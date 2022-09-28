黃國昌爆蔡適應「施壓」國防部違法賤賣林口眷村土地 ，暗助「天道盟太陽會」牟取都更暴利40億

前立委黃國昌、OURs都市改革組織及台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，今（28）日召開記者會，揭露民進黨基隆市長參選人透過開協調會介入施壓，促使國防部違法賤賣林口一塊眷村土地，協助發跡於基隆的「天道盟太陽會」黑道財團透過都更炒地，牟取暴利；若計算參與都市更新後的開發利益，最大私地主可以分到33％，獲利約40億元。

對此，蔡適應下午出面回應說，「黃國昌委員你打錯人了」，這筆土地要都更和標售，是國民黨執政時期就決定了，當時自己還不是立委，而且該案位處新北市，應該找新北市政府才對，而他只是接受地主陳情，希望國防部依法辦理。

黃國昌日前也曾到國民黨中央黨部前，爆料林為洲透過賤賣土地獲取暴利，後來林為洲出面否認，並且表示將對黃國昌誹謗、意圖使人不當選等情事提出告訴。

蔡適應遭爆開協調會「施壓」國防部

黃國昌今天中午在民進黨中央黨部外的空地召開記者會，指出林口麗林二段干城二村眷地，不僅緊臨文化二路，旁邊更是林口國民運動中心。而這塊地最大的公地主是國防部。由於眷改基金已在2018年完成融資清償，行政院在2021年3月17日發文指示國防部「後續毋須再予處分眷地」。

另外2019年起，新北市政府推動「都更二箭」，對基地具一定條件的都更案給予容積獎勵，不過為了避免建商以空地申請都更獲得容積獎勵，喪失都更改善居住環境的宗旨，宣布自2021年9月9日起不再受理「空地都更」。

然而擔任立法院外交國防委員會召委的蔡適應在2021年8月及9月兩度出面，召開「國軍老舊眷村改建土地標售程序及國軍老舊眷村改建基金執行疑義會議」，要求國防部出售該筆林口眷地。在蔡適應的施壓下，讓原本已經決定不再標售土地的國防部軍備局，違反行政院2021年3月「暫緩處分」指示，重新決議出售。國防部在2021年10月發文委請國產署出售，公告底價8.6億元。

公文上清楚寫著，國防部係是依照蔡適應辦公室會議結論辦理，而且會議結論中，蔡適應刻意點名行政院的先前發文，僅係「提醒」國防部無須再處分眷地，更強烈建議國防部「研議眷地處分」。

在蔡適應9月1日做出會議結論後，「麗新國際管理顧問公司」便火速申請都市更新，在9月5日舉辦公聽會，報核都市更新事業計畫。

由於國防部與國產署都接到此公聽會之通知，顯示國防部與國產署早就知道本案已經報核都市更新，應遵循《都市更新事業範圍內國軍老舊眷村改建總冊土地處理原則》第18點第2項之規定，國防部政戰局應「不再辦理眷地之公開標售」，而係應依第5點、第6點以採取權利變換的方式。

OURS都市改革組織秘書長彭揚凱說明，公有土地是全民資產，其使用需從公共利益最大化角度思考，但本案的軍方眷改土地卻背道而馳，「既不合理更不合法」。

彭揚凱說明，不合理在於，眷改土地參與都更，但怎會以「標售土地」而不是「參與都更分回」來處理，兩者價值差距之大，人盡皆知，且行政院也已明確函示眷改土地「毋須再處分」，國防部怎會執意如此「敗家」呢？答案國防部在委託國產局標售函裡講白了，依蔡適應委員「協調會結論辦理」。換言之，蔡委員的「關切」是國防部賤賣土地圖利開發商的key person。

彭揚凱也質疑，蔡適應的立委協調會結論，可以公然逾越法令嗎？依《都市更新條例》、《都市更新事業範圍內國軍老舊眷村改建總冊土地處理原則》如本案這樣面積規模公有土地都更，完全不符土地標售的條件，應該採公辦都，更由該機關主導，不然就是「參與都更分回房地」作為社宅使用。國防部的做法兩種都不符合。

彭揚凱也表示，由於本案涉及的明確的違法瀆職行為，在此要求國防部須公開回覆給個說法，也呼籲監察院應進行調查，杜絕類似事件再次發生。

獲利的人是誰？天道盟喬事基地「麗新國際」曝光

據二份去年4月12日在眷地標售前夕的土地買賣暨整合出售契約，買方為「天聯」負責人石家杰，整合暨出售方為與國防部共持本案眷地私地主，都更實施者是「麗新國際」，整合暨保證方則為「昊帝國際」。



而申請主辦此都更案的「麗新國際」，針對本案的「專案諮詢地址」臺北市內湖區行忠路2號3樓，經調查正是天道盟吳桐潭指示洪乾峰出面整合土地、喬事的地方。

今年4月，「天聯資產有限公司」（下稱天聯資產）以9.26億元得標這17筆第二種住宅用地的4分之3（計3,452坪），每坪價格只有26萬元。對照私地主今年8月的法拍單價，每坪足足少了將近13萬，賤賣金額超過4.3億。

黃國昌指出，依該整合協議之約定，實施該林口都更之權利以及取得土地之成本，以總價金37億元讓與天聯集團，而參與此過程的麗新、昊帝，可獲近6億元之暴利。若計算參與都市更新後的開發利益，最大私地主可以分到33％，獲利約40億元。

同時，私地主將所持有林口麗林二段土地（包含本案眷地）共29筆、持分面積1331坪，以總價4.6億元、每坪35萬元出售予天聯集團。

黃國昌表示，蔡適應應該出面說明，為何施壓助攻，讓國有地進了黑道與財團的手中；和吳桐潭、洪乾峰又是什麼關係？而國防部則應該回應，為什麼推翻先前「毋須處分眷地」的決議，明知本案眷地申請報核都市更新事業，為何仍違法賤賣國土？

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