4/1愚人節是從什麼時候開始的？Google、YouTube、BBC有哪些經典惡作劇？

三月過完，四月第一天即將迎來的就是可以合理整人的「愚人節」。然而你是否曾經納悶過為什麼每年的四月一日是愚人節？愚人節的相關由來又是什麼？

在愚人節這天，不只朋友間會惡作劇，許多國際知名的企業也會在這天設計各式各樣的惡作劇將大家耍得團團轉，最有名的例子就包括了 Google、YouTube、BBC等等。今天就跟著VoiceTube一起來看看這些惡作劇有多精彩同時學習跟愚人節有關的英文單字跟相關介紹。

介紹愚人節

愚人節（April Fool’s Day）的由來

愚人節的起源要追溯到 1582年的法國，當時的法國正在進行新曆法改革。原本舊曆法的新年是從三月二十五到四月一日，而新曆法的新年則是從一月一日開始計算。由於當時沒有現在便利的聯絡方式，加上當時守舊派反對這類的改革而阻擋消息流通，因此很多人即使在改革後仍不知道已經有新曆法的出現。後來主張改革的人就開始嘲笑那些四月一日才在過新年的人，他們會嘲笑那些守舊之人是「Poisson d’avril（四月魚）」，而這種嘲笑就因而逐漸演變成現在眾所皆知的「愚人節」。

Communication 通訊工具

Conservative 守舊的，保守的

Innovate 改革；創立

其他由來補充

部分美國的歷史學家認為愚人節是從古羅馬三月二十五日的Hilaria（嬉樂節）演變而來。其原因在於該節慶的時間點跟春分很接近，天氣有著時好時壞的變化，這樣的現象就像大自然在愚弄人類一樣。

英國人認為愚人節是在宗教革命後才出現的。當時的西班牙王腓力二世，因為身為一個堅定的天主教信徒，當時他建立了一個「異端裁判所」只為剷除他眼裡所謂的異端跟異教。

每到了四月一日，只要是非天主教徒的民眾就會被當成「異端」並在火刑柱上遭到處刑。爾後大眾為了要減輕對這種統治的畏懼，就會在當天對彼此互開玩笑，後來就漸漸演變成「愚人節」。

有些人則認為愚人節跟聖經裡記載的「大洪水」有關，據說亞當的後代──諾亞在當時造了一艘「諾亞方舟」為的是保護他的一家人和世界上的各種動物。當洪水稍微退去後，他放出白鴿尋找沒有淹水的陸地，但四處皆被洪水給淹沒根本就找不到。而這天剛好是四月一日，因此後人認為在這一天就像是去做毫無意義的事一樣，而有了愚人節的說法。

Develop 演變

Spring equinox 春分

Reformation 宗教革命

Governance 統治

Descendant 後代

Meaningless 無意義的

國際知名的愚人節惡作劇

義大利麵樹

在1957年的愚人節，BBC（英國廣播公司）報導說在瑞士有人成功種植出「義大利麵樹」，報導中還搭配了樹上掛著麵條的照片，以增加這個玩笑的可信度。這段報導在當時引起了相當大的轟動，甚至有民眾打電話詢問電視台要怎麼種出那種樹。

主持人理查・汀伯比（Richard Dimbleby）還假正經的回答說：「只要把一條義大利麵放入番茄醬罐頭，就能夠等待義大利麵樹的收穫。」 不過主持人也在節目結束前提醒大家今天是四月一日，大家這才知道這是愚人節的惡作劇而一笑置之。

Reliability 可信度

Cultivate 種植；養殖

Harvest 收穫，成果

Taco Bell事件

在1996年的愚人節，美國一共七家報紙同時出現了Taco Bell快餐連鎖店的廣告，他們說為了幫助美國減少債務，將買下美國獨立戰爭和黑人解放運動標誌的自由鐘，並將它重新命名為「Taco Liberty Bell」（塔可自由鐘）。

這個惡作劇在當時因為爭議性引發不少民眾的抗議，一直到中午大家才知道這是一個惡作劇。這個愚人節玩笑可謂相當經典且成功，Entrepreneur Magazine（《企業家》雜誌）甚至將這個舉動列為「十大成功行銷手法」之一，惡作劇博物館則將這個玩笑列為「史上百大愚人節惡作劇」當中的第七名。

Chain store 連鎖店

American War of Independence/ American Revolution War 美國獨立戰爭

Civil rights movement 黑人解放運動

Protest 抗議

Google各種惡作劇

在2013年的愚人節，Google宣稱推出了全新的「嗅覺搜索」服務，他們宣布全新推出的「Google靈鼻子測試版」（Google Nose BETA）內建了1500萬個香味，只要在搜尋框搜尋自己想聞的氣味並點擊聞一聞的按鈕，就能夠搜尋到關鍵字的氣味。

他們強調用戶只需要要把鼻子靠近螢幕，就能聞到味道。當然若是使用者真的將鼻子湊近嗅聞就表示走進了Google的圈套了，只要按下「需要協助」的按鈕後，Google便會整理出處理錯誤訊息的方法，並在最下面祝大家「愚人節快樂！」

Keyword 關鍵字

Approach 靠近

Handle 處理

YouTube整人事件

在2013年，YouTube宣布要關閉網站10年，因此他們決定要票選出這八年以來的最佳影片，並於2023年公布贏家。執行長薩拉爾・卡曼加（Salar Kamangar）甚至還在宣傳片中騙大家說：「他們成立YouTube的目的就是為了找出全世界最棒的影片。」

為拍攝這部影片找來的演員們甚至在影片裡騙說他們每人必須觀看多達一萬五千部影片，才能過濾出最終贏家，這個計畫最後成功整到了很多人。

Shut down 關閉

Purpose 目的

南極企鵝飛往雨林過冬（BBC）

BBC開的經典玩笑是在2008年時，在愚人節當天播放了一段生態紀錄片，畫面裡出現一群南極洲的阿德里企鵝拍著翅膀飛向亞馬遜雨林過冬。主持人泰利瓊斯還形容這些企鵝擁有其他一般企鵝沒有的特殊技能。

這部影片厲害的是在於製作企鵝飛上天的畫面整體而言看起來挺為逼真，甚至還寫實記錄了企鵝降落在雨林的畫面，其精緻跟用心度方面真的是下足了苦功，也難怪許多網友都認為這是史上最有趣最棒的愚人節玩笑之一。