如何用英文教函數？老師教不來、學生聽不懂，「雙語教育」終究落得兩頭空

林老師說：「以我的理念來說，我一定會強調學科專業為主。今天你是體育老師，就是先把體育教好。你是音樂老師，就教音樂的內容，推雙語絕對不是要體育老師去做英文老師的事。

雙語教育應該是在老師能把學科的內容清楚傳遞給學生的前提下，每天語言做一些調整，以前全部用國語教，現在換成兩種語言，但一定要把握一個原則就是：老師教的來，學生聽得懂。」

有聽到英語就好？

「老師教得來，學生聽得懂」兩句話說來簡單且基本，看教育局、國教署放上的影片，似乎也進行的很流暢，唯一的疑惑是，這真的是學校教學、上課的日常嗎？

我們訪問了幾位國中小老師與學生，學生說：「我們體育老師上課有講英文，聽不懂時可以問，有的時候聽不懂的太多了，大家就懶得問了。」「聽不懂啊，反正講國語講英語都聽不懂，沒差啦。」「我們老師會放英文歌或影片，這樣很好，就不用上課。」

老師說：「講國語學生都聽不懂了，我不明白為何還要講英語。」「我覺得很難⋯⋯」「我是不擔心發音不標準會被笑，但這樣對小孩真的好嗎？」「有老師是上課一開始就計時十分鐘，在這十分鐘之內都講英語，時間到，切換成華語。這樣做有意義嗎？」

我們可以理解，教學示範影片和教育現場一定會有落差，不然就不會叫做「示範」了。我們比較好奇，林子斌老師主張的「老師教得來，學生聽得懂」和示範影片的作法有何不同？

林老師說：「我會給老師一個原則是，抽象、核心的概念，不要強迫用英文。如果我今天教數學的函數，以前我們在學函數時老師用中文講我都不一定清楚了。那千萬不要勉強把它（講解概念時）轉成英文，因為會有更多人不懂。」