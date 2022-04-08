我沒有瘋，我只是受了傷：被劈腿後的失序心靈急救包，從感官訓練中找回自己

文：吳秉霖

「我沒有想到當你說你要去運動，其實見的是她。我以為我可以信任你，但沒想到你是這樣的人⋯⋯老實說，我不知道我到底做了什麼，你要這樣對待我？」

突然發現被劈腿的你，感覺到情緒如浪潮一般襲來：震驚、憤怒、受傷、失落、自責⋯⋯。夜裡你翻來覆去，伴隨著止不住地淚水，不斷地想起過去的種種，腦袋裡重複播放著曾經美好的畫面，但更多的是停留在受背叛的這件事。

時間對你來說，好像沒有了意義，整個世界好像停擺了，過去你曾經有興趣的事情變得麻木⋯⋯好像自己的一部分已經死了。

失魂似的你，好不容易打理自己、重新步回常軌，卻發現處處細節都隱藏了他的身影。走在人海中，慌張地猜測經過的是不是他；而當走過你們熟悉的巷弄時，更引起你心口好似撕裂的疼痛感，再次打亂了生活節奏。難以言喻的痛苦和混亂開始讓你懷疑：「我是不是要瘋了？」

我相信，你沒有發瘋或是過度反應

面對到伴侶的不忠，突如其來的背叛事件讓你措手不及，衝擊著你對自己的人生和所處世界的看法。《擁抱自己，療癒外遇傷痛》一書提到，劈腿事件具有創傷經驗的特性，你的身心都處於震驚當中，最基本的世界秩序感都消失無蹤，好像所熟悉的一切都崩解了。

你對生活的控制感、自尊、自覺也都悄然而去。原來對你來說輕而易舉的事情，突然之間變得費力且困難。最令人煎熬的是──還可能會持續好長一段時間。

如果你感受到波濤洶湧的失落浪潮席捲而來，這是正常的。請相信，你絕對不是發瘋、不穩定或是過度反應。事實上你所面對到的，是經歷創傷經驗時的正常反應，這也是為什麼「創傷事件」和「一般事件」有所不同的原因。

畢竟這件事發生地這麼突然，你不可能事先做準備。而伴侶對你來說更是如此的特別，你以為你們共享的親密會僅存在你們兩者之間，但這一切都在劈腿事件之後都破滅了──而這遠遠超過你能承受、調適的範圍。

別急著對質或自責，請先好好安頓自己的情緒

事情發生之後，你可能會有股衝動想和對方對質，逼問他給你一個解釋；也可能在傷心欲絕之餘漸漸失去信心，心口像出現了個自責黑洞，把錯都歸到自己身上。

無論是哪一種，我都想請你緩一緩，讓我們先安頓受傷的自己、平穩痛苦的情緒，再來思考接下來該怎麼辦。這時的你，可能還處在好脆弱的時候，難以回應對方的說法，任何的澄清都可能加深對你的傷害，而在情緒激動的情況下，也可能會引發更激烈的衝突與誤解，更加傷害你們的關係。

除此之外，在好多事情沒有被好好談談、被釐清的時候，如果就將過錯都堆到自己身上，羞愧的情緒也會汲取我們僅存的生命力，讓傷心更難平息。因此，希望你能理解現階段的自己，還沒準備好接受更多刺激；當發現有好多的自責，讓我們先暫停一下，和這樣的想法保持一點安全距離。你首先需要做的，是先好好安撫和照顧自己。

當然，遭遇到劈腿事件和分手有非常大的不同，不過如果你對自己失序的情緒感到不安，你可以參考「失戀心理學：分手後如何照顧自己？（上）」，了解自己在親密關係失落的路途上，座落在哪一個位置。希望能協助你在在愛恨交雜的情感當中也能找到一絲清明。

安心穩步技巧

如果你發現情緒滿到難以負荷，需要喘口氣，或是感覺到身體有難受的反應，甚至感覺到自己迷失在絮亂的情緒風暴裡。這些都像是個警報，告訴你正在經歷一個不尋常的時期。

除了散散步和能夠信任的朋友傾訴，以下也提供你一個心理技巧來讓你舒緩情緒，帶領自己回到當下、建立起屬於自己的安全基地。請你在接下來依照以下的步驟執行，而不要更換次序。

一、調息：讓自己的呼吸緩慢而深長

請你找到一個舒適而不會被打擾的位子坐下來，用你覺得舒服而敞開的方式坐著。

請你小小注意一下，手腳在這時不要交叉，然後閉上眼睛，讓我們調整自己的呼吸，深深地吸氣、慢慢地呼氣，在這個過程中感受每一次呼吸的在胸口流動或腹腔充盈的感覺。經過10輪的深呼吸，如果你感覺到較為平靜，可以緩緩將眼睛打開並進入下一步驟。

二、重啟感官：辨認你所感受到的世界

請你看看你處的地方，有哪些東西是讓你感覺到安全的。在接下來，我們會用不同的感官來和這些讓你感覺到安全的東西聯結。每當你用一種感官探索完以後，請分別再一次閉上眼睛深深地吸氣與呼氣。

眼睛：用眼睛觀看你的四周，找到5件讓你感覺到安全的物品。例如，你可以在心裡默念，例如：「陽光、書桌、抱枕、沙發、時鐘。」

手／腳／軀幹：用手或腳碰觸看看，有哪4件讓你感到安全的物品。感受碰觸到它的時，你感受的觸感是什麼。例如：「多肉植物的葉片，有點厚厚又有點彈性。腳踩在地毯上，有種踏實的感覺。躺在星球椅上，有種被抱住的感覺⋯⋯。」

耳：聽聽看，有哪三種聲音，讓你感覺到安全。例如：「時鐘好穩定地每秒發出的喀噠聲、電風扇吹起的氣流聲好像白噪音」，或者，你也可以播放一首對你來說，能夠感到安全、撫慰的一首歌。

鼻：聞聞看，哪兩種氣味，讓你感覺到安全，例如：「木質地板的氣味、芳療精油的清新感。」

當你完成了以上步驟，你可以重新審視自己的心情。假如經過這個小技巧，你仍然感受到處於紛雜且難控制的情緒亂流當中，你可以和心理專業單位聯繫，無論是精神科、身心科或心理諮商所都能夠協助你做進一步的處理。