上海宣布「全域靜態管理」、堅持動態清零，中國學者：封城與普篩是壓制病毒唯一手段

上海官方昨（30）日深夜發布，因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，採取「全域靜態管理」，盡早實現社會全面清零。美國公衛專家對中國當局實施定點普篩、所有患者送至隔離點等「全面清零」措施有不同見解，認為輕症採居家隔離更佳；浙江大學生命科學研究院教授王立銘回應，針對眼下上海防疫並不合適。

上海全封，全域實施靜態管理

據微信公眾號「上海發布」，上海市領導幹部大會昨晚舉行，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組組長李強強調，要堅定堅決實施好這一輪面上核酸篩查工作，全力推動全市核酸檢測能力實現大的提升，全力做好集中救治點建設和管理，全力保障生活物資供應，全力強化醫護人員力量保障，全力做好基層一線力量支援工作。

在生活方面，李強表示要全力保障生活物資供應，把大型農貿市場、連鎖超市和生鮮電商等線上線下企業組織起來，強化調度，確保充足的貨源供給、暢通的物流運輸、及時的社區配送、嚴格的食品安全，做到保質保量、送到家門。

李強表示，上海是一座光榮的城市，曾經面臨過不少艱難時刻，但一代代共產黨人都從未畏懼，敢於贏得勝利。他指出，由Omicron變異株引發疫情以來，中國正處於防疫最吃緊、最關鍵的階段，強調「沒有完成不了的任務」，一定能迎來勝利的曙光。

「上海發布」亦在今（31）日早上6時致信全體市民，表示為徹除風險地點和傳播鏈，堅持「外防輸入、內防反彈」、動態清零的總方針。信中表示28日起在上海市展開新一輪切塊式、網格化的全員核酸篩查，作為一個擁有2500萬人口的大城市，要順利完成全員篩檢須要全民的配合，對多日處於封控之中的市民致上感謝。

激進防疫衝擊國家經濟、延誤就醫害命，美公衛專家建議上海抗疫走新路

中國面對疫情蔓延，當局採取強硬封控手段引來不少人質疑，擔憂衝擊國家經濟，日前更傳出封控之下的浦東地區傳出多起洗腎患者和腦溢血患者得不到及時救治的病例。

《中央社》報導，國家衛健委微信公眾號昨日刊發馬曉偉的文章，稱「抗疫本身就是促進經濟發展」，近期中國本土聚集性疫情呈現「點多、面廣、頻發」的特點，堅持動態清零方針。

馬曉偉還稱，中國是人口大國，非常小的發病率或病亡率，乘以14億的人口基數，絕對數就很大。對於疫情如果不管「防」，只管「治」，中國醫療體系將面臨擊穿危險。他還指出，嚴格的防疫措施僅會對部分地區和人民帶來不便，但這些影響是短時間，範圍也有限，仍可以保障全國大部分地區和人民的生活。

針對中國當局目前採取動態清零，所有感染者都送至隔離地點收治的做法，美國公衛專家張作風建議，上海對輕症者應以居家隔離取代集中隔離，並建議開放「復必泰」（輝瑞BNT）疫苗給老人及兒童接種。

《中央社》報導，微信公眾號「知識分子」29日刊發加州大學洛杉磯分校公共衛生學院流行病學系主任張作風的文章，其建議包含建議以自我採樣代替群體採樣、對無症狀及輕症患者以居家隔離取代集中隔離、建議開放復必泰疫苗以保護老年高危人群和兒童、以及用輝瑞口服藥物有效加強病人早期治療等。

對此，浙江大學生命科學研究院教授王立銘今在「知識分子」表示，認為張作風教授的建議是長遠必須要做的準備，但針對眼下的上海防控並不適用。

王指出，考慮到上海日增感染者已經達到數千近萬，醫護力量已經不堪重負，此時分出大量人手去完成疫苗注射，可能會進一步製造醫療資源緊張；居民自我健康監測手段僅適用於COVID-19流行率較高的地區，以上海COVID-19流行率整體極低的情況並不合適；在中國居住條件下，幾乎不可能讓感染者單獨居家隔離；最後，他認為與其寄希望尚未獲得藥監局正式批准的復必泰，更安全合理的措施是推動追加劑接種。

王認為， 當務之急是盡快壓制病毒傳播，控制總感染人數和重症人數，儘早恢復基本社會生活秩序。 在這個目標之下，封城和核酸普篩應該是唯一能夠滿足要求的手段。張作風提出的常態化管控措施，應該等到上海清零，或者較好的壓制了病毒傳播後再推行。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航