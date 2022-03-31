2022/03/31,
影劇

意外收穫？克里斯洛克首度公開回應「巴掌事件」，世界巡迴個人脫口秀票價暴漲21倍

意外收穫？克里斯洛克首度公開回應「巴掌事件」，世界巡迴個人脫口秀票價暴漲21倍
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

談到「巴掌事件」，克里斯洛克說：「我對這一切還未釐清頭緒，但如果大家是想聽一些相關看法，那我會說，其實我已經計劃好一個完整節目，這是我在週末前就寫好的。」

「去他的威爾史密斯！」在克里斯洛克（Chris Rock）波士頓脫口秀中，有一名觀眾這樣大喊。在威爾史密斯（Will Smith）於第94屆奧斯卡「巴掌事件」的3天後，事主克里斯洛克也終於在公開場合發表對此事的看法。

AP22087090700670
Photo Credit: AP / 達志影像
克里斯洛克

奧斯卡「巴掌事件」，起因為頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，雖然《魔鬼女大兵》根本沒有拍攝續集的計畫，但此笑話仍引起杜比劇院眾明星發噱。

因為在場多數影人皆知，1997年由雷利史考特（Ridley Scott）執導、黛咪摩兒（Demi Moore）主演的《魔鬼女大兵》是描述女性從軍的故事，黛咪摩兒在片中的光頭形象深植人心，至於克里斯洛克的言下之意，就是暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

長年深受掉髮症所苦的潔達蘋姬史密斯，聽到此笑話一臉不甚開心，鏡頭也能看到威爾史密斯一開始笑了出來，但或許事後越想越不對勁，直接緩步走上台給了克里斯洛克一掌，而威爾史密斯回到座位後，繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」現場陷入一片混亂。

RTS6LQVB
Photo Credit: Reuters / 達志影像

事發過後，這幾天內有無數名人、媒體、民眾發表對此暴力事件的看法，其中也包含當事人威爾史密斯的正式公開道歉、潔達蘋姬史密斯也呼籲和解，至於克里斯洛克的想法與回應，自然是各界關注焦點，而他也確實於波士頓Wilbur劇院的脫口秀表演上，首度回應此事。

根據美國娛樂權威媒體《綜藝報》指出，一襲白色西裝的克里斯洛克在表演開始後，就受到全場如雷鳴般的掌聲，接著克里斯洛克大喊「讓我開始這場秀！」接著克里斯洛克立刻問候現場觀眾：「大家週末過得如何？」旋即引來一片笑聲。

而談到此「巴掌事件」，克里斯洛克說：「我對這一切還未釐清頭緒，但如果大家是想聽一些相關看法，那我會說，其實我已經計劃好一個完整節目，這是我在週末前就寫好的。」

克里斯洛克進一步說明，「但我還在處理這件事情，所以，未來在某個節點上，我會公開討論這件狗屁倒灶的爛事（shit），那將會是嚴肅而有趣的。」最後，克里斯洛克終於開始該場脫口秀的表演，「我要講笑話囉，能講出來真是太好了。」克里斯洛克這樣說。

AP22089858566728
Photo Credit: AP / 達志影像
克里斯洛克在波士頓Wilbur劇院的演出，開演前民眾大排長龍，也包含等待捕捉克里斯洛克的媒體

據悉，在巴掌事件後，克里斯洛克的世界巡迴個人脫口秀票價暴漲，票價從最便宜的46美金（約新台幣1300元），一路狂飆至1025美元（約新台幣28000元），大舉漲幅21倍左右。根據《綜藝報》指出，這幾場秀的門票在銷售平台一舉售空，並在二手網站以天文數字的高價轉售，據悉落在800至8000美元不等區間。

線上票務經銷商TickPick在推特上發文指出，巴掌事件發生的那一晚，克里斯洛克脫口秀售出的門票，比過去一個月的總和還要多。

一名24歲的波士頓居民Sam Wisnia接受訪問時表示，他是在奧斯卡頒獎典禮後的週一早上拿到票，但因為票買得早，因此僅付了70美金；另一位波士頓當地人、32歲的Jesse Setaro則是在「巴掌事件」後，看到克里斯洛克的脫口秀節目在社群媒體Instagram上的廣告，並立刻花了225美金買票。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


猜你喜歡
關鍵藝文週報

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。