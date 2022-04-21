如何用英文教函數？老師教不來、學生聽不懂，「雙語教育」終究落得兩頭空
我們想讓你知道的是
面對倉促實施的雙語教育，許多教師與學生在教學現場都面臨困難，對此有「臺灣雙語教育師資培育舵手」之稱的林子斌教授直言，雙語教育，是在課堂中多了一個使用的語言，但重點仍在於師生能否溝通，以及能否把本來要教的內容傳達給學生，千萬不能因為「雙語」而犧牲原本要進行的內容，導致雙輸的狀況。
文：李昀修、江思妤
老師指著白板上的九宮格：＂Every one repeat the Target 9.＂
學生複誦：＂Target 9.＂
老師：＂Target 9.＂
學生又一次複誦：＂Target 9.＂
雙語教育，全英語教學？
為了因應2019年行政院提出的「2030雙語國家」，教育部推出「雙語教育」。
2021年9月，「雙語教育」隨著數十億元的預算正式上路，在國中小展開。點開「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計劃」裡的「推薦教學範例」，可以看到雙語教育科目遍及數學、社會、自然科學、科技、健康與體育、藝術，生活課程、綜合活動⋯⋯。
在前文提及的體育課之外，我們從「推薦教學範例」再挑出頗受好評的幾支影片，前往師範大學拜訪林子斌教授——林老師曾於新加坡任教並具有雙語教學經驗，坊間稱呼他是「臺灣雙語教育師資培育舵手」，他也是「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫——本土雙語教育模式之建構與推廣專案計畫辦公室」的計畫主持人。
出乎我們意料地，他率直地說這幾支影片都太誇張了：「雙語，絕對不等於全英語教學。」
我們才發覺，「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」，與該計畫中「本土雙語教育模式之建構與推廣專案計畫辦公室」是不同的計畫主持人，前者是國立台北教育大學陳錦芬教授，以沉浸式教學研究出發。後者是台灣師範大學教育學系林子斌教授。
二者之間為何存在矛盾，值得研究，但我們得先明白林老師的主張，因此，這篇文章就以林老師的觀點為主。
林老師說：「以我的理念來說，我一定會強調學科專業為主。今天你是體育老師，就是先把體育教好。你是音樂老師，就教音樂的內容，推雙語絕對不是要體育老師去做英文老師的事。
雙語教育應該是在老師能把學科的內容清楚傳遞給學生的前提下，每天語言做一些調整，以前全部用國語教，現在換成兩種語言，但一定要把握一個原則就是：老師教的來，學生聽得懂。」
有聽到英語就好？
「老師教得來，學生聽得懂」兩句話說來簡單且基本，看教育局、國教署放上的影片，似乎也進行的很流暢，唯一的疑惑是，這真的是學校教學、上課的日常嗎？
我們訪問了幾位國中小老師與學生，學生說：「我們體育老師上課有講英文，聽不懂時可以問，有的時候聽不懂的太多了，大家就懶得問了。」「聽不懂啊，反正講國語講英語都聽不懂，沒差啦。」「我們老師會放英文歌或影片，這樣很好，就不用上課。」
老師說：「講國語學生都聽不懂了，我不明白為何還要講英語。」「我覺得很難⋯⋯」「我是不擔心發音不標準會被笑，但這樣對小孩真的好嗎？」「有老師是上課一開始就計時十分鐘，在這十分鐘之內都講英語，時間到，切換成華語。這樣做有意義嗎？」
我們可以理解，教學示範影片和教育現場一定會有落差，不然就不會叫做「示範」了。我們比較好奇，林子斌老師主張的「老師教得來，學生聽得懂」和示範影片的作法有何不同？
林老師說：「我會給老師一個原則是，抽象、核心的概念，不要強迫用英文。如果我今天教數學的函數，以前我們在學函數時老師用中文講我都不一定清楚了。那千萬不要勉強把它（講解概念時）轉成英文，因為會有更多人不懂。」
雙語教育，是在課堂中多了一個使用的語言，但最大的重點仍然在於師生能否溝通，以及能否把本來要教的內容傳達給學生，千萬不能因為「雙語」而犧牲原本要進行的內容，否則就容易出現他科老師跨越界線去教英文，導致雙輸的狀況。
英語，作為「多一個使用的語言」，要在何時出現呢？林子斌認為可以先從「課室英語」（註）開始：
「基本的課室英語很簡單的，open your book，這個一定大家都會。或者像老師會跟你說的stand up／sit／group，八個學生在一組這種，其實學生容易聽得懂。但是一些學科的核心概念，你就不要勉強用英文，也不要叫他去記。」
他以自己合作學校的音樂課舉例：「講今天上課的規則，譬如說幫學生分組、幾個人在一組，他全部用英文講，因為學生聽得懂的就是課室英語。可是在講核心概念這一段，幾乎都是用中文，這樣才是適當的雙語。」
要計較使用英文的比例嗎？
有些學校定出「一堂課必須使用XX%英語」的標準，甚至拼命拉高使用英文的比例。
對此，林子斌直言，不應規定使用比例，必須視學生狀態調整，否則終究會害慘了學生：「以前要你背英文單字你都不一定背得完，更何況體育課要你記單字、音樂課要你會句型，那你不是更快會討厭英文？雙語教育應該是提供一個聽說、讀寫自然的環境。」
而環境不只在課堂，可能是校內的廣播、是老師們與學生的招呼，即便簡單，讓英語自然出現在校園內，也是一種提供環境的方式。
另外，他也提到許多老師會特意幫使用英語答題的學生加分：「我是反對的，老師這樣做，學生會不會覺得我在台灣這個社會講英文比較優越？雙語教育希望的是學生兩種語言上都有成長，我們不要在語言裡面造成高低位階的區分。」
林子斌從教學者，學習者的角度出發，點出雙語教育教學示範影片內容的誤解與迷思。這些誤解與迷思，至今仍持續發生。
起點在哪裡？
在「雙語國家」宏大目標下，雙語教育上路了，但林子斌坦言：「我認為2030我們不可能變成雙語國家。新加坡花了23年讓全國變成雙語學校，可是整個新加坡只有三百四十幾間學校，台灣的國小、國中加高中大概有四千所。」
改變是需要時間的。他說，2030仍是一個起點。
但如今雙語教育的執行，說好聽是百花齊放，說難聽則是萬頭紛亂。如果官方仍只在意表象與數據，始終忽略教學內涵、忽略學習者的觀點，那無論教學者或學習者，都將為此犧牲。
走在錯誤道路上的雙語教育，真有踏上起點的一天嗎？
本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此
原標題： 哪一種才算雙語教育？
註釋
- 以上課時教師常用的指導語為主的英文，現有「國中小常用課室英語參考手冊」可參考。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航