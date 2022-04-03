日本可以，為什麼台灣做不到？請將學生棒球賽事安排在周末進行

長久以來，喜愛棒球運動的孩子，在台灣總是會被貼上「不唸書」的標籤。但，究竟是棒球孩子真的不愛讀書，還是因為台灣的棒球大環境不願意給他們接受正常教育的機會？將學生棒球賽事安排在不上課的假日真有這麼難？又為何人家日本做得到？

先談談社會上較有爭議的、屬於特殊例子的體育科班孩子。

因棒球訓練所需，半日上課、半日練球，其上課時數已經比同年齡的學生少了近一半；再加上需要多吸收比賽經驗，以及為了爭取獲選成為中華隊一員的機會，而在一年當中不斷的參加國內官方與地方性的各種棒球賽事。但這些賽事，通常都是在需要上課的日子進行，讓球員得犧牲已經少得可憐的受教育機會請假去比賽。

總聽到有人說：「科班的孩子追求的是與一般人不一樣的世界。」筆者覺得，不論追尋甚麼樣的世界，最起碼的國民義務教育，仍是政府、棒球主事者、老師、教練、家長們應該給孩子的。

再看看社團型校隊的學生，他們雖然能正常上課學習，但實際上也躲不過台灣專門在平日舉辦賽事的荼毒。

有棒球賽事時的狀況通常是這樣的，一般先需要請2－3天假進行預賽；如果實力強一些，運氣好一些，打敗對手晉級了，就需要繼續請假2－3天；而不論輸贏結果，最後所有人都得回家面對現實。缺了5天的課沒有上，老師一般不會補課，所以家長必須自己想辦法教；缺了5天的作業沒有寫，孩子自己必須花更多的時間把這些沒學到的功課儘快補完。

然後下一場賽事，再來一次這樣的循環。家長痛苦，孩子也痛苦。為什麼在台灣玩個棒球要這麼痛苦？不僅棒協、學聯、政府教育單位的賽事是如此，這陣子定位在交流、練習等級的一般小型地方賽事，竟然也堂而皇之的在上課日舉行。

國小的時候功課不重，還有轉圜空間；而台灣的國中卻習慣以2年多時間趕著教完3年的課程，在這樣畸形的教育現況下，少了這麼多天的課沒上，若說對孩子課業沒有影響是騙人的。

孩子開始有些科目落後，開始感覺跟不上其他同學的成績，也許就放棄課業上的掙扎直接躺平，然後就會有大人們說：「哈，你看，就說打棒球會影響功課吧。」

當然還是有能身兼球霸、學霸的稀有英才存在，但大部分的情況是，孩子就此放棄打球，因為不想再被壓著補功課、不想再被老師叨唸棒球花太多時間、不想再被家長吐槽功課退步，而不是他不愛了。

統計台灣三級棒球校隊數量，國小球隊可是國中的1.8倍之多（因為黑豹旗的影響，甚至高中球隊都已在2018年開始超過國中），將近一半的孩子升上國中之後就只能放棄打棒球！若是要怪罪是這些平日賽事造成的惡果，其實一點也不算冤枉。

由教育部主辦，學生棒球運動聯盟承辦，屬於國內年度重要賽事的全國學生棒球聯賽，其「競賽規程」裡針對比賽時間安排有如下這句話：

各縣市工作小組配合參賽學校考試期程，應以假日及週末安排賽事及場地為限，並於規定期限完成賽程！

寫是這樣寫，只是你知道、我知道、大家都知道，「學生棒球聯賽」從來都是在上課日舉行的。由於高中的相關資訊相對來說較易收集，故本文筆者以高中為標的，試著比較台日球員教育受球賽的影響程度。

台灣高中學制與主要賽事

學期制度

我國實行二學期制，一學年分為二個學期：

第一學期：約從9月至隔年1月為止

寒假：2月份

第二學期：約從隔年2月至隔年6月為止，高年級畢業

暑假：7、8月份

新學年：8、9月新生入學，新學年開始

全國性賽事

1月至3月：高中棒球聯賽 由縣市預賽決定全國決賽隊伍

3月至5月：王貞治盃全國青棒錦標賽 由縣市選拔賽決定全國選拔賽隊伍 為選拔美國PONY聯盟之帕馬級錦標賽的國家代表隊

3月至6月：玉山盃全國青棒錦標賽 由縣市選拔決定全國選拔賽隊伍 為選拔世界棒壘球總會（WBSC）之U18世青賽的國家代表隊 或為選拔亞洲棒球總會（BFA）之U18亞青賽的國家代表隊

10月至11月：黑豹旗全國高中棒球大賽 由分區預賽決定全國決賽隊伍



以上未列入台灣其他數十種區域性質、或邀請賽性質的大大小小賽事，有興趣的朋友可參考棒球維基館的台灣棒球賽事列表。

日本高校學制與主要賽事

學期制度

日本多實行三學期制，一學年分為三個學期：

第一學期：約從4月至7月為止

暑假：8月份

第二學期：約從9月至12月為止

寒假：12月底至1月初

第三學期：約從1月至3月為止，高年級畢業

春假：3月底至4月初

新學年：4月新生入學，新學年開始

高校野球賽事

3月至4月：選拔高等學校野球大會（春之甲子園） 只有全國決賽 由高野連選拔去年秋季大會與明治神宮大會表現優異之32所學校參加

3月至6月：春季大會（地方） 由都道府縣春季大會（縣市預賽）決定地區春季大會（區域決賽）隊伍

6月至8月：全國高等學校野球選手權大會（夏之甲子園） 由都道府縣選手權大會（縣市預賽）決定全國決賽隊伍

8至11月：秋季大會（地方） 由都道府縣秋季大會（縣市預賽）決定地區秋季大會（區域決賽）隊伍 地區秋季大會勝出的球隊，可獲得明治神宮野球大會的出場資格 地區秋季大會勝出的球隊，與來年獲選參與春甲的機會

9月至10月：國民體育大會高校野球競技 只有全國決賽 挑選夏甲名列前位的球隊參加 獲選球隊多以應於夏季引退的3年級學生為主參賽

11月：明治神宮野球大會 由10個地區秋季大會冠軍隊伍參加



以上是所有日本高校野球的「公式試合」，與台灣不同的是，在高中硬式棒球的世界裡，日本沒有其他某縣市、某機關、某單位舉辦的所謂某某長盃、某某錦標賽了。

但對於許多在各大會第一輪就會被淘汰的弱旅，或是需要增加比賽經驗的豪門球隊來說，比賽機會太少，畢竟日本「公式試合」的單淘汰賽制實在太容易殘念。因此各隊會在高野連規定的期間內，自行邀約實力相近的學校進行所謂「練習試合」。

印象中這些「練習試合」也是有正式的裁判與記錄員，比賽的各項成績也會被記錄下來。

舉個熱門例子，大谷翔平後輩，今年被媒體譽為「花卷東怪物」的二年級生佐佐木麟太郎（嚴格來說，到了4月份才能算是二年級）。

只1年就累積到與大谷先輩3年通算一樣多的56本HR，不過在有打數的8場公式試合中，佐佐木「只」有3本的紀錄；也就是說，其他53本是在練習試合裡轟出牆的，這學校到底是打了多少場「練習試合」呀。當然，這些「練習試合」是在周末或假日舉行。

分析台日高中球員受教權的被剝奪程度：大阪桐蔭 VS 桃園平鎮

大阪桐蔭高等學校，與桃園市立平鎮高級中學，近年來各自在台日高中都屬於棒球豪強，因此筆者選擇此兩校做為參考，統計其在2021年4月至2022年3月的一年間，比賽日期落在非假日的比例，用以檢視高中球員受教權的被剝奪程度。

計算與檢閱此數據時有以下前提

計算結果

製圖：運動視界

僅以非假日賽事來觀察，台灣高中球員受教權被剝奪程度十分嚴重，影響實為日本高校的4倍以上。

問題分析

試分析一下台灣就是做不到將學生棒球比賽安排在假日進行的原因：

我國賽事多以國際賽國家隊選拔為目的，而日本只為國內高校野球之推廣為宗旨

為選拔國家隊舉辦賽事，是台灣大環境長久以來的傳統，能披上國家隊戰袍出國奪牌似乎是一等一的大事，但是參加相同賽事的日本球界卻非如此，他們單純專注在高中棒球本身，甚至有許多年因世青賽與夏甲撞期，日本乾脆不派隊參加，WBSC只好在世青賽改制時把日期錯開。