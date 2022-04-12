八年前反服貿運動最不樂見的經濟統戰，已悄悄透過中資蝦皮在台灣浮現

文：李芝玉（經濟民主連合志工）

2022年的3月18日，經濟民主連合舉辦了「當年反服貿，今日拒蝦皮」晚會，地點在就在近日閃電式擴張的「蝦皮店到店」中正台大門市店外。一些人好奇，為何要將服貿協議與蝦皮連結在一起？蝦皮不就是個網購店商平台嗎？

把時間回溯到八年前的318運動，反服貿訴求帶有兩個層次的意涵：

在經濟上擔憂中國以不公平競爭的方式進入我國服務業、零售業 倘若國人因市場遭壟斷後對中國服務、商品形成依賴，在政治上也可能失去自主、為了「生活」選擇妥協

當年服貿協議在立法院以30秒通過後，不只破壞民主法治的行為引起軒然大波，隨即也讓國人意識到，中國正透過龐大的商業利益，使台灣在經濟上依賴中國，進而讓台灣人民因經濟理由而在政治立場上選擇妥協。這樣的野心使台灣人有所警覺，進一步組織起來抵抗來自中國的威脅。

所以，318運動可以說就是台灣民眾拒絕被中國經濟統戰的展現。雖然，運動成功阻止了服貿協議，但中國影響力仍藉由資本與市場，如蠶食鯨吞般悄悄的侵蝕著台灣的民主。

反服貿運動最不樂見的景象，悄悄透過蝦皮在台灣浮現

蝦皮表面上作為新加坡商，與中國騰訊的關係卻極為密切，除了股權結構、董事身分令人質疑外，近年更積極協助中共政府藉由電商向外擴張。例如201八年蝦皮與義烏人大副主任徐江琦、義烏商務局局長王碧榮簽署戰略合作協議，主張瞄準「一帶一路」政策下東南亞六億人口的商機，宛如成為中國政府出海南進的「孵化器」。

今天，我們看到蝦皮在中國騰訊的支持下挾著大量資金，以免運、免上架費及各式活動讓利給消費者，快速搶佔電商市場，掌握每日數十億元的金流，近期更積極開設「蝦皮店到店」，與美廉社、亞太電信、85度C、OK超商等公司合作，深入物流與實體零售業的市場——八年前反服貿運動最不樂見的景象，竟悄悄的在今年的台灣浮現。

因此，我們必須持續以行動提醒社會，318運動成功守下台灣獨立自主，不受中國牽制的市場生態。今日蝦皮的入侵，卻讓中資戴上了面具，用另一種面貌試圖改變國人的消費習慣，讓台灣一步步的在經濟上仰賴中國，透過經濟上的依賴實現其政治上統戰的目的。

對於中國以商圍政的野心，在八年後只有更多沒有更少，尤其中國資本透過第三地洗白進入台灣的情形，在蝦皮上展露無遺。當我們在享受免運券以及購物優惠時，同時也應該想一想「天下沒有白吃的午餐」，蝦皮對於消費者的讓利，威脅的可能正是台灣的民主與自由。

最後，我想在這邊向使用蝦皮的朋友們說：在當代，我們所想要的世界是透過消費一步步建立起來的，資本主義需要有資本的流動才得以生存，我們的每一筆消費，都在塑造未來生活的樣貌，如果我們希望台灣獨立自主、不輕易受到中國任意干涉，對於蝦皮就應有更高的警覺心。換言之，對於那些帶有併吞台灣意圖的資本，應有更高的警覺心。

放棄蝦皮，或許會有一段時間的陣痛期，但長久下來，我相信能讓台灣的市場健康，政治也不會受到威脅。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航