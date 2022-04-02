燒烤之兵法全攻略續集（二）：安東尼波登說他吃過最好吃的豬肉，就是菲律賓「勒瓊」

東南亞：菲律賓

燒烤（inihaw）

菲律賓的國語之一菲律賓語的主體他加祿語（Wikang Tagalog）中，inihaw就是燒烤的意思。其動詞為ihaw，就是烤。霧宿語則為sinuga，此外，霧宿與和希利蓋農語則把架在火上烤稱為inasal。

菲律賓燒烤最常使用的食材有豬、牛、海鮮與內臟。方式則有直烤與串烤兩類。醃醬與蘸醬則是基本上雷同，主要原料多包括了醬油、醋、紅蔥、野辣椒（Siling labuyo）、四季橘（calamansi）、黑胡椒、糖和番茄等。此外，如果是串烤的話，醃醬還會加入由香蕉番茄醬與胭脂樹紅油所做的甜醬。

香蕉番茄醬是一種顏色是棕黃色，但通常被染成紅色，由香蕉，糖，醋和香料製成的流行在菲律賓的水果番茄醬。這種最初是在第二次世界大戰期間，由於在菲律賓的番茄短缺，而香蕉的產量相對而言要高得多而生產出來的。胭脂樹紅油則是由俗稱胭脂樹的紅木（Achiote）中所提煉出來的能夠為食物添加風味的食用色素。

在菲律賓南部的民答那峨島，與沙爹（sstay／sate）類似的「沙提」（Satti）則是當地人常吃的早餐。烤雞肉或牛肉串會泡在胭脂樹紅油與花生醬的湯汁裡，搭配以棕櫚葉包裹著的，多為八邊體、鑽石體或是長方體的「掛飯」，菲律賓文為Pusô或 ta'mu。

位於菲律賓中部的維薩亞斯群島的Sinuglaw，是烤豬五花與檸檬醃生魚的組合。Sinuglaw這個名稱，是sugba和kinilaw這兩種維薩亞斯群島與民答那峨島的烹調方式，意思分別是烤和將食物放在醋或檸檬汁中。

菲律賓烤乳豬（Lechón）

這道菜不管是在西班牙或是西班牙的前殖民地，都是普遍而且大受歡迎。Lechón的西班牙語發音為「leˈt͡ʃon」，其中的「leche」是牛奶的意思。「ón」則是西語中表示尺寸的字尾增補語。

菲律賓烤乳豬，或音譯為「勒瓊」，是菲律賓在生日或是各大節慶少不了的一道大菜。因為，它不但是一道菜品，更是一個華麗的展示品。

製作勒瓊的師傅被稱為lechoneros，而烤屋的勒瓊必須要肉嫩而多汁，表皮酥脆，且焦糖化成完美的棕橘色。烤的完美的勒瓊，表皮可維持好幾個小時的酥脆。

然而，製作勒瓊的過程十分地單調乏味。雖然現在不需要和以往一樣全程親手轉動烤叉，而可以交給機器處理，不過一些資深的lechoneros還是堅持全程親手製作，讓勒瓊表皮的顏色烤得平均而完美。而且，用來烤勒瓊的炭灰更是得親手來調節溫度。只要lechoneros覺得哪個部份烤得不夠了，就必須立刻調整熱源，而這通常每隔幾分鐘就必須調整一次。

僅管勒瓊這個名稱來自於西班牙文，許多菲律賓食物歷史學家和廚師卻認為，早在西班牙的殖民前，菲律賓就有用鐵叉串起野豬和豬在明火上烤的做法了，這種做法當地人稱之為「inasal」，而Lechón之名則是後來才冠上，而且指的也不限於烤乳豬。

1948～1976年的菲律賓首都奎松市（Quezon City），每年都會舉辦烤乳豬遊行。奎松市的勒瓊多半為素烤，有時也會在豬體內填入香茅和大蒜一起烤，再搭配以糖、醋、豬肝做成的醬汁食用。

在菲律賓中部的維薩亞斯群島（Visayas）與南部的民答那峨島（Mindanao），勒瓊則會在豬體內填入香茅、大蒜、蔥、辣椒，而且除此之外，薑、胡椒、韭菜，甚至是鳳梨，也都會被用來當做填料。而鹽下得特別重也是這兩個地方的勒瓊的特點。

美國廚師、作家及電視節目主持人安東尼・波登則曾經在節目中說過，他吃過最好吃的豬肉就是菲律賓宿霧島的勒瓊。至於宿霧島最好吃的勒瓊，當地人則多推薦Rico's Lechon。

菲律賓人對勒瓊的喜愛，衍生出了五花八門的勒瓊菜品，像是鑲勒瓊（Stuffed Lechon）中，從西班牙海鮮飯、松露燉飯、中式糯米飯，到全雞、匈牙利香腸，甚至是各類海鮮，都可盡收於乳豬腹中。

可以烤乳豬，自然也可以烤小牛。菲律賓的烤小牛（Lechon Baka）雖然和烤乳豬比起來比較沒那麼普遍，但也是聚會派對的首選餐點之一。烤小牛的製作方式就和一般的勒瓊一樣，特別的是其調料可說是中西與東南亞合璧，有中式的醬油、西式的伍斯特醬，另外還有香矛、大蒜和洋蔥。

勒瓊雞（lechon manok，「leh-chon mah-nok」）也是其家族成員之一。這道在1980年代中出現的料理，在1985年11月開始在菲律賓造成全國的狂熱，整個菲律賓群島賣勒瓊雞的攤子是一個又一個接著開。後來，雖然這股熱潮漸漸散去，但是宿霧人對它的喜愛卻絲毫不減，幾乎是每500公尺就有一個賣勒瓊雞的攤子。也許，和乳豬比起來，勒瓊雞的負擔得起的價格、多汁的美味，以及隨買隨吃的便利性，正是它大受歡迎的原因。

菲律賓的勒瓊雞會先以大蒜、月桂葉、黑胡椒、醬油和魚露醃漬，也會加黑糖。填料則是香茅。蘸料則混合了醬油、金橘汁和菲律賓朝天椒Siling labuyo。

勒瓊豬五花（Lechon Liempo）

勒瓊豬五花是一種將整塊帶皮豬五花將香料捲起來烤的菜品，捲起來的香料為香茅、青蔥、大蒜、紅洋蔥等。而在捲香料前，豬五花肉要先在用水將鹽、香茅、蔥、大蒜、胡椒粉、月桂葉等煮10分鐘再放涼後的醃汁中醃上數小時。