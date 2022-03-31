美國環團發起「改變程式代替改變氣候」，呼籲改變比特幣挖礦機制可有效減少99%能源消耗

當全世界持續對比特幣為之瘋狂的同時，比特幣「挖礦」的高耗能特性也讓美國瀕臨破產的化石燃料產業獲得重振的機會。這週由美國環境工作組織 （Environmental Working Group）以及美國綠色和平組織等環團發起的活動「改變程式代替改變氣候（Change the Code Not the Climate）」，指出只要改變比特幣的挖礦機制，就能減少高達99%的能量消耗。

挖礦機制：PoW vs. PoS

目前比特幣使用的軟體程式被稱作「工作量證明機制（Proof of Work，PoW）」，透過消耗電腦CPU、電量、時間，來解碼複雜的數學題目以達到挖礦的效果。PoW的優點在於去中心化的程度與安全性都較高，然而挖礦過程會消耗大量能源，非常不環保。

比特幣的競爭對手「以太坊（etherium）」則是轉向使用另一種系統「權益證明機制（Proof of Stake，PoS）」，又稱持幣挖礦。PoS的機制是藉由花錢購買加密貨幣，並將貨幣抵押於智能合約中，以抵押數量換取新區塊。

簡而言之持有的代幣越多，越容易發現下一個區塊，獲得挖礦獎勵的機率也越高。因此解決了PoW消耗大量電力、能源的缺點。

隨著加密貨幣的價值和使用不斷向上攀升，本次活動要求比特幣必須效仿或是找到耗能更低的方式來進行挖礦，並希望比特幣的投資者與支持者可以將挖礦的機制從PoW轉換為PoS，進而減低對環境造成的危害。

重啟燃煤電廠或發展再生能源，挖礦產業未來將何去何從？

《BBC中文網》指出，挖礦活動規模化、產業化後，現在全世界至少有二百多萬台礦機同時挖礦，挖到加密幣的機率縮小，效益的競爭轉變為硬體的比拚，更新迭代好比失控的軍備競賽。挖礦業對電力和其他資源的消耗隨之膨脹，對環境的衝擊難以忽視。

自從中國於去（2021）年5月起強力禁止加密幣挖礦後，美國便取代其成為最大比特幣挖礦國，為了拓展挖礦產業，許多加密貨幣公司開始收購燃煤電廠。

《衛報》報導，活動主導者麥可．布倫（Michael Brune）表示，美國曾經處於休眠狀態或計畫關閉的燃煤電廠，現在又因比特幣挖礦重出江湖。另一方面，天然氣的競爭力也逐漸下降，目前也開始被用在挖礦上。

面對政界人士和環團的批評，有許多公司開始利用再生能源發電進行挖礦，根據《紐約時報》報導，五大上市加密貨幣挖礦公司皆表示著手建設或營運再生能源電廠，並稱挖礦產業的能源轉型需求將能為風力、太陽能發電公司創造機會。

《半島電視台》報導，專家們指出目前較為永續的加密貨幣為幣安（Binance Coin）、 卡爾達諾（Cardano） 、波卡（Polkadot）、 恆星（Stellar） 和Solana。除了減碳，這些加密貨幣也推出如種樹、性別平權等倡議來吸投資者。

你看不見的環境代價

根據劍橋大學「比特幣電力消耗指數」（Bitcoin Electricity Consumption Index），比特幣約占0.62%全球電力消費和0.31%的能源消費，若以國家的一年電力消費來比較，比特幣目前排在第27名（台灣排名16），高於挪威、瑞典、阿拉伯聯合大公國等國家。

期刊《Nature Climate Change》指出，如果比特幣持續的被廣泛採用，挖礦過程所產生的碳排放量將使全球溫度提升2度以上。

加密貨幣公司Ripple創辦人克里斯．拉爾森（Chris Larsen）表示，若不改變挖礦機制，比特幣還是必須回到最根本的問題—鼓勵礦工最大限度的使用能源。「一旦有機會去做骯髒的事情，正如你現在所見，這些事情必然會發生。」拉爾森說道。

此外，他更指出其中一個如噩夢般的情況，現在正在積極進行能源轉型的中國、美國、歐盟確實在努力進步中，但擁有豐富化石燃料資源的國家卻可能紛紛投入比特幣挖礦，以支持比特幣產業的營運。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航