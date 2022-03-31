行政院擴大租屋補助300億：資格放寬、加碼補貼50萬戶，房東也有減稅優惠，但房客敢申請嗎？

行政院今日（31）日院會通過「300億元中央擴大租金補貼專案」，將租金補貼戶數從目前12萬戶，提升補貼戶數至50萬戶，放寬申請資格外，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費也從目前每年57億元增加至300億元，另外也提出房東的賦稅優惠，盼能雙管齊下強化租屋市場的管理。

不過實務上台灣許多將房子出租的房東，過去一直以來都沒有繳稅，所以當房客想要報稅、申請租金補貼時，這些「隱藏房東」也將隨之浮出檯面，可能面臨政府查稅追稅等，所以依然有不少房東拒絕讓房客遷入戶籍、報稅和申請補貼；如果房客「依法」做，房東可能將自己的成本反映在租金上，這也是租屋政策一直要面對的課題與挑戰。

內政部：經濟成長果實減輕年輕人和弱勢負擔

內政部表示，近來主要都會區住宅租金上漲與近期物價上升，讓租屋家庭負擔加重，去年經濟成長則創11年新高，因此政府用經濟成長果實來減輕年輕家庭、弱勢家庭以及初入社會青年的租屋負擔，這次租金補貼專案透過「戶數加碼」與「金額加碼」，預計協助50萬戶租屋家庭，也同步調升租金補貼金額。

內政部指出，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，提高至補貼金額1.2倍；對於結婚2年內新婚家庭，提高至補貼金額1.3倍；育有未成年子女（含胎兒）家庭，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人以上提高至1.8倍，讓年輕人的租屋生活更安心。另為加強關懷弱勢，對於經濟弱勢家庭，提高至補貼金額1.4倍；對於社會弱勢家庭，則提高至補貼金額1.2倍。

Photo Credit:行政院提供

內政部進一步表示，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為「公益出租人」享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，與政府共同協助租屋家戶。

Photo Credit:行政院提供

內政部指出，此次專案的300億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款，請租屋族6月底務必留意公告的受理申請資訊。

實務上，申請租屋補助容易嗎？

不過實務上台灣的租屋市場還是以「地下交易」居多，因為房東如將住宅出租時，「租賃所得」會被課稅（合併在每年度的綜合所得稅裡一起申報），而且地價稅與房屋稅也會比 「自用住宅」（未出租時）提高不少， 房屋稅將提高2～3倍、地價稅則提高至5倍以上；當多數房東一直以來都沒有為了出租房屋繳稅，現在面臨政府漸漸開始插手管理租賃市場，房東大部分都無法接受，也不同意房客遷入戶籍、報稅等。

所以當房客要申請租屋補助，變相讓這些「隱藏房東」被政府給掌握，依然會面臨房東可能直接將自己的繳稅成本直接反映在租金上或是直接要求遷出等狀況。

在臉書上的租屋疑難雜症社團就經常可以看到相關討論，有房客反應自己的房東不想繳稅，不准房客遷戶籍，造成房客無法報稅減免，也無法申請租屋補助，是否可以告房東不當得利請求損害賠償；下面雖然有不少留言強調法律上房東不能限制房客遷戶籍、也不能不讓房客報稅；但最終還是會回到租金價格，更有不少人嗆房客「要求這麼多應該自己買房」。

現在房價高漲，青年買房壓力沈重，政府盼能強化租屋市場的管制，今天推出此專案後，內政部也在新聞稿強調，這是國內租金補貼制度重大變革的里程碑，也展現政府維護租屋居住正義的決心。不過政策成效能走到哪裡，還有待持續觀察。

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核稿編輯：翁世航