比起拜訪無數次的老街，涵蓋水湳洞、金瓜石、九份的「水金九」是更值得探索的戶外秘境

文：Ryota｜良田沃土

夏末初秋的夜半時分，不經意的從睡夢中驚醒，對於夢的內容是有些記憶模糊，但夢境裡的場景，卻是記憶猶新。

那是個座落在山坡地的小鎮，有著舊式房屋與階梯式建築景觀，同時也有佈滿街道的燈籠及與山遙望的景緻，說來有些抽象，但我知道，這樣的場景並不多見。根據我從小到大的生活經驗，初次見到這樣的畫面是在侯孝賢執導的《悲情城市》，再來即是宮崎駿的《神隱少女》，至於在現實生活中，我想，答案就是九份。

說到這裡，或許你會以為我要去趟九份老街，其實不然，比起拜訪過無數次的老街，我更想探索九份一帶的戶外秘境——「水金九」，也就是涵蓋「水湳洞」、「金瓜石」、「九份」的聚落群，即便時光不斷更迭，水金九就像是被時光遺忘的景點，不曾改頭換面。

循著此一脈絡，我在某個微風煦煦的午後，前往「水金九」一帶，捕捉到以下五個值得一訪的景點。

#01：山尖古道水圳橋

山尖古道過往是連接九份與水湳洞的舊路，沿途迎接我的是綠意盎然，舊式的古道如今已是花崗石步道，雖然不像大多數的山林古道般，給人偏僻或冷清的感覺，但沿著步道順行，可以發現許多眺望九份美景的據點。

像是從金福宮步道口走入，不久後就會看到一顆巨石，踏上巨石眺望，便能一覽九份的溪谷景色，諸如「水圳橋」、「浪漫公路」，「茶壺山」、「勸濟堂」、「黃金博物館」等都能盡收眼底，算是透過一個華麗的開場，開啟這趟旅程。

接著，你會經過傳說中的「摸乳巷」，在這裡抬頭仰望，所謂的「一線天」就這麼映入眼簾，隨著步道持續前行，就會看到外九份溪圳橋，除了是市定古蹟之外，這座橋的另一個特點就是同時具備3層橋的設計，第一層是不對稱造型的單拱水圳橋，第二層是鋼筋水泥樑式橋，第三層則是砌石拱橋。

雖然時光在這裡留下了歲月的痕跡，但沿路的美景與上下並立的水圳橋，仍舊透出幾分山城的優雅。

#02：寂寞公路

Photo Credit：古家萱

循著102線公路的路徑，還來不及欣賞沿路的美景，就會抵達位於雙溪與九份交界的不厭亭，這裡的名稱取自李白詩句「相看兩不厭」，至於原因為何？親自走一遭後，你會發現此處的景觀視野，怎麼看都不厭煩，而環繞山景隨之而來的是讓心情舒坦無比。

靜靜的從不厭亭周遭，居高臨下的望著遠方，能夠見到彷彿與天邊連成一線的寂寞公路，那樣綿延不絕的樣貌，伴隨著360度環繞的山巒美景，可說是十分震撼人心。值得一提的是，這綿延的公路，有許多汽車廣告來此取景，同時也因為外觀有些類似合歡山武嶺的模樣，因此又有雙溪小武嶺之稱。

總之，停留於寂寞公路，眼前藍天白雲與山海美景的相互照映，絕對是不虛此行。

#03：茶壺山

如果想要健行旅程，那無耳茶壺山步道絕對是首選，漫漫長路值得你起個大早，經由遼闊的視野，放眼山巒景緻。從「勸濟堂」進入，可以先前往鄰近的「報時山」欣賞美景，接著在茶壺山步道入口，也有「海景廢墟」讓人遠眺湛藍海景，吸收好此處的養分後，便可直指目標向茶壺山攻頂。

在攀登茶壺山的過程，我會用「苦盡甘來」來形容，首先迎來的挑戰會是大大小小的碎石塊，在毫無平穩石階的路面，好險有佈滿綠意的山坡，陪伴我悠遊山城，持續向上前行。值得一提的是，攀爬茶壺山的過程當中，不妨留意低處的景緻，你會發現剛剛那些崎嶇的路面，逐漸臣服於雙腳之下，當然，景色也更加令人驚艷。

隨著海拔高度升高，眼下的海景面積擴大，吸入的空氣愈加稀薄，順著蜿蜒步道，穿梭於群山之中，天氣也變得涼爽舒適，彷彿在祝福我的攻頂之路。而到山頂之後，我會用「山海相戀」形容眼前的景色，如果你也好奇何謂山海相戀？壯麗的陰陽海與金光石山景就是答案。

#04：金瓜石神社遺址

誕生於明治31年的金瓜石神社，最早其實是因爲金光石的礦山產業，經常吸引土匪出沒，而為了安定從業人員的心，才興建神社於金瓜石本山東端之地，隨著時間流逝，雖然這裡已非信仰中心，神社也遭到破壞，但僅存的2座鳥居、幾盞石燈籠，以及社殿的地基與樑柱，仍舊吸引許多人造訪。

那天，我從黃金博物館旁的登山口走入，在正式出發前，周遭的日式建築與日治時期就存在的太子賓館，隱隱約約暗示我，這裡跟其他登山步道有些不同，果不其然，沿途的石燈籠與鳥居遺跡，雖然失去往日色彩，也在時間雕刻下顯得有些滄桑，但這股滄桑感反而讓我有種受到庇護的感覺。

抵達神社之後，即便佈滿著雜草與裂痕，但誰說斑駁就不能迷人？這山壁間的小神社，不僅留有舊時風貌，還能在此看見茶壺山及基隆山的樣貌。一趟旅程能夠徜徉於歷史底蘊又能盡收美景，我想，一路上的艱辛也只是剛好而已。

#05：黃金洞

久聞黃金洞，只知道路途並不輕鬆，還有景色美不勝收，但循著好奇心，終究還是去了趟黃金洞。

從勸濟堂停處場出發，迎接我的是早期因地勢與採礦產業打造的本山索道，以及陡峭的草叢山徑。雖然陡峭，但走來還算輕鬆，因為還有更困難的挑戰在後頭，也就是整段路線的重頭戲「廢煙道」。想要抵達黃金洞，需要利用垂降繩索穿越3條廢煙道，說實在是有些辛苦，但為了一探黃金洞的景緻，這點苦，我是吃得了的。

畢竟，沿路背山面海，還能見識許多早期挖礦工人的作業區，我又有什麼好抱怨呢？話雖如此，這樣享受自然的山徑行走不久，便要再度面對只剩陡坡的叢林土路，甚至需要手腳並用的向上攀爬。但在兩旁芒草的陪伴之下，我終究是通過層層難關，回到重見天日的山徑，同時，也成功抵達黃金洞。