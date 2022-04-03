燒烤之兵法全攻略續集（三）：流行於東南亞的「沙嗲」，源自於蒙兀兒帝國料理kebab

泰國

平底鍋豬肉（Mu kratha／หมูกระทะ）

泰國的燒烤種類繁多，我們在《泰國菜兵法全攻略》一文中有介紹過包括了「烤牛肉沙拉」（Yam nuea yang／ยำเนื้อย่าง）、「烤雞」（Kai yang／gai yang／ไก่ย่าง）、「瀑布烤牛肉沙拉」（nuea yang nam tok／เนื้อย่างน้ำตก）、「炭烤豬頸肉」（Ko Mu Yang คอหมูย่าง）等菜品。本文介紹的平底鍋豬肉（Mu kratha／หมูกระทะ）則是一道混合了韓國銅盤烤肉與中式火鍋的食用方式。

平底鍋豬肉這種煎烤與鍋二吃的方式所使用的，是一種正中央如同北海道成吉思汗鍋的圓頂，四周則如圍起來的護城河一般的鍋具。而在這個鍋具底下則是個大炭爐。

泰國賣這種烤肉的餐廳多是佔地比較大的自助式吃到飽餐廳，店裡不但有各式菜品和肉品外，還有在水槽中的活蝦、活蟹和生蠔等。吃的時候，鍋的圓頂部會放上一塊豬油防止沾鍋，然後就可以烤豬肉、羊肉、牛肉等各式自己挑選的肉品。而「護城河」中則是可以煮食青菜等食材的高湯。

印尼

沙嗲

沙嗲是流行於印尼、馬來西亞和新加坡，受到根源於成吉思汗和帖木兒的後裔巴布爾，自阿富汗南下入侵印度建立的蒙兀兒帝國料理kebab影響的爪哇島路邊攤小吃，所創造出來的串燒食物。

而它的語源，也正是印度國家憲法承認的22種語言之一，印度坦米爾那都省及朋迪治里的官方語言，同時也是斯里蘭卡及新加坡官方語言的坦米爾語（Tamil）中「肉」（catai／சதை） 的意思。這個語源在馬來話為satai、印尼文為saté或sate。

而英語的沙嗲satay，則是從馬來語的satai演變而來，最早用於1917年時在新加坡賣「satai」的攤販。1937年，在舊名「巴東」，後改名為荷蘭語「市場」（Den pasar）之意的印尼峇里島最大城市丹帕沙市（Denpasar），則開始出現saté之名。

這種肉串烤肉的方式可溯源到古代的美索不達米亞，然後再傳遍整個中東。而在10世紀時隨著來自阿富汗的征服者南下傳到印度。

位於印尼東部的蘇拉威西島（Sulawesi）以東，世界上第二大島嶼的新幾內亞以西，帝汶以北的摩鹿加群島（Kepulauan Maluku）又被稱為東印度群島和香料群島。19世紀初，這裡是荷屬東印度公司的香料貿易中心，來自印度與阿拉伯的商人帶來了他們的紡織品來進行香料貿易，也帶來了kebab。

然而，沙嗲的由來，其實還有其它兩種理論。

其一是西元655～1377年統治馬來半島、蘇門答臘與爪哇大部，有著有強大的海陸軍，控制馬六甲海峽與巽他群島之間的制海權，並主宰了印度洋到中國的航道，掌控南海貿易的佛教帝國三佛齊（Srivijaya）；與其接續的東爪哇印度教王國滿者伯夷（Madjapahit）時期，來自印度的古吉拉特人所帶來而改良而成的。

然而，另外一個說法，則試圖說明為何沙嗲所用的串是竹籤或是椰子葉梗，而不是像kebab一樣用鐵籤。這個理論則是和一個叫沙塔（Satah）的竹子工匠有關。

沙塔是最早在爪哇島傳播伊斯蘭教的九個穆斯林「九聖」（瓦利松戈／Wali Sanga）中的第一人馬利克・易卜拉欣（Malik Ibrahim）的門徒。在伊斯蘭曆每年的12月10日要屠宰牲口並將肉品給自己家人，並且分發給窮人，不可以出售，以此確保所有的穆斯林都要有一份肉食的宰牲節（Eid al-Adha）時，沙塔將羔羊肉和牛肉用阿拉伯kebab的方式用竹籤串起來在炭火上烤，由於十分受到大家的喜愛，因此大家就將之稱為sate。

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潔西卡・布里儂（Jessica Brennan）則在她《中國與東方烹飪百科全書》（Encyclopedia of Chinese & Oriental Cookery）中斷言：「他們的沙嗲（來自印尼，爪哇）是由穆斯林貿易者帶來的印度kebab所發展起來的。不過即使印度也無法斷定其來源，因為它還有來自中東影響的傳承。」

沙嗲後來成為了印尼的國菜，不但口味與食材多元，而且不管是在小販或高級餐廳，一般聚會或傳統節慶，都必定有它的蹤跡。在東南亞，不只是印尼，包括馬來西亞與新加坡等國家也都有著這道佳餚。

界定印尼／馬來西亞／新加坡串燒與阿拉伯和印度串燒的其中一個特權，是有著碎花生粒和莞妥籽、孜然、薑黃等的香料。1800年代到1920年代，大量的爪哇人移民到新加坡做為墾地的契約工，而他們將沙嗲帶到了新加坡。

當時，他們用一根挑著兩個籃子的竹扁擔來賣沙嗲。其中一個籃子裡放沙嗲醬和小碗，另外一個籃子則放著炭爐和烤肉串。客人點餐後，小販就當場烤，客人則坐在擔子旁的小凳子上吃。

僅管現在全東南亞都有沙嗲的蹤跡，但有著高達252種不同種類沙嗲的印尼畢竟還是雄據著沙嗲之王的寶座。而這些不同種類的沙嗲，可以顯示出在印尼不同的群島各自的獨特性。其中包括了不同香料與強料的使用，以及不同的烹調技巧。

我們接下來將沙嗲先以雞、牛、豬、海鮮等原料來分類介紹：

雞肉

安布沙嗲（Sate Ambal）

安布沙嗲是印尼中爪哇省加布棉（Kebumen）的特產，其名來自於加布棉下轄靠其南部海岸的安布區。