Hengstyle恆隆行掀開新篇章，數位轉型加速 顛覆服務新觀點，zonezone 創新場域專屬體驗

恆隆行已邁入第62個年頭，從不以代理商定位自己，更是零售商及品牌商。身為引領品味領航者的角色，恆隆行以卓越的選品眼光、品牌經營及全方位通路觸角傳遞恆隆行對生活品味的詮釋。過去我們只要專注在產品銷售，把產品售前售中售後的服務做好即可；但現在消費者更注重的是整體的體驗，藉由品牌提供的恆式生活，將觸角透過不同品牌深入消費者的日常，挖掘超過100萬筆會員，囊括種種生活型態跟迥異的需求。也因此恆隆行自去年起，以大幅度從 數據布局、投資MarTech新創、OMO零售整合、打造創新服務及組織文化 五大構面形塑未來的恆隆行零售藍圖。

悅讀講堂 Photo Credit : Hengstyle恆隆行

恆隆行的未來願景是豐富生活的無限想像，我們希望從生活出發創造更多不一樣的體驗及想像，現階段所關注的新創以策略性、能創造綜效為主；聚焦的領域以豐富產品光譜、多樣化生活體驗(食衣住行育樂)、或數位內容與科技應用服務生態圈等為主。

Customer Centric 整合數據、產品、服務，用數據驅動策略 打造零阻力的顧客體驗

成立長期發展室做為策略驅動核心，包含企業溝通、策略新創、數據數位發展部及zonzone概念店四個部門，以全球知名顧問團隊協助主導TMO跨單位組織，作為首輪驅動恆隆行策略轉軸，加速數位轉型腳步。

數據布局 攜手愛酷新創

資訊破碎化與被拉長的購物歷程，多元資訊管道讓消費者看似更容易透明取得資訊，卻更費時費力地去解決生活所需。恆隆行聚焦於顧客需求，將成長的動能來自於更無阻力的與顧客互動，貼近所需會是下一個階段性目標。也因此攜手愛酷新創團隊，對於未來行銷科技應用及生態圈數據整合的趨勢有很深的產業know-how與洞察，以及對應服務的策略性發展佈局。

生活好課 Photo Credit : Hengstyle恆隆行

跳脫傳統框架 恆隆行首間概念店zonezone誕生

我們相信未來的零售場景會朝向更多元跨品牌的會員合作發展，更符合消費者的期待，以消費場景出發，也因此誕生首間恆隆行零售服務概念店-zonezone。命名取自於讀音近似於中文「種種」、「林林總總」的寓意，結合飲食、文化、體驗與服務，打造多元的種種生活嚮往，實踐恆隆行豐富生活無限想像的願景，幫助熱愛生活的人找生活。

涵蓋話題食室、悅讀講堂、生活好課、選品服務及快修通的創新服務。

話題食室l 以期間限定方式與業界知名餐飲團隊聯名打造專製餐點，將fine dining以恆式風格詮釋對於飲食及料理的看法，不以單向的商品功能提供服務，而是以驚豔的美食，wow驚喜感受而進一步衍生至如何自己製作出同樣的美食佳餚，認識恆隆行的廚房商品。

悅讀講堂l 攜手誠品書店共同打造每月的悅讀講堂，結合空間中的書牆，讓生活的可能性隨著不同生活職人及品味家，共同分享美好時光。

生活好課l 恆隆行的品牌深入消費者的生活每個時光，透過手作及恆隆行特色主題課程，堆疊種種美好的生活體驗。

選品服務l 為打造更完整、客製化的專屬體驗，配置專屬選品師，針對顧客個人化需求，提供一對一建議及實品體驗，不受干擾且舒適的環境，傳遞尊榮及具溫度的服務。

快修通l 恆隆行提供三日內完修的承諾之外，針對顧客緊急性的維修需求，提供快速維修的預約服務，最快可於40分鐘之內完修，協助消除顧客日常使用可能遭遇到的卡點，升級顧客體驗。

選品服務 Photo Credit : Hengstyle恆隆行

個人化場域 首間沉浸式商場設計

因應市場及新零售趨勢，於台北地標台北101專櫃，首次跳脫既往百貨專櫃的商品空間設計邏輯，以疫情後帶動的新居家趨勢-家庭中的個人獨處需求上升，展現「Personal Space 生活場景」的全新空間。

關於恆隆行：

恆隆行擁有62年的品牌代理經驗，不斷致力於蒐集全球時尚智慧家電，匯集市場上國際頂尖品牌，創造獨特的生活風格！目前代理全球25個知名品牌，商品範圍橫跨環境淨化、廚房家電、廚房用品、健康護理與生活日用等五大類別。「hengstyle恆隆行」百貨直營通路共有72家專櫃，囊括22家dyson櫃位及50家綜合型櫃位，透過實體情境式的購物空間與消費者共創美好的生活品味！

品牌類別：

環境淨化：Dyson / Laurastar瑞士頂級熨燙系統 / Coway淨飲水機及空氣清淨機 / Honeywell空氣清淨機

廚房家電：Vermicular日本鑄鐵鍋 / Braun Blender德國百靈手持式攪拌棒 / Oster美式家電 / FoodSaver真空保鮮機 / Sodastream 舒達氣泡水機 / Sunbeam經典義式濃縮咖啡機

廚房用品：OXO餐廚用品 / Stasher矽膠密封袋 / Corkcicle酷仕客

健康護理：Bruan 德國百靈電動刮鬍刀 / Style日本新型態塑形護脊專家 / Omron歐姆龍 / Oral B歐樂B電動牙刷 / Medisana德國健康管理專家