意外收穫？克里斯洛克首度公開回應「巴掌事件」，世界巡迴個人脫口秀票價暴漲21倍

「去他的威爾史密斯！」在克里斯洛克（Chris Rock）波士頓脫口秀中，有一名觀眾這樣大喊。在威爾史密斯（Will Smith）於第94屆奧斯卡「巴掌事件」的3天後，事主克里斯洛克也終於在公開場合發表對此事的看法。

Photo Credit: AP / 達志影像 克里斯洛克

奧斯卡「巴掌事件」，起因為頒獎人克里斯洛克在台上暖場時，大開威爾斯密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）掉髮玩笑，克里斯洛克當時說，迫不及待看到潔達蘋姬史密斯演出電影《魔鬼女大兵2》，雖然《魔鬼女大兵》根本沒有拍攝續集的計畫，但此笑話仍引起杜比劇院眾明星發噱。

因為在場多數影人皆知，1997年由雷利史考特（Ridley Scott）執導、黛咪摩兒（Demi Moore）主演的《魔鬼女大兵》是描述女性從軍的故事，黛咪摩兒在片中的光頭形象深植人心，至於克里斯洛克的言下之意，就是暗指潔達蘋姬史密斯的光頭造型能夠從軍。

長年深受掉髮症所苦的潔達蘋姬史密斯，聽到此笑話一臉不甚開心，鏡頭也能看到威爾史密斯一開始笑了出來，但或許事後越想越不對勁，直接緩步走上台給了克里斯洛克一掌，而威爾史密斯回到座位後，繼續向台上的克里斯洛克大喊怒噴：「不准用你他媽的臭嘴講我老婆的名字。」現場陷入一片混亂。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

事發過後，這幾天內有無數名人、媒體、民眾發表對此暴力事件的看法，其中也包含當事人威爾史密斯的正式公開道歉、潔達蘋姬史密斯也呼籲和解，至於克里斯洛克的想法與回應，自然是各界關注焦點，而他也確實於波士頓Wilbur劇院的脫口秀表演上，首度回應此事。

根據美國娛樂權威媒體《綜藝報》指出，一襲白色西裝的克里斯洛克在表演開始後，就受到全場如雷鳴般的掌聲，接著克里斯洛克大喊「讓我開始這場秀！」接著克里斯洛克立刻問候現場觀眾：「大家週末過得如何？」旋即引來一片笑聲。

而談到此「巴掌事件」，克里斯洛克說：「 我對這一切還未釐清頭緒，但如果大家是想聽一些相關看法，那我會說，其實我已經計劃好一個完整節目，這是我在週末前就寫好的。」

克里斯洛克進一步說明，「但 我還在處理這件事情，所以，未來在某個節點上，我會公開討論這件狗屁倒灶的爛事（shit），那將會是嚴肅而有趣的。」 最後，克里斯洛克終於開始該場脫口秀的表演，「我要講笑話囉，能講出來真是太好了。」克里斯洛克這樣說。

Photo Credit: AP / 達志影像 克里斯洛克在波士頓Wilbur劇院的演出，開演前民眾大排長龍，也包含等待捕捉克里斯洛克的媒體

據悉，在巴掌事件後，克里斯洛克的世界巡迴個人脫口秀票價暴漲，票價從最便宜的46美金（約新台幣1300元），一路狂飆至1025美元（約新台幣28000元），大舉漲幅21倍左右。 根據《綜藝報》指出，這幾場秀的門票在銷售平台一舉售空，並在二手網站以天文數字的高價轉售，據悉落在800至8000美元不等區間。

線上票務經銷商TickPick在推特上發文指出，巴掌事件發生的那一晚，克里斯洛克脫口秀售出的門票，比過去一個月的總和還要多。

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined. — TickPick (@TickPick) March 28, 2022

一名 24歲的波士頓居民Sam Wisnia接受訪問時表示，他是在奧斯卡頒獎典禮後的週一早上拿到票，但因為票買得早，因此僅付了70美金； 另一位波士頓當地人、32歲的Jesse Setaro則是在「巴掌事件」後，看到克里斯洛克的脫口秀節目在社群媒體Instagram上的廣告，並立刻花了225美金買票。

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核稿編輯：翁世航