯誤。雖然設備老舊與空間問題無法立即解決，但建議出錯率高的晨間新聞編輯和製作人重新安排工作位置，確保能看到播出後的標題。

報告中提出，外界最感不解的是為什麼華視新聞標題出錯，尤其是第一次最重大的誤報「共軍入侵」訊息，出現在7點的晨間新聞時段長達7分45秒，都無人發現。 多位內部同仁還原當天現場，發現幾個重大的癥結點。包括編輯台的新聞監看器只有7台，其中固定監看自家螢幕的監看器掛在晨間新聞編輯的後腦勺的位置。晨間新聞編輯加製作人僅有3位輪班，1位編輯坐在副控室， 剩下2位在編輯台，要進行編輯工作的同時，還要隨時轉頭去看後方監視器，「坦白說，就算要轉頭去看清楚距離3公尺以上、15吋螢幕中位於最下面的新聞快報的文字，再怎麼好的眼力也看不到！」

第二點是人力不足，新聞從4節增到24小時，編輯人力增加卻有限，21名編輯要應付全天候新聞，人力嚴重不足，且部分編輯未具足夠新聞資歷，公評人建議加快員工在職訓練。

報告中也提到，相較於其他新聞台編輯團隊動輒40人以上，華視人力實在嚴重不足。新聞台節目企劃中心編制高達38人，然而新聞編輯台卻永遠缺人。加上編輯有些缺乏專業背景；就有記者表示，自己要很小心盯自己新聞的標題。好幾次編輯都下錯編題或畫錯重點 ，受訪者姓名也有錯字，在外面採訪到一半發現自己的新聞出錯，還要打回公司請編輯台改。華視新聞的文字記者很少，攝影同仁常常需要一人單機作業。在拍攝畫面的同時，新聞台編輯還要不斷打電話來下指令，很多時候下的還是很不專業的指令。

第三是華視補足人力流程龜速。據華視提供資訊，目前新聞台文字採訪記者24人，加上所有採訪部同仁與其他部門、主管共260人。相較其他新聞台，不含地方文字記者就60人，整體有500人，相差極大。

公評人指出，現在人力與華視上架52台時承諾要在2021年擴到330人目標有距離。此外，內部人員認為華視薪水跟不上工作負擔，導致離職潮不斷，還有複雜的海選制度，新上任的新聞部採訪經理蔡莞瑩承諾，第一要務是補充人力與尋找採訪主管。

新聞台台長陳雅琳解釋，前華視總經理莊豐嘉在任時，為了公開徵聘各方人才以達到公平的目的，所有新聞台招募進來的人力都要先在人力網站上公開海選，筆試後再經過新聞台複試，最後再由公司其他部門主管團體面試。層層關卡好不容易篩選進來的人才，最後往往在人資部門的薪資談不攏破局，整個過程又重新來過。加上每月都有員工離職就導致人力拮据的局面。 新聞部副理黃柏齡則補充，過去一年來新聞部採訪組人力離職不斷，主因是薪水跟不上工作負擔。當其他電視台薪水動輒加薪數千元，華視新聞留不住人才。要補人時則遇上華視嚴格的內規，檢視對方年資、不能超過離職人原薪、為什麼要加薪等。

主管身兼多職無法掌握狀況

最後一點，針對台長陳雅琳身兼多職與管控問題，在她擔任代理總經理前，陳雅琳已負責主管新聞台、晚間新聞播報，還主持兩個節目，並不定期開闢特別報導節目。有員工提及陳雅琳平時在11樓辦公室，除非錄影化妝才會在新聞部辦公室見到她。

公評人指出，華視董事長兼總經理鄭自隆上任就在員工內部信表示，「新聞台台長要兩邊跑，除了11樓副總辦公室之外，也在新聞部設置辦公室或開放式辦公空間，指揮官不能離開自己的部隊」，盼能改善問題。

報告最後表示，華視目前兩名公評人皆是兼任，報告也由公評人獨立進行調查，但有責無權，許多重要資料難調閱。雖然公評人與華視新聞主管設有社群群組，但這次事件發生後，卻無任何主管在群組中提供即時訊息給公評人，希望發生重大事件時如能主動告知，將更凸顯公共問責的精神。

華視近期被發現的新聞出錯已有7次：

4/20早上7時：新聞跑馬燈誤植「新北市遭共軍導彈擊中」等字幕

4/30早上9時：出現「大屯火山爆發 岩漿滾滾而下」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹 市區交通大亂」

4/24：把行政院長蘇貞昌誤植成總統

4/30：快訊打出「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的錯誤訊息

4/30：播報美國職棒新聞將明尼蘇達雙城隊的隊徽誤植成芝加哥白襪，而白襪隊的隊徽也誤植成堪薩斯皇家

5/3：將總統蔡英文打成「蔡EE」

5/13：將前副總統陳建仁打成「美副總統」

延伸閱讀

新聞來源

華視發布公評人報告 直言人力設備空間均不足（中央社）

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航