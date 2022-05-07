【大人學】為何買PS5要假裝是「空氣清淨機」？另一半曾因為你買的東西而生氣嗎？

文：張國洋

2020年底PS5開賣，許多遊戲迷都非常興奮，想趕快買一台回家體驗。不過對某些人來說，這可未必是有錢、買得到就能做的事，還得克服一項困難──另一半的阻擋。

這是什麼意思呢？我舉個開賣不久後，我在網路看到的悲慘故事，你大概就能理解了：

有人在拍賣網站上用很便宜的價格標到一台PS5，打電話給賣家想確認細節，電話接通後，他發現對方是女生，聽起來不太了解電動，語氣也一副急著要賣掉的樣子。後來，和他面交的是一個男生，詢問一番後他才發現，原來這台PS5是這個男生的老婆要求他賣掉的。

另外，網路上也有不少人發文分享如何避免另一半知道那是遊戲機，有人跟太太說這是最新的wifi、也有人說這是空氣清淨機，想逃過被臭罵或要求賣掉的命運。

有些人會把這些故事當成笑料，不過如果你若仔細思考，會發現這其實是關係中必須正視的議題。也因此，我整理了四個可能的原因，你不妨也認真思考一下，看看你的關係衝突可能屬於哪一類，又該如何徹底解決。

1. 陪伴問題

這簡單來說，就是雙方對於時間分配的認知有差異。比方說，男生可能覺得自己上班很辛苦，好不容易下班或放假，難免想打場電動來放鬆。不過，女生可能更重視陪伴與相處，想說男生平常上班忙，她都盡量不打擾了，好不容易有時間好好相處，當然應該珍惜。在這種兩個人時間分配觀念有差異的狀況下，因陪伴問題而起的爭執就可能出現。

這在男女雙方都工作繁忙的關係中很常發生，而只有老公一人在工作賺錢的家庭，也難保不會出現。老婆可能整天都在家裡被小孩折騰，沒機會跟別人說話，於是每天都很期待老公下班後的陪伴。結果，老公回家只是一直窩在房間打電動，那她當然就會不高興。

當然，也有很多夫妻沒有這方面的爭執，這關鍵可能在於女方沒有這麼強烈的陪伴需求，或男生有給足陪伴。

所以男生們請務必記得，你雖然可能想把閒暇時間都拿來打電動，可是在婚後，懂得找時間陪伴另一半，或一起帶小孩，讓女生有放風時間也很重要。如果你能增加陪她的時間，或做些讓她覺得體貼的規劃，或許對方就不會阻止你買遊戲機了。

那女生可以怎麼做呢？我認為如果妳的老公完全不顧妳的感受，那務必要跟他認真溝通一下，請他把時間更平衡地分配。

2. 看待責任的觀點

婚姻要融洽，相處要順利，雙方其實都有不得不投入的事情。最容易理解的就是家務工作。

我發現很多男生對這部分很容易輕忽，一方面可能是因為從小在家中沒有受到訓練，父母都覺得你只要好好念書就好、其他都不用管，於是男生婚後也就覺得家務和自己無關。

另一方面，也有很多男生可能還有「我上班很辛苦，回家就是要做自己想做的事」的觀念。尤其如果女生是全職家庭主婦，這部分的認知落差可能會更大。雖然打理家務也很辛苦，但很多男生因為從小就沒做過這類事情，不清楚辛勞下，難免會誤以為太太整天待在家裡很輕鬆。

但實際情況當然不是，整天在家帶小孩的感覺恐怕跟坐牢差不多了。

但因為每個人都很容易過度把自己的辛苦放大，卻輕忽了別人的人生艱難。所以有些男生會覺得自己上班太累，回家就想什麼都不管地放鬆。

但太太可能這時候卻期待你能把他交辦的工作完成。很多男生因沒把這些放在心上，沒有去做；或者一心只想著昨天的電動進度，隨便做做就繼續打電動，那太太當然就會生氣。

雖然你可能也會覺得委屈，想說「自己平常工作真的很辛苦了，回家很累就鬆散了。太太有必要這樣子嗎？」如果你心裡有類似的想法，那我得提醒你，太太畢竟也看不到你工作的那一面啊。她只有晚上或假日才有機會跟你相處啊！她看到時，你都是懶散躺在沙發的狀態，那當然她覺得你都是懶洋洋的。

所以，你其實也該試著在她看得到的時候，展現更強烈的責任感。如果你把她交辦的事情都做好了，讓她沒話說，那她很可能也就不會干涉你的娛樂了。

以上是我給男生們的建議。

至於對於女生，我則認為，如果妳的不滿屬於這類狀況，那找機會溝通才是根本解。如果只是敵視興趣或是不讓家裡出現遊戲機，先生回來也未必會乖乖做家事。這兩者其實是沒有直接連結的喔！

很多時候男生比妳想的笨得多，妳不講他根本不知道問題出在哪裡。與其自己生悶氣，或是想說不讓他買就沒事，還不如正確的意見交流，這才會是真正可長可久的解法。

3. 價值觀差異

所謂的「價值觀差異」，指的就是有些人比較無法換位思考。比方說有些女生覺得電動沒什麼好玩的；也有些男生會覺得女生的包包看起來都一樣，不懂幹嘛要買這麼多個。

價值觀差異是很多伴侶之間衝突的來源。但在我看來，還不理解一個東西就先排斥，這影響的不只是伴侶的心情，也可能導致自己無法成長。

為什麼呢？

別人會覺得某個東西有趣，必定有些原因，你若一味排斥，不也就表示你沒有試探新事物的好奇心、不願意跨出你的舒適圈嗎？既然與娛樂相關的事情你不願意跨出，那其他與專業或是相關的事，你可能也會不願意跨出，你其實該注意，這搞不好是自己停止成長的跡象。

也因此，我對此的建議並不是要你包容對方，反而是你不如試著跟對方一起做他喜歡的事。

如果你是男生，可以了解一下太太喜歡的東西，比方說不同包包有什麼作用？為何不能一包通用全部場合？如果妳是女生，可以了解一下先生喜歡的遊戲、漫畫為何有趣？如果這個遊戲是可以多人玩的，那妳能不能也參加？