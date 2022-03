美國環團發起「改變程式代替改變氣候」，呼籲改變比特幣挖礦機制可有效減少99%能源消耗

我們想讓你知道的是

美國環團這周發起名為「改變程式代替改變氣候(Change the Code Not the Climate)」的活動,指出只要改變比特幣的挖礦機制,就能減少高達99%的能量消耗。比特幣挖礦機制需消耗大量能源,若以國家一年的電力消費來比較,比特幣目前勝過挪威、瑞典、阿拉伯聯合大公國等國家。若比特幣持續的被廣泛採用,挖礦過程所產生的碳排放量將使全球溫度提升2度以上。