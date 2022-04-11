疫情之下的線上人類學實踐：Whatsapp、Facebook、Zoom上的峇厘島田野實境

文：羅素玫 Alik Nikar

進入泡泡圈中的疫情人生

我想從2020年12月開始，許多人類學田野的工作者都如我一樣，開始遲疑與保留進入面對面的田野接觸的次數，尤其是做台灣原住民研究的我，最擔心的是去到部落要拜訪的耆老們，正是疫情裡特別需要受保護的高齡者，我們的工作再怎麼重要，也不能帶有任何風險進入到距離醫療中心遙遠與醫療資源較少的原住民部落。

也因為這樣的考量，從疫情開始，我幾乎未進行任何家庭拜訪耆老報導人的工作，除了少數幾次在疫情離峰回到部落而在公開場合見面之外，但這樣的情況也讓我擔心老人家會不會覺得我消失了呀，怎麼這麼久沒去找他們呢？在這些情況下電話或視訊是無法取代被看見的需求的，而偏偏連兩年的部落豐年祭一次取消，一次縮短到半天，疫情也使得我與熟悉的田野之間產生了一種階段性的最遙遠的距離。

另外在台灣，因為疫情產生的社會距離和孤立感，尤其是在2021年五月那波疫情達到高峰，所有人的移動都侷限在最基本的生活範圍裡，我也不例外，當所有的課程和會議都轉為轉線上的時候，我們就像生活在自己的泡泡圈裡一般，除了同住家人之外，偶爾跟好朋友用電話聊聊天，用視訊辦生日趴，那時出門都是為了民生購物的需求，是的，我還是不喜歡用網路購買生活用品，因為住在公寓裡，也沒有管理員好代收那永遠不會準時到貨的貨運，至於台北市的宅系列快遞也因塞車塞得太過嚴重而停收了，因此每隔幾天去傳統市場和超市採買生鮮食物和日用品，就成了我那時唯一跟外界接觸的機會。

那段時間，還好家附近的傳統市場運作如常，我也得以維持著跟熟悉的攤商買菜煮食的習慣，在去年五月疫情大爆發一直到九月底之間，他們是我最常碰面和交換訊息的人，而終於在十月，台灣的疫情可以稍喘口氣的時候，一位市場裡我常常購買熟食的阿姨很有感地跟我說，還好有你們這樣願意出來市場買菜的人，很謝謝你們的支持呀！頓時覺得彼此之間很自然地成了一種疫情時代裡，因基本生活需求交易而成形的地方社交泡泡圈支持系統了。

去年十月在疫情減緩，終於要回去都蘭田野地之前，我跟姊妹淘在線上討論的時候，還被她們嘲笑說妳來很安全啦！旅外的族人早就來來去去了，不差妳一個，我們還聊起很妙的事情，像是疫苗配送與施打的城鄉差異，在台北打不到莫德納只剩AZ的時候，在都蘭的同齡朋友打的都是莫德納，衛生所還會打電話催他們趕快去打疫苗，哪裡像我們住天龍國的誰管你疫苗沒地方打啦，里長也兩手一攤說他也沒法度呀，在都蘭的他們自我解嘲說我們都是打瑪丹娜（Moderna）的，個個都發燒痠痛昏天暗地哀哀叫兩三天動彈不得，可是之後三劑打完就變強壯的3M了~至於選擇打高端的，則叫做三高人士，嗯～蠻有意思的比喻。

線上人類學到底行不行？Whatsapp、Facebook、Zoom上的峇厘島的田野實境

Daniel Miller分享如何在隔離中做民族誌調查

相信許多人也看過Daniel Miller放在YouTube上的如何在社會隔離的情況下進行民族誌研究的短片，看起來遠距田野的操作似乎有一些可能性，然而能夠面對面進行田野工作，就不會想到要用遠距操作，原本就是我遠距離的田野地，跟印尼峇厘島上的報導人，在疫情之前就是重要節日會互相用Whatsapp互相祝福和通訊的。

疫情一開始，也彼此交換目前所在地方的觀察與防疫的重點，而雖然沒有甚麼計畫經費，原本我就打算在2021年的春天自己回去找峇厘島的朋友輕鬆的聊聊近況的，但這個打算因為疫情的爆發，國際旅遊不再變得可能而延遲至今，前陣子我就一直在想，是不是應該要啟動一些線上研究的嘗試和方法，來保持與遠方報導人的關係呢？

而其實去年的三月，有一天突然我收到了一位報導人兒子的訊息，喔，他寄了好幾張家裡祖先牌位的照片給我，問我能不能幫忙把牌位上正反面的字的意思和寫法整理清楚寄給他，收到訊息時我簡直從椅子上跳了起來，當然好，我做田野訪談的時候，還常常不好意思跟報導人要求將牌位的背面，特別轉過來給我拍照呢。

能收到這任務我馬上動了起來，仔細放大看，每張照片上面的名字，也跟他保持遠端討論當時這祖先牌位怎麼寫的，還有這次要整理的目的，而其中他們姊弟的名字有一點紀錄上的誤差，我把先前做生命史訪談的時候寫的手寫筆記找了出來，拍照寄回去給他看，當初他的爸爸是這麼解釋和寫漢字的，之後他們也找到了族譜上面的文字。

另一個報導人也做了類似的事情，但因為對於這一家的家族史我沒有記得很詳細，只能先把祖先牌位上的文字，與他們平時不使用的華文名字寫清楚再寄回給他，但他們會在此時想到找我幫這個忙，也是讓我覺得很開心，做好人類學筆記對報導人和他們的後代也是有一點點用處的，不知道哪天就會用上了。

這期間也有一些意料之外的互動，從去年十月起，我每天會收到一則峇厘島的首府Denpasar報導人的實境報導，這位華人的報導人是位退休記者，開著一間雜貨店，經濟狀況蠻穩定的，疫情開始，他跟太太每天在Denpasar市區最多人喜歡去運動的廣場，清晨六點他就拿著自拍棒做峇厘島疫情的三分鐘實況報導，然後用Whatsapp傳送給所有通訊錄裡的朋友。

很妙的是他的畫面背後總是空無一人的運動廣場，他會邊走邊講，也一邊評論現在的社會近況，我收到之後一開始很認真的寫字回覆，「早安～謝謝你的分享，也祝你和家人平安～」之類的，但久了也是詞窮了，只能寄個保重或是笑臉的符號，但幾次之後才發現，其實他傳給所有人也不在意有沒有回應，可是只要我有回，隔天就會再收到一次，反之則否。