俄烏戰爭導致中東糧價飆漲，黑市、恐慌搶購蔓延，專家示警可能引發阿拉伯世界政局動盪

文：張瑞邦（Tucker Chang）

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）於2022年3月23日示警，俄烏戰爭已導致中東地區的糧食供應出現危機，民間對於小麥、葵花油等食品價格及供應前景深感不安。

古特瑞斯表示，阿拉伯世界當前高度依賴烏克蘭及俄羅斯的穀物供應，這兩個交戰國甚至提供許多中東國家超過50％的穀物進口量，但俄羅斯入侵烏克蘭後，諸多產業供應鏈遭到嚴重破壞，導致中東、北非等地區食品、石化燃料和化學肥料價格飛漲。

烏克蘭律師、國際貿易仲裁專家多里琴科（Ivanna Dorichenko）對此強調，俄羅斯入侵後，烏克蘭許多農民已放棄了自身農地，轉而拿起武器對抗俄羅斯的侵略。

與此同時，烏克蘭沿岸的港口被迫暫緩了所有商船的航運，這也導致烏克蘭無法再向東南亞、中東、非洲，以及聯合國世界糧食計劃署（WFP）等區域及國際組織提供糧食。

「船隻無法裝載任何貨物，也無法離開港口，烏克蘭沿海地區實際上早已成為戰區，現在沒有任何東西可以從烏克蘭運送出去。」多里琴科說道。

世界糧食計畫署（WFP）署長畢斯利（David Beasley）日前接受《英國廣播公司》（BBC）專訪時指出，俄烏戰爭將導致全球食品價格飆升，國際間將有更多的民眾面臨飢荒風險。

畢斯利表示，烏俄戰爭使「世界的糧倉變成了僅能供應百萬人的糧倉」，且已對許多國家造成毀滅性的影響，以阿拉伯世界為例，身為世界上最大的穀物進口國之一的埃及，有85％的穀物仰賴烏克蘭進口；黎巴嫩於2020年前後，亦有高達81％的穀物由烏克蘭供應，而葉門（港譯「也門」）、敘利亞、突尼西亞亦是烏克蘭穀物出口的高度依賴國，糧食短缺問題已成為中東地區當前亟欲解決的挑戰之一。

糧食價格飆漲，「恐慌搶購」逐漸在中東蔓延

根據《法國24電視台》（France 24）報導，俄羅斯和烏克蘭擁有廣大面積的糧食種植區，是世界主要的糧倉之一，無論是小麥、植物性食用油，以及玉米等糧食商品，皆在全球出口中佔有很大的比重。

然而糧食供應鏈遭破壞導致的食品價格飆升，對阿拉伯世界的衝擊更是顯而易見，葉門的小麥相關製品價格相較於去（2021）年，已經上漲了一倍，敘利亞的食用油價格亦同樣翻漲了一倍；在埃及，麵包一詞「eish」，同時具有「麵包」、「生命」、「生計」的多重意義，無奈埃及人民仰賴的「生命」，價格也較過往增加了50％。

居住於葉門首都沙那（Sanaa）、43歲的市民薩列赫（Mohsen Saleh）告訴《法國24電視台》，每年伊斯蘭齋戒月（Ramadan）前，糧食價格都會有增幅，「但今年，價格以近乎瘋狂的方式飆漲，這實在讓人無法接受。」

「當前葉門的經濟狀況非常艱難，我們大多數人都很貧窮，還得筋疲力竭的負擔這一切。」薩列赫補充說道。

美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）則轉述了敘利亞首都大馬士革（Damascus）部分商家和居民報的說法表示，敘利亞、伊朗、伊拉克等民眾，在烹飪上長期仰賴的葵花油和其他植物性食用油，已經無法在市場上找到，一位名為索瓦（Rana Sawwa）的敘利亞商家負責人也提及，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，便苦無葵花油貨源，諸多進口商也無法供貨，且葵花油於市場消失之前，該產品的價格就已暴漲一倍，當前葵花油已成為黑市上的熱門商品。

同樣受影響的還有黎巴嫩和巴勒斯坦，據《華盛頓郵報》闡述，黎巴嫩在2020年貝魯特（Beirut）爆炸事故後，該國缺乏儲存糧食的塔狀穀倉，導致目前該國小麥等穀物的貯存量不足一個月，這也導致黎巴嫩民間出現搶購潮，諸多民眾開始購買大量的麵包，並將其囤積在家中做為儲備糧食。

在巴勒斯坦加薩走廊地區，糧食作物的價格則上漲了11％。居住於加薩地區的45歲男子法圖姆（Sabah Fatoum）在接受《法國24電視台》的訪談時認為，高昂的食物價格已經破壞了齋戒月原本的精神，這不僅對民眾來說是一種負擔，且目前坊間已有消息指出，接下來糧食的價格將會持續上漲。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

燃油、天然氣價格亦同步飆升

俄烏戰爭亦造成了國際原油價格急劇飆漲，根據《華盛頓郵報》報導稱，由於原油價格大幅度上升，自三月中開始，黎巴嫩各地的加油站紛紛祭出「限制供應」等手段應對高油價，有些加油站乾脆直接關閉，但在諸多欲加油的民眾抗議後，黎巴嫩政府對此進行干涉，迫使加油站業主重新營業。

部分無力負擔高油價的黎巴嫩市民乾脆足不出戶，以此節省交通費，這也讓首都貝魯特以往壅塞的交通有所緩解；優步（Uber）等乘車網路公司對此也找到了應對方式，面對高額燃油價格，黎巴嫩的優步司機會先接受乘客的線上預約，隨即發送訊息給乘客討論乘車價錢，若價格無法談妥，司機則會直接取消訂單。

《英國廣播公司》則表示，烏克蘭及俄羅斯的衝突亦會連動影響其它產業，進而影響食品價格。例如當前的全球天然氣價格已經大漲，這將連帶影響國際化肥的生產及價格的飆升，仰賴化肥的玉米、小麥等作物必會受到波及，最終將導致糧食價格飆漲的問題更加嚴重。

中東各國如何應對糧食危機？

面對糧食危機，中東諸多國家已採取行動防範，根據《德國之聲》（DW）及《華盛頓郵報》報導，埃及當前已禁止出口麵粉、小麥、扁豆、蠶豆等作物，以此保護其糧食備存之充裕，並承諾將投入705萬美元的資金，至該國的食品補貼及經濟援助計畫中。