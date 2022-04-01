燒烤之兵法全攻略續集（一）：在南美洲大多數國家，燒烤作法都來自神秘牛仔「高卓人」

中南美洲：加勒比海Cuba，the Dominican Republic，and Puerto Rico，Jamaica

這一篇由加勒比海開始，因為在《燒烤之兵法全攻略》有提到，美國燒烤正是源自在15世紀末歐洲人到達之前的古巴、牙買加、現在的海地和多明尼加共和國、波多黎各、和巴哈馬等地的加勒比海原住民泰諾人（Taíno）的保存肉類的方式。而且barbecue這個字的語源，也是源於泰諾語架起木頭燒烤之意。

第一批西班牙殖民者來到美洲時，發現加勒比海原住民將肉類放在架子上日曬以保存。這種在沒有冷藏設備時代的肉品保存方式雖然可說在世界各地都有，不過光是這樣在陽光下曝曬的話，不但肉類容易腐敗，還會招來各種蟲子。

為了把這些蟲子趕走，這些原住民架起了小火堆放在曬肉的架子下方，用煙燻的方式驅走蚊蟲，同時也保存了肉品，而這樣的傳統，便是barbecue的起源。而這種保存肉品的方式當地原住民稱之為「barbacoa」。據信，這就是現在barbecue這個字的語源。

這種做法，後來被移民美國的歐洲人以及他們帶來的黑奴帶到了美國南方。而由歐洲被帶到美國的牛豬，則成了這種烹調方式的食材。原本用以將肉品曬乾的架子，也被烤坑和燻製房所取代。

在古巴、多明尼加、波多黎各，以及牙買加這些現在的加勒比海國家，飲食文化受到泰諾原住民、西班牙殖民者，以及非洲黑奴交替而又融合的影響。當地人將他們的飲食稱為cocina criolla。其中cocina的意思是烹調，criolla指的則是出生在拉丁美洲的西班牙女子。

比如有波多黎各國菜之稱的lechón asado，就是西班牙的Tostón asado或cochinillo asado（Tostón和ccochinillo都是乳豬之意），也就是烤乳豬。至於lechón這個字則是源自西班牙文的牛奶（leche）。

西班牙的烤乳豬是屬於其西北部卡斯提亞地區（Castile）的傳統菜品，在羅馬帝國佔領伊比利半島後就已出現（卡斯提亞地區位於九世紀誕生的卡斯提亞王國，於1707年與亞拉岡王國合併後，形成了現在的西班牙）。

數個世紀以來，這個被瓜達拉馬山脈（Guadarrama）與莫雷納山脈（Morena）環繞著的高原，一直是西班牙卡斯提亞國王阿方索十世，於1273年建立的全國性遊牧畜牧業從業者同業公會「梅斯塔榮譽會」（Honrado Concejo de la Mesta）遷徙路徑的一部份。

這些牧羊人在夏季把羊群趕到高地，在冬季趕到低地，其被稱之為「梅斯塔家畜小徑」的文化遺產項目，在當時正是在基督教北部與穆斯林南部不斷變動的界限之間。在這裡，烤羊肉非常出名，會在被稱為「asadores」的簡易旅店提供，後來這個字就演變成了西班牙文的烤肉。

這道菜於17世紀開始，流行於卡斯提亞地區的酒吧以及爲窮人或流浪者而設的施食處（soup kitchen），而且逐漸成為去馬德里途中旅人的必吃餐點。到了1930年代，一個名叫唐、坎迪多（Don Candido）的塞哥維亞（Segovia）旅店老闆，決定給他店裡的烤乳豬增加點表演效果。他用盤子的邊取代刀來切乳豬，借此表演出烤乳豬有多嫩，結果塞哥維亞的酒館和旅店都爭相以這一招來招攬顧客。而烤乳豬也就這樣開始讓烤羊肉相形之下顯得黯然失色了。

那麼，對西班牙人而言，好的烤乳豬的定義是什麼呢？由於馬德里周遭是強風吹拂的高原，不適合養牛與種植穀物，因此這個地區長期以來，是靠豬肉撐起其飲食文化的，像是伊比利亞火腿 （Jamón ibérico）和熟食冷肉盤charcuterie，都是在這樣的背景下發展出來。不過，當被問到什麼才算是大餐時，這裡的人還是會異口同聲地告訴你——烤乳豬。

西班牙人對乳豬的定義，是只喝過母奶，而且從未離開過母豬身邊，不超過一個月大的小豬仔。而在哺育其小豬仔時，則餵以母豬裸麥、燕麥、高麗菜與馬鈴薯。被用以做為西班牙烤乳豬食材的小豬仔，重量必須在10磅以下，而且必須在宰殺後48小時內上桌，通常為一隻烤乳豬為四人份。

阿根廷與烏拉圭（Argentina and Uruguay）

在南美洲的大多數國家，以阿根廷和烏拉圭為代表，燒烤稱為parrilla或asado。而與parrilla或asado分不開的，則是叫做高卓人（gaucho）的阿根廷牛仔。不過翻成牛仔並無法一窺其全貌，因為其實美國cowboy的概念，本身是源自在伊比利半島的西班牙牧牛人「vaquero」。

所謂的「vaquero」，指的是在新西班牙的牧牛者。新西班牙（New Spain）的全名為新西班牙總督轄區（ the Viceroyalty of New Spain ／Virreinato de Nueva España），是1521年西班牙人征服了阿茲特克帝國後所建立，首府位於墨西哥城。

隨著其殖民版圖的擴張，新西班牙總督的管轄範圍後來包含今天的墨西哥、巴拿馬之外的中美洲、美國加州、內華達州、猶他州、科羅拉多州、亞利桑那州、新墨西哥州、德州、加拿大英屬哥倫比亞的西南部，加瓜地馬拉、貝里斯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜，古巴、多明尼加、千里達、托巴哥、波多黎各，以及亞洲的菲律賓、關島、馬里亞納群島等。