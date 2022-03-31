2022/03/31,
司法

胖達人麵包混人工香精案二審出爐，代言人小S為何不用賠償？

胖達人麵包混人工香精案二審出爐，代言人小S為何不用賠償？
Photo Credit：莢麵包

我們想讓你知道的是

2013年爆出的胖達人香精案的二審判決出爐，當時連帶被告上法庭的代言人身兼公司股東的小S卻免賠償，引發爭議：難道代言人都不用為代言品負責嗎？

標榜純天然的「胖達人手感烘焙麵包」在2013年被踢爆使用人工香精後，消費者文教基金會代上千位消費者提出團體訴訟，向公司及前、後任董事長莊鴻銘與徐洵平還有代言人「小S」徐熙娣連帶求償2500多萬元。

近日高等法院二審判決出爐，認定胖達人廣告不實，判決生技達人公司與莊鴻銘、徐洵平應各自或連帶賠償342萬餘元，而小S無論在第一審或第二審判決皆無須賠償，這是為什麼呢？

廣告代言人到底該不該負責？

公平交易法第21條第1項規定，事業不得在商品、廣告或在其他能夠使公眾得知的方法上，對商品為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。違反者依同法第42條規定，得限期令事業停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣5萬元以上2500萬元以下罰鍰。此外，業者還可能因此涉犯詐欺罪而有刑責或是因侵害消費者權益而遭民事求償等。

公平法第21條第5項也規定「廣告代理業者」若在明知或可得而知的情況下仍製作或設計引人錯誤的廣告；「廣告媒體業者」明知或可得而知廣告有引人錯誤的內容仍予以傳播或刊載；「廣告見證者」明知或可得而知其所從事之薦證有引人錯誤之虞而仍為薦證，都必須要與廣告主負連帶損害賠償責任。

「廣告薦證者」指的是廣告主以外，於廣告中反映其對商品或服務之意見或體驗結果者，不論是知名公眾人物、專業人士、機構或只是一般消費者都是。

而所謂的「廣告」，依消保法施行細則第23條之規定，除了一般大眾所熟知利用電視、招牌、網路影音……等等的方式以外，其實只要是能使多數人得知其宣傳的內容都算是，不以製作「正式的廣告文宣」為必要。

不論廣告業者還是薦證者，是否需要跟廣告主負連帶賠償責任，最大的關鍵在於必須「明知或可得而知廣告有不實內容」，換句話說就是沒有故意或過失的話便不用連帶負責。

小S免賠的理由

法院認為小S雖然在「胖達人」台中、高雄店面之開幕造勢活動皆有出席，且在活動中確實有向現場觀眾講「麵包主打天然酵粉」、「非常健康」等話，但這應該只屬於胖達人「以天然酵母製作麵包」宣傳詞的衍伸意見，並不屬於刻意誤導或虛偽不實之陳述。

另外，小S之配偶許雅鈞雖屬生技公司股東，但其並未實際經營公司，且兩人皆不具專業烘焙相關知識，因此很難認為她有「明知或可得而知」產品使用人工香料、商業酵母之可能，所以依公平法第21條規定，小S雖身為代言人卻無須負連帶賠償責任。

雖然小S對外強調自己是無償代言、未收取酬勞，不過這其實與公平法第21條的要件並無關連性，重點還是在於無法證明她有欺騙消費者的事實因此才免於連帶賠償責任。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。