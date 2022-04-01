「18歲公民權」修憲案進入公民複決階段，險阻恐怕更甚於立法院

文：陳文瀾

3月25日，立法院三讀通過18歲公民權修憲案，若此案獲公民複決通過，自2023年起，年滿18歲的台灣國民，將依法享有選舉、罷免、創制、複決、參與公投，與被選舉的權利。由於國民大會早已不復存在，此案為台灣史上首例交付公民複決的修憲案。

下修至18歲，立院有共識

依據現行法令，公民複決通過成案的門檻甚高，必須超過投票人數的一半，才能將國民參與選舉、罷免、創制、複決、公投的年齡下限，由現行的20歲，下修至18歲，將可被選舉的年齡，從現行的23歲，降到18歲。若投票通過，各種法律關於成年、公民年齡下限定義的爭執，終將劃上休止符。

僅在數年前，罷免、複決制度仍被視為陳義過高的憲法擺設。但在韓國瑜被成功罷免後，隨即掀起一波又一波的罷免浪潮，罷免已不再是「不可能的任務」，反倒出現修訂現行罷免法規的聲音，免得罷免過於氾濫，徒增黨派對立、社會恐慌。

公民複決修憲案有2個戰場，依次是立法院、公民投票。先前，18歲公民權修憲案在立法院僵持甚久，此次在中國國民黨從反對轉為支持後，才跨越「立委四分之三出席，出席立委四分之三同意」的關卡，進入公民複決的階段。

18歲公民權修憲案若複決通過，其意義與價值在於，日後其他修憲案將可循此途徑，修改不合時宜的憲法條文。罷免、複決從不可能變為可能，加上數個貼近普世價值、國際潮流的釋憲案，促成婚外情除罪化、同性婚姻合法化，皆代表台灣的憲政、法治，又向前跨了一步。

然而，18歲公民權修憲案進入公民複決階段，險阻可能更甚於立法院。畢竟，對23歲以上的公民而言，此案是否通過，都與他們無直接利害關係；而20歲至23歲的公民，若無參選意願，可能認為事不關己，此案實為「不急之務」，甚至認為降低可投入公職競選的年齡，政治世家子弟將是最大的受益者，何必辛苦為他人作嫁。

Photo Credit: 中央社 立法院會25日將表決18歲公民權修憲案，有許多高中生一早就到立法院外集結靜坐，手拿看板、頭綁布條表達立場。 中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

中國國民黨先前認為「18歲還是個孩子」

先前，支持者不斷老化的中國國民黨，反對18歲公民權修憲案的真正理由，雖是害怕此複決案一過，其政治版圖將更加限縮，但對外皆宣稱：18歲至20歲的國民，「還是個孩子」，尚未養成「成熟」的判斷力，行使選舉、罷免、創制、複決、公投、被選舉等公民權。

只是，在台灣社會，包括民進黨眾多支持者，迄今依然認同18歲至20歲的國民「還是個孩子」，不必急著參加公共事務，「再等2年，也不遲」。此種認知雖似是而非，但在難以盡數的國人心中，卻已根深柢固、牢不可破，18歲公民權修憲案進入公民複決階段，過關難度可能還高於立法院。

先說「似是」，當下18歲至20歲的國民，自理、獨立能力皆遠不如上一代。不少人到大學報到，還得父母陪同註冊、選課，協助處理大大小小的庶務，如登記宿舍等，「大學幼稚園化」的譏諷不絕於耳，大學生觸犯法令、惹事生非的新聞，幾乎無日無之，成為18歲公民權修憲案反對者的最佳論據。

「而非」，其實說不盡、道不完。18歲至20歲的國民，成長在上一代更自由、更民主的環境，搜尋資訊、辨析真偽的能力，對政治事務的熟稔，皆較上一代同齡時，有過之而無不及。況且，台灣中、壯、老年「巨嬰」與「政治幼稚病者」俯拾皆是，他們的公民素質還不如許多18歲的國人，卻享有公民權。

其實，若堅持18歲至20歲的國民「還是個孩子」，就應該支持「將合法駕駛汽車、摩托車的年齡，上修至20歲」。畢竟，行使選舉、罷免、創制、複決、公投權利，出現對國家、社會不利的結果，大多數責任仍在20歲以上的公民身上，因為其人數遠多於18歲至20歲者；而且，除非公民集體瘋狂、著魔，否則民主機制有自我修復機制，不必畏懼下修公民年齡。

但汽車、摩托車發生死亡車禍，卻是不可修復的傷害。駕駛汽車、摩托車，理應比行使公民權，更加謹慎、小心，而18歲公民權修憲案反對者的立場，卻是相反，自相矛盾而不自知。

Photo Credit: 中央社 立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。圖為朝野各黨立委在議場內高舉「贊成」看板。 中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

要有充足的公民意識，修憲複決公投才會過

不過，18歲公民權修憲案支持者應知，此公民複決案的目的，不僅在讓台灣與世界各先進國家同步，更在於深化公民意識、公民素養。台灣民主化甫30餘年，公民意識雖有明顯成長，但仍有寬廣的進步空間；例如，若有人認為18歲公民權修憲案的公民複決成敗，與己毫無關聯，便是公民意識不足。

公民意識勃興，才能激勵公民行動、公民參與，制約政治人物脫序、違法、亂紀，其根基正是公民素養。公民素養的內涵，在於遵循民主、法治制度的規範與精神，享其權利、盡其義務；台北市長柯文哲正是公民素養的負面案例，他自比劉邦，稱副市長黃珊珊為接班人，在任何民主國家，皆無其容身之地，在台灣卻仍有支持者，足見台灣公民意識、公民意識，仍有待提昇。

彼此唯一的交集是，支持18歲公民權修憲案的政黨，都在盤算政治版圖消長，不甚在意公民行動、公民參與。中國國民黨領導階層嚴重老化，民進黨領導人物不遑多讓，高齡化已是台灣政壇重大危機；烏克蘭總統澤倫斯基年方44歲，同齡的台灣政治人物若要競選縣市首長，都會被譏諷為「歷練不足」。

野百合運動、太陽花運動，是台灣政治史的重大分水嶺，但從中崛起的政治新秀，都被吸納至政黨，努力在「接班團隊」中力爭上游；未來若再無此類學生運動，政二代將充斥台灣政壇。18歲公民權修憲案與網路社群蓬勃發展，將是素人投身政治的推動引擎，可望為台灣政治注入新活水。