67歲動作片巨星布魯斯威利罹患「失語症」退出影壇，家人稱仍會「盡情的享受生活」

以《終極警探》系列電影成名的美國影星布魯斯・威利（Bruce Willis），傳出因被診斷出失語症，決定退出影壇。

布魯斯威利的家人30日在Instagram上發出聲明，說「布魯斯一直在經歷一些健康問題，最近被診斷出患有失語症（aphasia），這正影響他的認知能力。」

經過深思熟慮後，布魯斯決定離開對他來說意義重大的職業。

聲明表示，這對家庭來說是一個非常具挑戰的時刻，非常感謝粉絲們一直以來的愛、同情與支持。這個家庭正在努力克服一切，也希望邀請他的粉絲們一同，「因為我們知道他對你有多重要，就像你對他一樣。」

就像布魯斯常說的，盡情享受生活吧！我們正打算一起做到這點。

今年67歲的布魯斯威利，在1985年靠著電視節目《雙面嬌娃》（Moonlighting）成名，之後成為多產的動作片明星。除了經典的《終極警探》（Die Hard）系列電影以外，他也因《黑色追緝令》 （Pulp Fiction） 、《第五元素》 （The Fifth Element） 、《 終極尖兵》（The Last Boy Scout）、《未來總動員》（Twelve Monkeys）、《靈異第六感》（The Sixth Sense）、《迴路殺手》（Looper）和《月昇冒險王國》（Moonrise Kingdom）等著名電影而獲得廣大影迷的喜愛。

Bruce Willis has starred in over 100 films, including his iconic roles in ‘Die Hard’, ‘The Sixth Sense’, ‘Unbreakable’, ‘Pulp Fiction’ and ‘Armageddon’.



He has announced his retirement from acting at the age of 67 due to being diagnosed with aphasia. pic.twitter.com/hBvr8r7vX3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 30, 2022

在他近40年的演藝生涯，布魯斯威利的電影在全球的票房收入超過50億美元。他被提名5次金球獎（在1987年以 《雙面嬌娃》獲得金球獎 ），和3項艾美獎（以 《雙面嬌娃》和 在《六人行》的客串角色獲得2次艾美獎）。

Bruce Willis en 1987 lorsqu’il reçoit l'Emmy Award du Meilleur acteur dans une série pour "Clair de lune". pic.twitter.com/RpDuRPJnhI — LydieLoiseau (@fl_eau) March 19, 2020

TBT: When Jen gave Bruce Willis the Emmy Award for 'Outstanding Guest Actor in a Comedy Series' for 'Friends'. ✨ pic.twitter.com/oYxjqiEe1c — Suus (@Suus1102) June 18, 2015

布魯斯威利也以歌手身份出了3張專輯——他翻唱的《Under the Boardwalk》在英國單曲榜上排名第二。

他還參與了多個舞台劇演出，在2015年靠著恐怖大師史蒂芬．金（Stephen King）的名著《戰慄遊戲》（Misery）首次登上百老匯舞台。

布魯斯威利 與演員黛咪．摩爾（ Demi Moore） 結婚23年；他們共有3個女兒；布魯斯威利與他第二任妻子、模特兒艾瑪．赫明（ Emma Heming） 育有2個女兒。

Bruce Willis with Jack Nicholson and Demi Moore at The China Club as Bruce was performing with his band The Accelerators.



✨ pic.twitter.com/DizlVOajl3 — JACB 🇪🇸 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🌻🎥 😷 📸🎶🎸 (@Hispalense1981) March 27, 2022

Bruce Willis and wife Emma Heming’s life is full of bliss, love and lots of laughs — and they have the photos to prove it. ❤️ https://t.co/nMH8E82QIB — Us Weekly (@usweekly) March 30, 2022

近年持續參與動作片演出，也在片中帶著諷刺的喜劇感，如2010年的《超危險特工》（Reds）和《浴血任務》（The Expendables）。他參與了2021年7部電影的演出，另外在今年已經有3部由他領銜主演的電影上映，包括《終極死路》（Gasoline Alley）、《死去的一天》（A Day to Die）和《堡壘：狙擊手之眼》（Fortress: Sniper’s Eye）。

影星布魯斯威利2015年資料照。Photo Credit: Reuters / 達志影像

失語症是什麼？

根據中國醫藥大學附設醫院，失語症（aphasia）是一種腦部損傷後常見的症候群，比如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病（如阿茲海默症）以及腦部感染都有可能出現失語症。

由於腦部病變使的中樞神經處理語言訊息的能力喪失或受損，使原本具備的語言溝通能力喪失或減弱，臨床上常見的失語症症狀可分為下列幾種：

命名能力受損：病人可能無法正確說出一個物品的名稱，或是說錯物品的名稱。

口語表達不流暢：失語症病人的口語表達能力常會受到影響，如內容紊亂、不合文法，或常常遺漏某些重要的關鍵字，有時候甚至無法聽懂他在說什麼；有些病人則無法用流暢的句子表達，每個句子也很短，常常停頓、猶豫，發音也較不清晰。這都是因為不同部位的病變會產生不同的症狀。

覆誦能力受損：就是無法重複別人說過的話，也是一項重要指標。

聽覺理解能力受損：通常這種能力的損失如果輕微比較難被一般人察覺，因為病人在溝通時可以藉由我們的臉部表情或手勢等其他線索來明白我們說的話，但卻不是真正聽懂。

閱讀書寫能力受損：語言能力的受損也會出現在閱讀和書寫方面，至於受損的狀況，要視中樞神經傷害的程度而定。

失語症會好嗎？

失語症病人的親友常會覺得病人好像變笨了，不是雞同鴨講就是有聽沒有懂。事實上，失語症病人是因為腦部受傷而暫時失去了原有的語言能力。只要耐心的給予鼓勵和支持，並且接受專業的語言治療，他們的語言能力還是有機會恢復到一定程度。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元